Агент Ева, 2020

Ева работает на организацию, которая занимается устранением нежелательных людей, но у нее есть особая привычка говорить со своими жертвами, из-за которой ее начальство считает ее помехой и объявляет на нее охоту.

История кино знает много фильмов о роковых женщинах, но еще больше в ней есть фильмов о роковых женщинах, промышляющих шпионажем и убийствами: «Никита», «Люси», «Взрывная блондинка». Они эффектны, сильны и невероятно притягательны, и режиссер Тейт Тейлор, наиболее известный по фильму «Прислуга», записывает в их ряды еще одного спецагента — Еву в исполнении актрисы Джессики Честейн, с которой он уже работал в прошлом.

Ева (Джессика Честейн) — специальный агент, работающий на секретных операциях по нейтрализации ключевых членов организаций, находящихся вне закона. Она путешествует по миру, избавляясь от своих жертв крайне нетипичным образом: прежде, чем устранить их, она беседует с ними о их провинностях. За ее неосторожность и допущенную на последнем задании ошибку организация намеревается избавиться от нее. Дюк (Джон Малкович), ее начальник и наставник, пытается защитить Еву, призывая залечь на дно. А ее коллега Саймон (Колин Фаррелл) уверен, что она подвергает всю организацию опасности и потому должна быть нейтрализована.