Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агент Ева Агент Ева
Киноафиша Фильмы Агент Ева
Ava

Агент Ева, 2020

2020 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Джессика Честейн в роли опальной наёмницы!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ева работает на организацию, которая занимается устранением нежелательных людей, но у нее есть особая привычка говорить со своими жертвами, из-за которой ее начальство считает ее помехой и объявляет на нее охоту.

История кино знает много фильмов о роковых женщинах, но еще больше в ней есть фильмов о роковых женщинах, промышляющих шпионажем и убийствами: «Никита», «Люси», «Взрывная блондинка». Они эффектны, сильны и невероятно притягательны, и режиссер Тейт Тейлор, наиболее известный по фильму «Прислуга», записывает в их ряды еще одного спецагента — Еву в исполнении актрисы Джессики Честейн, с которой он уже работал в прошлом. 

Ева (Джессика Честейн) — специальный агент, работающий на секретных операциях по нейтрализации ключевых членов организаций, находящихся вне закона. Она путешествует по миру, избавляясь от своих жертв крайне нетипичным образом: прежде, чем устранить их, она беседует с ними о их провинностях. За ее неосторожность и допущенную на последнем задании ошибку организация намеревается избавиться от нее. Дюк (Джон Малкович), ее начальник и наставник, пытается защитить Еву, призывая залечь на дно. А ее коллега Саймон (Колин Фаррелл) уверен, что она подвергает всю организацию опасности и потому должна быть нейтрализована.

 

Первоначально режиссером фильма должен был стать Мэттью Ньютон. Однако он был неоднократно обвинен в домогательствах и домашнем насилии, и его место занял Тейт Тейлор. При этом Ньютон не вышел из проекта совсем: он остался в качестве сценариста.

Исполнительница главной роли Джессика Честейн была обвинена общественностью в лицемерии, так как она активно поддерживает движение #MeToo, но при этом над проектом работала вместе с Мэттью Ньютоном, обвиненном в домогательствах и домашнем насилии.

В перерывах между съемками актриса Джессика Честейн проводила для всей съемочной команды танцевальные вечеринки или спортивные занятия.

В англоязычной версии фильма главную героиню первоначально звали Ева, но уже после завершения съемок по неизвестным причинам ее имя изменили на Аву. Из-за этого актерскому составу пришлось участвовать в пересъемке и повторно озвучивать фильм.

Режиссер Тейт Тейлор и актриса Джессика Честейн уже работали вместе над фильмом «Прислуга» 2011 года.

Актриса Джессика Честейн также является одним из продюсеров фильма.

 

Она умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на неё охоту.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 2 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тейт Тэйлор
Тейт Тэйлор
В ролях
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Джон Малкович
Джон Малкович
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про драки Фильмы про драки
Фильмы про женщин Фильмы про женщин
Постер фильма Агент Ева 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Агент Ева смотреть онлайн

Агент Ева
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Респектабельного французского финансиста у аэропорта забирает автомобиль. За рулем — привлекательная женщина (Джессика Честейн). Будничный флирт приводит к тому, что машина останавливается на обочине, собеседница оказывается на заднем сиденье, а мужчина, уверенный в своей победе, вот-вот перейдет к наступлению. Вскоре на него будет наставлен пистолет, а оттянуть скорую гибель можно, только честно ответив на вопрос: «Что ты такого сделал, чтобы тебя заказали?» Ева —…
Читать
vikysa999 23 августа 2020, 23:59
Отличный фильм,актриса сыграла более чем 10/10, после фильма хочется быть как она
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Агент Ева
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Pixar, комедия о призраках и маньяк Джаред Лето: что посмотреть в кино в январе Начинаем новый год с интересных премьер.
Написать
13 января 2021 11:47
Боевик «Гренландия» с Джерардом Батлером возглавил прокат в России и СНГ в выходные Фильм лидирует с огромным отрывом.
Написать
24 августа 2020 12:33
Роскошная и опасная: Джессика Честейн на первом постере боевика «Агент Ева» Фильм отдаленно напоминает женскую версию «Джона Уика».
Написать
26 июня 2020 12:39
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши