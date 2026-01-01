Канадский актёр Майкл Остин Сера родился 7 июня 1988 года в городе Брамптон, провинция Онтарио. Его мать Линда родилась в Квебеке и имеет шотландские, ирландские, английские и голландские корни. Отец актёра, Луиджи, родился в Сицилии. Родители Майкла познакомились во время работы в компании Xerox, где у них завязался служебный роман, закончившийся браком. Также у Майкла есть две сестры – Молли и Джордан.

Школу Майкл Сера окончил экстерном после девятого класса. Желание стать актёром появилось у него после просмотра фильма «Охотники за привидениями». Первые шаги в ремесле он начал с участия в театре скетч комедии в Торонто. Затем он начал сниматься в рекламных роликах и в период с 1997 по 2002 года то и дело появлялся на телевидении в эпизодических ролях.

Майкл Сера – Фильмы

Первым крупным проектом Майкла Серы стал фильм «Признания опасного человека» от режиссёра Джорджа Клуни. Затем последовали роли в известных на тот момент сериалах «Задержка в развитии» и «Вероника Марс». Первую награду за актёрские заслуги Майкл получил за роль в короткометражном фильме Darling Darling.

В 2007 году начался стремительный рост в карьере актёра. Он сыграл сразу в двух картинах – «SuperПерцы» Грега Моттолы и «Джуно» Джейсона Райтмана. Затем последовали роли в таких фильмах, как «Будь моим парнем на пять минут», «Бумажное сердце», «Начало времён» и «Бунтующая юность». Наиболее часто актёр появляется в комедиях.

Майкл Сера – «Скотт Пилигрим против всех»

Одной из наиболее известных ролей Майкла Серы является главный герой фильма «Скотт Пилигрим против всех», снятый по комиксам канадского художника Брайана Ли О’Мэлли, от режиссёра Эдгара Райта. Его партнёрами на съёмочной площадке стали Мэри Элизабет Уинстед, Джейсон Шварцман, Киран Калкин, Крис Эванс, Бри Ларсон и другие. В центре сюжета оказывается парень, которому необходимо победить семерых злых бывших, чтобы встречаться с девушкой его мечты – Рамоной Флауэрс. Фильм провалился в мировом прокате, однако нашёл отклик в сердцах многих фанатов по всему миру. После этого актёр нечасто появлялся в главных ролях, но активно продолжал сниматься. Среди его работ наиболее примечательны роли в фильме «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», где он сыграл самого себя, в мультфильме «Полный расколбас», в котором он озвучил одного из персонажей, и в эпизоде третьего сезона сериала «Твин Пикс».

Майкл Сера – «Большая игра»

В 2017 году на экраны вышел дебютный режиссёрский проект Аарона Соркина «Большая игра» в главной роли с Джессикой Честейн. Одного из основных персонажей сыграл Майкл Сера. Картина рассказывает о хозяйке подпольного казино, за которой охотится ФБР. Майкл воплотил на экране образ Игрока Х, который, по слухам, списан с Тоби Магуайра. Фильм стал одним из главных представителей наградного сезона 2017.

Майкл Сера – Личная жизнь

С раннего возраста Майкл Сера посвятил себя актёрской карьере, поэтому на личную жизнь времени почти не оставалось. На съёмках мокьюментари «Бумажное сердце» в 2009 году стало известно о его отношениях с актрисой и музыкантом Шарлин Йи. Однако отношения продлились недолго, и пара рассталась. С тех пор о личной жизни актёра не имеется данных.