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Киноафиша Фильмы Большая игра Цитаты из фильма Большая игра

Цитаты из фильма Большая игра

Molly Bloom Тому, кто сказал, что худшее, что может случиться в спорте — это занять 4-е место на Олимпиаде: Серьёзно? Иди н#х.
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Judge Foxman Этот суд находится в двух шагах от Уолл-стрит. Я знаю это по собственному опыту — пытался в него плюнуть. Мужчины и женщины, работающие здесь, к обеду совершат гораздо более серьёзные преступления, чем те, что предъявлены обвиняемому в этом обвинительном акте.
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Molly Bloom Знаешь, что помогает смириться с поражением? Победа.
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Molly Bloom Потому что это моё имя... и другого у меня не будет.
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Harrison Wellstone В телефоне Майка Давидоффа, одни только перехваты — только Давидофф, твоё имя упоминается 19 раз! «Нам нужна Молли...» «Приведи Молли...» «Забери Молли.» Это явно говорит о том, что ты была важна для его дела, так что мне трудно поверить, что человек с твоей хваткой и очевидным умом...
Molly Bloom [перебивая его] Речь идёт о наркотике. «Принеси молли», «Забери молли», «Нам нужна молли» — это... речь про наркотик «экстази».
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Douglas Downey Есть одно стихотворение... знаменитое... эээ... стихотворение о... несказанных мыслях. "Два пути разошлись в лесу. Они взрываются? Не знаю" Тебе нравится поэзия?
Molly Bloom Пока что нравилось.
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Molly Bloom Несколько лет назад провели опрос среди 300 профессионалов с одним вопросом: «Что худшее может случиться в спорте?» Некоторые ответили — проиграть со счётом 7:0, другие — проиграть со счётом 4:0. Кто-то сказал — не попасть на чемпионат мира, а бразильцы — проиграть Аргентине. Не только на чемпионате мира. В любое время, в любом соревновании. Но один человек ответил, что худшее в спорте — это четвёртое место на Олимпиаде.
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Molly Bloom Это реальная история, но кроме своей собственной, я изменила все имена и постаралась скрыть личности по причинам, которые станут понятны позже.
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Charlie Jaffey [повторяя] Эй. Поменяйся местами.
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Player X Знаешь, мне не нравится играть в покер.
Molly Bloom Почему тогда играешь?
Player X Мне нравится рушить жизни.
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Molly Bloom [звонит телефон] Алло?
Player X Тебе капец!
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Larry Bloom [Молли] Твоей зависимостью была власть над влиятельными людьми.
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Larry Bloom Я твой отец. Понять, как сильно я тебя люблю, — всё равно что попытаться представить размер вселенной.
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Larry Bloom Забавно, как быстро ты работаешь, когда не считаешь по часам.
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Louis Butterman В нашем деле есть поговорка: не нарушай закон, когда нарушаешь закон.
Molly Bloom Что ты имеешь в виду?
Louis Butterman Никаких наркотиков, проституток и громил для выбивания долгов.
Molly Bloom О, я ничего такого не делаю. Но ты же сказал, что я не нарушаю закон.
Louis Butterman Пусть так и будет, потому что не хочешь нарушать закон, когда его нарушаешь.
Molly Bloom Я нарушаю закон?
Louis Butterman Не совсем...
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Larry Bloom Я не знал, что тебя избили, пока не прочитал об этом в твоей книге. Вот так я узнал — жестокий способ, ты должна знать. И если я нанимаю кого-то, чтобы найти того, кто это сделал, значит, я нанимаю кого-то, чтобы его убить.
Molly Bloom Даже не шути об этом.
Larry Bloom Я не шучу.
Molly Bloom Это был не карманник, папа. Это была мафия.
Larry Bloom Мне всё равно, даже если это глава мафии. Если кто-то поднял на тебя руку — он ответит.
Molly Bloom Пап, я в порядке.
Larry Bloom Нет, они ответят.
Molly Bloom Пап, я правда в порядке.
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[Харрисон и Бреннан берут показания у Молли, а Чарли выступает её адвокатом]
Harrison Wellstone Женщины, которые у вас работали, были шлюхами?
Molly Bloom Нет, сэр.
Brennan Они никогда не меняли секс на деньги?
Molly Bloom Нет.
Harrison Wellstone Вы когда-нибудь меняли секс на деньги?
Charlie Jaffey [перебивая их] Нет!
Molly Bloom Кажется, он ко мне обращался.
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Shelby Мистер Хабиб, добрый вечер. Я Шелби.
Shelly Habib Я Шелли, всего одна буква отличается. К тому же я миллиардер, кажется, я вас где-то видел голым.
Shelby Нет. Вы бы запомнили.
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Molly Bloom [narrating]
[about Player X]
Molly Bloom Он играл строго, почти не рисковал и всегда ставил деньги в нужный момент, а это значит, что он рассчитывал шансы. Другими словами, он играл в покер, а остальные — просто ставили. И он выигрывал.
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John G Мне апплетини.
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Stella Подожди, ты... Ты же Молли Блум, правда?
Molly Bloom Да.
Stella Ты не похожа на себя на своих фото.
Molly Bloom Никто из нас не похож.
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Molly Bloom Знаешь, сколько девчонок на Олимпиаде упрямые отцы?
Charlie Jaffey Все?
Molly Bloom Именно.
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Charlie Jaffey Знаешь, мне эта картина не нравится.
Molly Bloom Спасибо.
Charlie Jaffey Ты выглядишь, как кот, который съел канарейку, а потом рассказал об этом её родителям.
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Шелли Хабиб [держит картину] Так что надеюсь, вы примете это в качестве временного залога.
Молли Блум Это... настоящий Моне.
Шелли Хабиб Сорвала прямо со стены.
Молли Блум Ты пришла сюда с Моне в руках?
Шелли Хабиб Меня подвозили. И у меня охрана у двери.
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Larry Bloom [за семейным ужином] Никогда больше не выражайся так.
Teen Molly Хорошо. Игнорировать учителей, следить за речью и уважать семейный стол. Что ещё мне надо сделать, чтобы иметь право с тобой не соглашаться?
Larry Bloom Зарабатывать свои деньги, чтобы жить в своём доме и есть свою еду.
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Player X Привет, я...
[показывается монтаж видео и фотографий с Player X на красной дорожке, в интервью и фильмах]
Molly Bloom Я знаю, кто ты.
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Dean Keith Где? Где бумага?
Molly Bloom [указывает на экран ноутбука] Таблица.
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Molly Bloom Я русская еврейка.
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Molly Bloom Это новый журнал для любителей высококлассной фотографии.
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Shelly Habib Что касается сегодняшнего вечера, сегодня у меня не получилось достать наличные, потому что я проснулся утром уже после закрытия банков.
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