Главные герои фильмов про карточные игры виртуозно владеют искусством блефа. Они точно знают, какую карту нужно достать из колоды, чтобы сорвать большой куш. Но победа достается им крайне непросто, когда за одним столом с ними оказываются такие же непревзойденные мастера карточной игры, как и они сами.

Пять самых захватывающих фильмов про карточные игры

Художественные ленты про игру в карты могут быть не менее захватывающими, чем приключенческие боевики. Зависимость главных героев заставляет их идти на серьезный риск. Даже вероятность лишиться жизни не сможет остановить тех, кто решил проверить свои силы за покерным столом.

Мэверик

В основу сценария частично легли события, показанные в одноименном сериале, выходившем на американском телевидении в 50-60-х годах. Самоуверенный карточный игрок Брэт Мэверик собирается принять участие в покерном турнире. Его цель – сорвать куш в размере полумиллиона долларов. Взнос с каждого участника составляет 25 тысяч. Чтобы собрать нужную сумму, Брэт должен получить долги со всех, кому раньше занимал деньги.

И сделать это нужно до того, как из Сент-Луиса отправится пароход, на борту которого и будет проходить турнир.

Шулера

Майк учится на юридическом факультете, но ему не дает покоя слава лучших карточных игроков. В попытке отточить свое мастерство он проигрывает внушительную сумму криминальному авторитету. Парень отдает последние деньги и принимает решение завязать с игровой зависимостью. Вот только ему приходится нарушить слово, когда из тюрьмы выходит его лучший друг. У Лестера много долгов и еще больше врагов. Чтобы спасти жизнь товарища, Майк решает снова начать играть в покер. Однако у простых игроков денег недостаточно. Чтобы сыграть по-крупному, друзьям придется чем-то поступиться.

Двадцать одно

В основу этого триллера лег роман Бена Мезрича. Главного героя – Микки – когда-то знали во всех казино Лос-Анджелеса. Как только он заходил в дверь, все сразу начинали нервничать. Ведь парень научился просчитывать любые комбинации при помощи особого математического кода. Он завязал с играми на несколько лет лишь тогда, когда ему пригрозили смертью. Но Микки так и не избавился от своей зависимости, поэтому нашел новый способ отъема денег у казино. Он набрал группу, состоящую из 5 самых талантливых студентов, и доработал разработанный прежде метод.

Теперь математикам осталось лишь сорвать большой куш и при этом не попасться.

Большая игра

Лента является экранизацией биографической книги Молли Блум, которая долгое время владела подпольными игровыми клубами. В них собирались как криминальные авторитеты, так и голливудские звезды. Фильм рассказывает о том, как обычная девушка из Колорадо стала основателем целой подпольной империи. Молли была талантливой спортсменкой и собиралась принять участие в Олимпийских играх. Но из-за травмы ей пришлось завязать со спортом. После переезда в Лос-Анджелес она устраивается работать в нелегальный покерный клуб. Вскоре она изучает все тонкости дела и принимает решение открыть собственный незаконный бизнес.

Пиковая дама

Картина 1982 года является одной из многочисленных экранизаций одноименной повести Пушкина. Создатели стремились как можно точнее следовать оригинальному источнику. В центре повествования – инженер Германн. Российский немец живет на одну лишь зарплату и старается во всем себе отказывать, чтобы отложить на спокойную старость. Он не играет в карты со своими друзьями и всегда остается лишь сторонним наблюдателем. Однажды он узнает невероятную историю о таинственной комбинации трех карт, которая позволяет выиграть в любой игре. Тройка, семерка, туз – вот то, что он должен поставить на кон, чтобы победить.