Harrison Wellstone В телефоне Майка Давидоффа, одни только перехваты — только Давидофф, твоё имя упоминается 19 раз! «Нам нужна Молли...» «Приведи Молли...» «Забери Молли.» Это явно говорит о том, что ты была важна для его дела, так что мне трудно поверить, что человек с твоей хваткой и очевидным умом...

Molly Bloom [перебивая его] Речь идёт о наркотике. «Принеси молли», «Забери молли», «Нам нужна молли» — это... речь про наркотик «экстази».