От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино

8 августа 2025 10:29
Выиграть соревнования не на жизнь, а на смерть, выжить в постапокалиптическом мире, обезвредить самого опасного в мире наемника — этим героиням все под силу. Рассказываем о самых известных и запоминающийхся воительницах в кино и сериалах.

Рыжая Соня

Рыжая Соня — отважная воительница и последняя представительница своего народа. Попав в плен к жестокому императору Дрейгану, Соня вынуждена ежедневно сражаться на арене за свою жизнь. Но цель девушки — не просто выжить, а обрести свободу и отомстить за свой порабощенный род.

На большие экраны Соня перекочевала со страниц комиксов Роя Томаса, который также является создателем знаменитого «Конана-варвара». На волне кассового успеха фильма в 1985 году на экраны вышел его женский аналог, «Рыжая Соня». Однако фильм раскритиковали, а исполнительница главной роли Бриджит Нильсен даже получила за эту работу «Золотую малину».

В перезапуске «Сони» рыжую воительницу воплотила Матильда Лутс, известная по роли в кровавом триллере о мести «Выжившая», снятом создательницей «Субстанции» Корали Фаржа.

Работа над фильмом началась еше в 2009 году. За это время проект несколько раз сменил режиссеров и актерский состав (в какой-то момент на роль Сони планировали пригласить Эмбер Херд). В итоге режиссером новой версии «Рыжей Сони» стала М. Дж. Бассет, работавшая над сериалами «Демоны Да Винчи», «Видоизмененный углерод» и «Джек Ричер».

В российский прокат новая «Рыжая Соня» вышла 31 июля.

Фуриоса

Суровая воительница, выживающая в мрачном постапокалиптическом мире, впервые появилась на экранах в 2015 году в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», где ее сыграла Шарлиз Терон. Фильм стал самым кассовым в истории франшизы и завоевал ряд престижных премий, в том числе несколько «Оскаров». Помимо тщательного проработанного мира и зрелищных экшен-сцен, критики и зрители особо выделили харизматичную героиню Терон, которую не раз сравнивали с такими знаковыми женскими персонажами, как Сара Коннор из «Терминатора» и Эллен Рипли из «Чужого».

Такой успех вдохновил режиссера Джорджа Миллера на спин-офф, в котором Фуриоса становится полноценной главной героиней. В фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» зритель узнает предысторию девушки, в детстве похищенной Дементусом и оторванной от родных земель. Роль юной Фуриосы досталась Ане Тейлор-Джой, а ее заклятого врага сыграл Крис Хемсворт. Однако, несмотря на сильный каст, спин-оффу не удалось повторить успех оригинала — сборы картины едва превысили ее бюджет.

Китнисс Эвердин

Антиутопия «Голодные игры» о мире будущего, в котором дети бедняков вынуждены участвовать в жестоких играх на выживание ради развлечения богачей, в 2012 стала настоящим подростковым хитом. Фильм собрал в прокате почти в 10 раз больше своего бюджета, а исполнительница главной роли Дженнифер Лоуренс, до этого зарекомендовавшая себя как сильная драматическая актриса (за роль в независимом фильме «Зимняя кость» она получила свою первую номинацию на «Оскар»), обрела мировую популярность.

Неудивительно, что продолжение не заставило себя долго ждать. Всего год спустя в прокат выпустили сиквел «Голодные игры: И вспыхнет пламя», а заключительную книгу серии «Сойка-пересмешница» было решено разделить на два фильма.

Завершив основную линию, создатели решили обратиться к другим романам Сьюзен Коллинз и расширить киновселенную «Голодных игры». В 2023 году вышел приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», рассказывающий о юности президента Кориолана Сноу. Премьера следующей картины серии «Голодные игры: Рассвет Жатвы» планируется в конце 2026 года.

Чудо-женщина

Пантеон культовых воительниц из кино был бы неполон без супергероини DC, принцессы амазонок Дианы Принс, покинувшей родной остров, чтобы спасти человечество. Впервые она появилась на экранах в сериале 1975 года «Чудо-женщина» , благодаря которому исполнительница главной роли Линда Картер стала кумиром подростков 1970-х.

Чудо-женщина неоднократно становилась героиней мультфильмов и видеоигр, а в 2016 году впервые появилась в большом кино в исполнении Галь Гадот в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» как второстепенный персонаж. В 2017 Чудо-женщина обзавелась собственным спин-оффом, успех которого вдохновил создателей продолжить франшизу. Также Диана Принс эпизодически задействована в других проектах DC — фильмах «Шазам!» и «Флэш».

Беатрикс Киддо

Стильный боевик Квентина Тарантино, соедивнивший в себе черты приключенческого китайского фэнтези уся, спагетти-вестернов и итальянского джалло, обрел культовый статус в том числе благодаря харизматичной главной героине. На протяжении двух частей фильма бывшая наемница Беатрикс Киддо по прозвищу «Черная мамба», в совершенстве владеющая холодным оружием, методично, по списку, расправляется со своими обидчиками. Завораживает и то, как она действует, и то, как она выглядит: желтый комбинезон Умы Турман отсылает к последней роли Брюса Ли в боевике «Игра смерти».

В 2020 году Беатрикс Киддо вошла в список «100 величайших персонажей кинофильмов всех времен» журнала Empire.

Несмотря на то что изначально Тарантино упоминал в интервью, что когда-нибудь планирует снять третью часть «Убить Билла», в последующих заявлениях режиссер исключил такую возможность.

Зена

Те, чье детство пришлось на конец 90-х и начало 00-х, отлично помнят приключенческий сериал о защитнице обездоленных Зене и ее верной помощнице Габриэль. На протяжении шести сезонов героини вступают в непримиримую борьбу со злом, сталкиваясь с самыми разными противниками — от мелких головорезов до бога войны Ареса. А география приключений Зены постепенно расширяется: из Греции королева воинов попадает в Рим, Китай, Египет, Японию и другие страны.

Изначально сериал родился как экспериментальный спин-офф успешного новозеландского проекта «Удивительные странствия Геркала», где Зена впервые появляется в исполнении Люси Лоулесс. Однако вскоре стало понятно, что «Зена — королева воинов» обогнала по популярности своего предшественника и завоевала всемирную любовь.

В 2015 году было объявлено о перезапуске сериала, но из-за творческих разногласий внутри команды проект был заморожен.

Арина Виногородская
