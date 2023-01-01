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Большая игра Большая игра
Киноафиша Фильмы Большая игра Большая игра, 2017: актеры и роли
Molly's Game Большая игра 2017 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Большая игра, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аарон Соркин Аарон Соркин Aaron Sorkin
В ролях
Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Крис О'Дауд Крис О'Дауд Chris O'Dowd
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