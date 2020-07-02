Агент Ева, 2020

Ева работает на организацию, которая занимается устранением нежелательных людей, но у нее есть особая привычка говорить со своими жертвами, из-за которой ее начальство считает ее помехой и объявляет на нее охоту.
История кино знает много фильмов о роковых женщинах, но еще больше в ней есть фильмов о роковых женщинах, промышляющих шпионажем и убийствами: «Никита», «Люси», «Взрывная блондинка». Они эффектны, сильны и невероятно притягательны, и режиссер Тейт Тейлор, наиболее известный по фильму «Прислуга», записывает в их ряды еще одного спецагента — Еву в исполнении актрисы Джессики Честейн, с которой он уже работал в прошлом.
Ева (Джессика Честейн) — специальный агент, работающий на секретных операциях по нейтрализации ключевых членов организаций, находящихся вне закона. Она путешествует по миру, избавляясь от своих жертв крайне нетипичным образом: прежде, чем устранить их, она беседует с ними о их провинностях. За ее неосторожность и допущенную на последнем задании ошибку организация намеревается избавиться от нее. Дюк (Джон Малкович), ее начальник и наставник, пытается защитить Еву, призывая залечь на дно. А ее коллега Саймон (Колин Фаррелл) уверен, что она подвергает всю организацию опасности и потому должна быть нейтрализована.
Первоначально режиссером фильма должен был стать Мэттью Ньютон. Однако он был неоднократно обвинен в домогательствах и домашнем насилии, и его место занял Тейт Тейлор. При этом Ньютон не вышел из проекта совсем: он остался в качестве сценариста.
Исполнительница главной роли Джессика Честейн была обвинена общественностью в лицемерии, так как она активно поддерживает движение #MeToo, но при этом над проектом работала вместе с Мэттью Ньютоном, обвиненном в домогательствах и домашнем насилии.
В перерывах между съемками актриса Джессика Честейн проводила для всей съемочной команды танцевальные вечеринки или спортивные занятия.
В англоязычной версии фильма главную героиню первоначально звали Ева, но уже после завершения съемок по неизвестным причинам ее имя изменили на Аву. Из-за этого актерскому составу пришлось участвовать в пересъемке и повторно озвучивать фильм.
Режиссер Тейт Тейлор и актриса Джессика Честейн уже работали вместе над фильмом «Прислуга» 2011 года.
Актриса Джессика Честейн также является одним из продюсеров фильма.
Она умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на неё охоту.