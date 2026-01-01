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Юджин Брейв Рок
Eugene Brave Rock
Киноафиша
Персоны
Юджин Брейв Рок
Юджин Брейв Рок
Eugene Brave Rock
Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Stand Off, Канада
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Чудо-женщина
(2017)
7.6
Темные ветра
(2022)
6.9
Грязный черный мешок
(2022)
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3.4
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6.9
Грязный черный мешок
вестерн, боевик
2022, США
7.6
Темные ветра
триллер, детектив, криминал
2022, США
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