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Фильмы про казино

Все 31 Онлайн
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Денежный самолёт
Денежный самолёт
4.0
боевик
2020, США
Рейк
Рейк
0.0
драма, криминал
2020, Россия
Телохранитель бабушки
Телохранитель бабушки
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6.0
драма, комедия, криминал
2019, США
Нас не догонят
Нас не догонят
5.0
драма, криминал
2018, Франция
Дом
Дом
5.0
комедия
2017, США
Большая игра
Большая игра
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7.0
драма, биография
2017, США
Прогулка по Миссисипи
Прогулка по Миссисипи
7.0
драма
2015, США
Вики
Вики
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4.0
комедия
2015, Франция
Игрок
Игрок
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6.0
триллер, криминал, драма
2014, США
Va-банк
Va-банк
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6.0
криминал, драма, триллер
2013, США
Ограбление казино
Ограбление казино
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6.0
криминал, триллер
2012, США
Три карты
Три карты
4.0
триллер, драма, криминал
2010, Индия
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
7.0
комедия
2009, США
Подарок
Подарок
6.0
мистика, боевик, триллер
2009, США
Двадцать одно
Двадцать одно
7.0
драма
2008, США
Однажды в Вегасе
Однажды в Вегасе
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7.0
комедия
2008, США
Карточный долг
Карточный долг
5.0
боевик, криминал, драма
2008, США
Везунчик
Везунчик
6.0
драма
2007, США
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
7.0
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Казино Рояль
Казино Рояль
7.0
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
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Игорные дома привлекают не только азартных людей, которые гонятся за риском и адреналиновыми всплесками. В казино часто попадают и те, кого просто манит атмосфера роскоши, несметных богатств и возможностей, которые кажутся безграничными.

Пять лучших фильмов про казино для любителей пощекотать нервы

Среди блеска бриллиантов и сверкающих лампочек автоматов кажется, что можно решить все свои проблемы за одно вращение рулетки, но за каждым крупным выигрышем стоит множество поражений. Для одних проигрыш ничего не значит, для других – может стать роковым и повлечь за собой тотальный крах всей жизни.

Одиннадцать друзей Оушена

Денни Оушен – известный мошенник, отбывающий наказание в тюрьме. Заключение должно было его исправить, но, едва очутившись на свободе, главный герой выстраивает план нового грандиозного преступления. Его цель – сеть игорных домов Лас-Вегаса, с которой он рассчитывает получить около 150 миллионов долларов. В одиночку с такой задумкой не справиться, и мужчина находит десятерых специалистов разного профиля: один знает буквально все о взрывчатке, второй обладает феноменальной ловкостью рук, третий может похвастаться гибкостью.

Участников группировки ждет главное дело всей их жизни.

Казино

Фильм основан на реальных событиях. Сэм Ротштейн – везучий игрок, получивший прозвище Туз за свою необычайную удачу. Руководители мафии предлагают ему возглавить огромное казино Лас-Вегаса, и Сэм соглашается при условии, что самостоятельно будет принимать решения. Вдобавок в его жизни появляется Джинджер, красотка с неблагополучным прошлым. Несмотря на ее историю, главный герой планирует семью и жить счастливо. Но рычаги контроля, который обещали ему боссы, постепенно теряются, а любимая и близкий друг вместо поддержки и помощи только приумножают проблемы Ротштейна.

Казино Рояль

Первая кинолента из новой серии о легендарном агенте 007. Сюжет рассказывает, как Джеймс начинает свою карьеру. Первое задание Бонда – расследовать дело о террористической группировке международного масштаба. У него есть конкретная цель – банкир из Майями, занимающийся финансированием террористических актов. Работа приводит тайного сотрудника разведки в Казино Рояль, где преступник силится раздобыть средства для выплаты долгов.

Джеймс Бонд отлично играет в покер и намерен под ненавязчивым предлогом сократить дистанцию со злоумышленников до минимума и докопаться до правды.

Нас не догонят

Элла – молодая официантка, чья жизнь совершенно не интересна. Она работает в заведении своего отца и ведет скучное существование, но все меняется, когда она знакомится с загадочным Абелем, который приходит на стажировку в ресторанчик, а в конце первого же рабочего дня на глазах у девушки грабит кассу и сбегает. Следуя за молодым человеком, главная героиня попадает в мир подпольных игорных домов. Оказывается, весь Париж опутан этой сетью. Атмосфера азарта и привлекательность Абеля дурманят Эллу, и она с головой погружается в криминальный мир и эмоциональную зависимость.

Двадцать одно

Когда-то Микки Росс был грозой всех казино Лас-Вегаса, ведь он умудрился найти способ просчитывать карты в блек-джеке. Удачливого игрока недолюбливали в заведениях, всегда искали поводы удалить из зала, несколько раз дело доходило до драки. Когда под угрозой оказалась жизнь везунчика, главный герой оставил карточное развлечение, но игромания не лечится. Микки, в обычной жизни являющийся профессором математики, находит пятерых талантливых студентов, чтобы довести свою схему до совершенства и вернуться в зал.

Игроки каждое воскресенье направляются в Лас-Вегас, чтобы сорвать куш.

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