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Постер фильма Супермен
Постер фильма Супермен
Постер фильма Супермен
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Супермен

Супермен

Superman 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Цивилизация планеты Криптон стоит на грани гибели. Ученый Джор-Эл, чтобы спасти своему ребенку жизнь, отправляет его на Землю. Маленький мальчик вырастает и открывает в себе неземные возможности. Он — Супермен! Огромная сила и способность летать помогают ему в борьбе с любыми проявлениями зла. И когда коварный злодей Лекс Лютор строит зловещие планы, угрожающие всему человечеству, только Супермен может помешать ему…

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 10 сентября 2001
Премьера в мире 10 декабря 1978
Дата выхода
10 декабря 1978 Россия 6+
21 декабря 1978 Австралия
24 мая 1979 Аргентина
13 декабря 1978 Бразилия
21 декабря 1978 Великобритания
26 июня 1992 Венгрия
25 января 1979 Германия
3 мая 1979 Гонконг
2 января 1979 Греция
26 декабря 1978 Дания
10 июня 1979 Демократическая Республика Конго
25 декабря 1978 Египет
18 июня 1979 Замбия
1 января 1982 Индия
26 декабря 1978 Ирландия PG
8 февраля 1979 Испания
9 февраля 1979 Италия T
10 декабря 1978 Казахстан
15 декабря 1978 Камерун
15 декабря 1978 Канада
13 июня 1979 Колумбия
14 января 1979 Коморы
17 января 1979 Коста-Рика
15 декабря 1978 Лесото
15 августа 1979 Либерия
1 августа 1979 Ливия
6 июня 1979 Малайзия
12 июля 1979 Мексика
15 февраля 1979 Нидерланды
30 января 1979 Норвегия
25 декабря 1979 Перу
23 марта 1979 Португалия
14 декабря 1978 США
25 мая 2023 Таиланд
27 октября 1979 Турция
10 декабря 1978 Украина
30 июня 1979 Уругвай
15 февраля 1979 Фиджи
30 ноября 1985 Филиппины
25 января 1979 Франция
23 марта 1979 ЦАР
14 декабря 1978 Швейцария 12
19 февраля 1979 Швеция
31 марта 1979 Южная Корея All
30 июня 1979 Япония G
MPAA PG
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $300 478 449
Производство Dovemead Films, Film Export A.G., International Film Production
Другие названия
Superman, Супермен, Supermen, Superman - The Movie, Superman: la película, Superman: The Movie, 超人, Siêu Nhân, Stålmannen, Super-Homem, Super-Homem - O Filme, Superman - Der Film, Superman - Il film, Superman - Le film, Superman - stålmannen, Superman - teräsmies, Superman I, Superman: el film, Superman: O Filme, Supermann, Supermenas, Teräsmies, Σούπερμαν, Σούπερμαν: Η ταινία, सुपरमैन, スーパーマン
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Кристофер Рив
Кристофер Рив
Нед Битти
Джекки Купер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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