Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про карточные игры
Киноафиша Подборки Фильмы про карточные игры

Фильмы про карточные игры

Все 33 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Дом
Дом
5.0
комедия
2017, США
За гранью реальности
За гранью реальности
6.0
боевик, приключения, фантастика
2017, Россия
Большая игра
Большая игра
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2017, США
Неуловимые: Джекпот
Неуловимые: Джекпот
Смотреть за 1 рубль
3.0
приключения, комедия, криминал
2016, Россия
Игрок
Игрок
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, криминал, драма
2014, США
Двойная игра
Двойная игра
2.0
триллер, боевик
2014, США
Va-банк
Va-банк
Смотреть онлайн
6.0
криминал, драма, триллер
2013, США
Три карты
Три карты
4.0
триллер, драма, криминал
2010, Индия
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
7.0
комедия
2009, США
Двадцать одно
Двадцать одно
7.0
драма
2008, США
Карточный долг
Карточный долг
5.0
боевик, криминал, драма
2008, США
Везунчик
Везунчик
6.0
драма
2007, США
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
7.0
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Русская игра
Русская игра
8.0
комедия
2007, Россия
Казино Рояль
Казино Рояль
7.0
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
6.0
боевик, комедия, триллер, криминал
2004, США / Австралия
Тормоз
Тормоз
5.0
драма, мелодрама
2003, США
Ловкие руки
Ловкие руки
7.0
триллер, криминал
2003, США
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена
8.0
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Бойлерная
Бойлерная
7.0
триллер, драма, криминал
2000, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Боевик Приключения Фантастика Драма Биография Криминал Триллер Мелодрама Вестерн Мюзикл
Страна
Все США Россия Индия Германия Великобритания Чехия Австралия Франция СССР Италия
Год
Все 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Главные герои фильмов про карточные игры виртуозно владеют искусством блефа. Они точно знают, какую карту нужно достать из колоды, чтобы сорвать большой куш. Но победа достается им крайне непросто, когда за одним столом с ними оказываются такие же непревзойденные мастера карточной игры, как и они сами.

Пять самых захватывающих фильмов про карточные игры

Художественные ленты про игру в карты могут быть не менее захватывающими, чем приключенческие боевики. Зависимость главных героев заставляет их идти на серьезный риск. Даже вероятность лишиться жизни не сможет остановить тех, кто решил проверить свои силы за покерным столом.

Мэверик

В основу сценария частично легли события, показанные в одноименном сериале, выходившем на американском телевидении в 50-60-х годах. Самоуверенный карточный игрок Брэт Мэверик собирается принять участие в покерном турнире. Его цель – сорвать куш в размере полумиллиона долларов. Взнос с каждого участника составляет 25 тысяч. Чтобы собрать нужную сумму, Брэт должен получить долги со всех, кому раньше занимал деньги.

И сделать это нужно до того, как из Сент-Луиса отправится пароход, на борту которого и будет проходить турнир.

Шулера

Майк учится на юридическом факультете, но ему не дает покоя слава лучших карточных игроков. В попытке отточить свое мастерство он проигрывает внушительную сумму криминальному авторитету. Парень отдает последние деньги и принимает решение завязать с игровой зависимостью. Вот только ему приходится нарушить слово, когда из тюрьмы выходит его лучший друг. У Лестера много долгов и еще больше врагов. Чтобы спасти жизнь товарища, Майк решает снова начать играть в покер. Однако у простых игроков денег недостаточно. Чтобы сыграть по-крупному, друзьям придется чем-то поступиться.

Двадцать одно

В основу этого триллера лег роман Бена Мезрича. Главного героя – Микки – когда-то знали во всех казино Лос-Анджелеса. Как только он заходил в дверь, все сразу начинали нервничать. Ведь парень научился просчитывать любые комбинации при помощи особого математического кода. Он завязал с играми на несколько лет лишь тогда, когда ему пригрозили смертью. Но Микки так и не избавился от своей зависимости, поэтому нашел новый способ отъема денег у казино. Он набрал группу, состоящую из 5 самых талантливых студентов, и доработал разработанный прежде метод.

Теперь математикам осталось лишь сорвать большой куш и при этом не попасться.

Большая игра

Лента является экранизацией биографической книги Молли Блум, которая долгое время владела подпольными игровыми клубами. В них собирались как криминальные авторитеты, так и голливудские звезды. Фильм рассказывает о том, как обычная девушка из Колорадо стала основателем целой подпольной империи. Молли была талантливой спортсменкой и собиралась принять участие в Олимпийских играх. Но из-за травмы ей пришлось завязать со спортом. После переезда в Лос-Анджелес она устраивается работать в нелегальный покерный клуб. Вскоре она изучает все тонкости дела и принимает решение открыть собственный незаконный бизнес.

Пиковая дама

Картина 1982 года является одной из многочисленных экранизаций одноименной повести Пушкина. Создатели стремились как можно точнее следовать оригинальному источнику. В центре повествования – инженер Германн. Российский немец живет на одну лишь зарплату и старается во всем себе отказывать, чтобы отложить на спокойную старость. Он не играет в карты со своими друзьями и всегда остается лишь сторонним наблюдателем. Однажды он узнает невероятную историю о таинственной комбинации трех карт, которая позволяет выиграть в любой игре. Тройка, семерка, туз – вот то, что он должен поставить на кон, чтобы победить.

Главный герой начинает выигрывать, но вскоре перестает контролировать себя.

Выбор редакции
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Вместо «Бэтмена»: 15 фильмов, на которые стоит пойти в кино этой весной
Вместо «Бэтмена»: 15 фильмов, на которые стоит пойти в кино этой весной
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
Related video
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши