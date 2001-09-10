Цивилизация планеты Криптон стоит на грани гибели. Ученый Джор-Эл, чтобы спасти своему ребенку жизнь, отправляет его на Землю. Маленький мальчик вырастает и открывает в себе неземные возможности. Он — Супермен! Огромная сила и способность летать помогают ему в борьбе с любыми проявлениями зла. И когда коварный злодей Лекс Лютор строит зловещие планы, угрожающие всему человечеству, только Супермен может помешать ему…
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