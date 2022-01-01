Игорные дома привлекают не только азартных людей, которые гонятся за риском и адреналиновыми всплесками. В казино часто попадают и те, кого просто манит атмосфера роскоши, несметных богатств и возможностей, которые кажутся безграничными.

Пять лучших фильмов про казино для любителей пощекотать нервы

Среди блеска бриллиантов и сверкающих лампочек автоматов кажется, что можно решить все свои проблемы за одно вращение рулетки, но за каждым крупным выигрышем стоит множество поражений. Для одних проигрыш ничего не значит, для других – может стать роковым и повлечь за собой тотальный крах всей жизни.

Одиннадцать друзей Оушена

Денни Оушен – известный мошенник, отбывающий наказание в тюрьме. Заключение должно было его исправить, но, едва очутившись на свободе, главный герой выстраивает план нового грандиозного преступления. Его цель – сеть игорных домов Лас-Вегаса, с которой он рассчитывает получить около 150 миллионов долларов. В одиночку с такой задумкой не справиться, и мужчина находит десятерых специалистов разного профиля: один знает буквально все о взрывчатке, второй обладает феноменальной ловкостью рук, третий может похвастаться гибкостью.

Участников группировки ждет главное дело всей их жизни.

Казино

Фильм основан на реальных событиях. Сэм Ротштейн – везучий игрок, получивший прозвище Туз за свою необычайную удачу. Руководители мафии предлагают ему возглавить огромное казино Лас-Вегаса, и Сэм соглашается при условии, что самостоятельно будет принимать решения. Вдобавок в его жизни появляется Джинджер, красотка с неблагополучным прошлым. Несмотря на ее историю, главный герой планирует семью и жить счастливо. Но рычаги контроля, который обещали ему боссы, постепенно теряются, а любимая и близкий друг вместо поддержки и помощи только приумножают проблемы Ротштейна.

Казино Рояль

Первая кинолента из новой серии о легендарном агенте 007. Сюжет рассказывает, как Джеймс начинает свою карьеру. Первое задание Бонда – расследовать дело о террористической группировке международного масштаба. У него есть конкретная цель – банкир из Майями, занимающийся финансированием террористических актов. Работа приводит тайного сотрудника разведки в Казино Рояль, где преступник силится раздобыть средства для выплаты долгов.

Джеймс Бонд отлично играет в покер и намерен под ненавязчивым предлогом сократить дистанцию со злоумышленников до минимума и докопаться до правды.

Нас не догонят

Элла – молодая официантка, чья жизнь совершенно не интересна. Она работает в заведении своего отца и ведет скучное существование, но все меняется, когда она знакомится с загадочным Абелем, который приходит на стажировку в ресторанчик, а в конце первого же рабочего дня на глазах у девушки грабит кассу и сбегает. Следуя за молодым человеком, главная героиня попадает в мир подпольных игорных домов. Оказывается, весь Париж опутан этой сетью. Атмосфера азарта и привлекательность Абеля дурманят Эллу, и она с головой погружается в криминальный мир и эмоциональную зависимость.

Двадцать одно

Когда-то Микки Росс был грозой всех казино Лас-Вегаса, ведь он умудрился найти способ просчитывать карты в блек-джеке. Удачливого игрока недолюбливали в заведениях, всегда искали поводы удалить из зала, несколько раз дело доходило до драки. Когда под угрозой оказалась жизнь везунчика, главный герой оставил карточное развлечение, но игромания не лечится. Микки, в обычной жизни являющийся профессором математики, находит пятерых талантливых студентов, чтобы довести свою схему до совершенства и вернуться в зал.