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Большая игра Большая игра
Киноафиша Фильмы Большая игра Награды и номинации фильма Большая игра
Molly's Game Большая игра 2017 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Большая игра

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Заложники
2023, США, триллер
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2023, Россия, семейный, комедия
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
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2023, Россия, драма
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Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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