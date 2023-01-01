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Большая игра
Большая игра, 2017: актеры и роли
Molly's Game
Большая игра
2017 / США
Трейлер
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Большая игра, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Аарон Соркин
Aaron Sorkin
В ролях
Идрис Эльба
Idris Elba
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Кевин Костнер
Kevin Costner
Майкл Сера
Michael Cera
Крис О'Дауд
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