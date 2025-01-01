Molly BloomТому, кто сказал, что худшее, что может случиться в спорте — это занять 4-е место на Олимпиаде: Серьёзно? Иди н#х.
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Judge FoxmanЭтот суд находится в двух шагах от Уолл-стрит. Я знаю это по собственному опыту — пытался в него плюнуть. Мужчины и женщины, работающие здесь, к обеду совершат гораздо более серьёзные преступления, чем те, что предъявлены обвиняемому в этом обвинительном акте.
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Molly BloomЗнаешь, что помогает смириться с поражением? Победа.
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Molly BloomПотому что это моё имя... и другого у меня не будет.
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Harrison WellstoneВ телефоне Майка Давидоффа, одни только перехваты — только Давидофф, твоё имя упоминается 19 раз! «Нам нужна Молли...» «Приведи Молли...» «Забери Молли.» Это явно говорит о том, что ты была важна для его дела, так что мне трудно поверить, что человек с твоей хваткой и очевидным умом...
Molly Bloom[перебивая его]Речь идёт о наркотике. «Принеси молли», «Забери молли», «Нам нужна молли» — это... речь про наркотик «экстази».
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Douglas DowneyЕсть одно стихотворение... знаменитое... эээ... стихотворение о... несказанных мыслях. "Два пути разошлись в лесу. Они взрываются? Не знаю" Тебе нравится поэзия?
Molly BloomНесколько лет назад провели опрос среди 300 профессионалов с одним вопросом: «Что худшее может случиться в спорте?» Некоторые ответили — проиграть со счётом 7:0, другие — проиграть со счётом 4:0. Кто-то сказал — не попасть на чемпионат мира, а бразильцы — проиграть Аргентине. Не только на чемпионате мира. В любое время, в любом соревновании. Но один человек ответил, что худшее в спорте — это четвёртое место на Олимпиаде.
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Molly BloomЭто реальная история, но кроме своей собственной, я изменила все имена и постаралась скрыть личности по причинам, которые станут понятны позже.
Larry BloomЯ не знал, что тебя избили, пока не прочитал об этом в твоей книге. Вот так я узнал — жестокий способ, ты должна знать. И если я нанимаю кого-то, чтобы найти того, кто это сделал, значит, я нанимаю кого-то, чтобы его убить.
Molly BloomОн играл строго, почти не рисковал и всегда ставил деньги в нужный момент, а это значит, что он рассчитывал шансы. Другими словами, он играл в покер, а остальные — просто ставили. И он выигрывал.