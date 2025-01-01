Меню
Цитаты из фильма Чудо-женщина

Цитаты из фильма Чудо-женщина

Etta Candy Представляюсь. Это Этта Кэнди. Я секретарша Стива Тревора.
Diana Prince Что такое секретарь?
Etta Candy О, я делаю всё. Хожу туда, куда он скажет, делаю то, что он прикажет.
Diana Prince У нас это называется рабством.
Etta Candy Она мне очень нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чудо-женщина Они такие, какими ты их описываешь. Но способны на гораздо большее.
Арес Враньё! Они не заслуживают твоей защиты!
Чудо-женщина Дело не в том, кто что заслуживает, а во что ты веришь. А я верю в любовь.
Арес ТОГДА Я ТЕБЯ УНИЧТОЖУ!
[метает молнии в Диану]
Чудо-женщина Прощай, брат.
[отбрасывает молнии Ареса обратно на него]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив Тревор [Диане] Я могу спасти сегодняшний день. Ты можешь спасти мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Стив Тревор [оставляет Диане свои часы] Жаль, что у нас не было больше времени. Я люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Ты никогда не встречала мужчин? А твой отец?
Diana Prince У меня не было отца. Моя мать лепила меня из глины, а жизнь даровал Зевс.
Steve Trevor Ну, это интересно... У нас дети рождаются по-другому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Я буду сражаться за тех, кто не может постоять за себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив Тревор [пытается остановить Диану, чтобы она не убила Людендорфа] Я не могу позволить тебе сделать это.
Диана Принс То, что я делаю, решать не тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Диана Принс Раньше я хотела спасти мир. Положить конец войнам и принести человечеству мир. Но потом я увидела тьму, что живёт в их свете. Я поняла, что в каждом из них всегда есть и то, и другое. Выбор, который каждый должен сделать сам — то, что не сможет победить ни один герой. Я прикоснулась к тьме, что живёт между светом. Видела худшее и лучшее в этом мире. Видела ужасные вещи, что люди делают друг другу во имя ненависти, и на что они готовы ради любви. Теперь я знаю — только любовь может спасти этот мир. Поэтому я остаюсь. Я борюсь и отдаю всё... ради мира, которым он может стать. Это моя миссия. Навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Я уезжаю, мать. Я не могу стоять в стороне, пока гибнут невинные. Если никто другой не защитит мир от Ареса, значит, должна я. Я должна уйти.
Queen Hippolyta Я знаю. Или, по крайней мере, знаю, что не смогу тебя остановить.
[слезает с лошади]
[слезает с лошади]
Queen Hippolyta Столько всего... столько, чего ты не понимаешь.
Diana Prince Я понимаю достаточно, чтобы бороться за тех, кто не может постоять за себя. Так же, как однажды боролась ты.
Queen Hippolyta Ты знаешь, что если уйдёшь, то, возможно, никогда не вернёшься.
Diana Prince Кем я буду, если останусь?
Queen Hippolyta [поднимает диадему] Это принадлежало величайшей воительнице в нашей истории, нашей любимой Антиопе. Будь достойна её.
Diana Prince Я буду.
Queen Hippolyta [качает головой] Будь осторожна в мире людей, Диана. Они тебя не заслуживают.
[нежно касается лица дочери:]
[нежно касается лица дочери:]
Queen Hippolyta Ты была моей величайшей любовью.
[отпускает её]
[отпускает её]
Queen Hippolyta Сегодня ты — моя величайшая боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс Ты мужчина...
Стив Тревор Да... то есть... я что, не похож на одного?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Ты мне солгала?
Steve Trevor Я шпион, это моя работа!
Diana Prince Как мне теперь знать, что ты не врёшь?
[Стив надевает на себя лассо]
Steve Trevor Мы идём на передовую. Нас, скорее всего, убьют. Это ужасная идея!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince То, что человек делает с правдой, сложнее, чем ты думаешь. Я узнала это на собственном опыте, очень давно. И теперь моя жизнь уже никогда не будет прежней...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Ой, малыш!
Steve Trevor Нет. Нет. Никаких малышей. Этот не из глины!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Пусть нам достанется то, чего мы хотим...
Steve Trevor ...и пусть нам достанется то, что нам нужно.
Sameer Но пусть нам никогда не достанется то, что мы заслуживаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пробует мороженое впервые и в восторге]
Диана Принс [продавцу] Это потрясающе. Ты должен очень гордиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor [держит свои часы] Оно всё ещё тикает.
Diana Prince Зачем?
Steve Trevor Потому что оно показывает время. Когда есть, спать, просыпаться, работать.
Diana Prince Ты позволяешь этой маленькой штуке говорить тебе, что делать?
Steve Trevor Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Стив даёт Диане очки]
Этта Кэнди Серьёзно, в очках? Вдруг она перестала быть самой красивой женщиной, которую ты когда-либо видел?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Добро пожаловать в старую добрую Лондон.
Diana Prince Это ужасно!
Steve Trevor Да, это не для всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Это ничья земля, Диана! Это значит, что никто не может её перейти, понял? Этот батальон здесь уже почти год, и они едва продвинулись на дюйм. Понял? Потому что на другой стороне — немецкие солдаты с пулемётами, направленными на каждый квадратный метр. Это невозможно перейти.
Diana Prince Так... что? Мы ничего не делаем?
Steve Trevor Нет, мы что-то делаем! Мы действительно делаем! Просто... мы не можем спасти всех в этой войне. Это не то, зачем мы сюда пришли.
Diana Prince Нет. Но это то, что я собираюсь сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Отец однажды сказал мне: «Если видишь, что в мире происходит что-то неправильное, ты можешь либо ничего не делать, либо что-то предпринять». А я уже пробовал ничего не делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Hippolyta Ты знаешь, что если решишь уйти, ты можешь никогда не вернуться.
Diana Prince Кем я буду, если останусь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс [танцует с Стивом] Это то, что люди делают, когда нет войн?
Стив Тревор Да... это и многое другое.
Диана Принс Что именно?
Стив Тревор Ну, они завтракают. Обожают завтракать. И, ну, любят просыпаться, читать газету, идти на работу, жениться, заводить детей, расти вместе. Наверное.
Диана Принс А как это?
Стив Тревор Понятия не имею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Я — Диана, принцесса...
Steve Trevor Принц! Диана Принц!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Я не могу стоять в стороне, пока гибнут невинные!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Они пришли к выводу, что мужчины нужны для продолжения рода, но когда речь заходит об удовольствии... они ни к чему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sameer [Увидев, как Диана бросила большого мужика через паб] Я одновременно боюсь... и возбуждён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince На войну!
Steve Trevor Технически, война там. Но сначала нам нужно пойти сюда...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince [в слезах] Она была права, моя мать была права... она говорила, что мир мужчин не достоин тебя, они не заслуживают нашей помощи...
Steve Trevor Дело не в том, кто чего заслуживает. Может быть, и не заслуживаем. Но дело не в этом, а в том, во что ты веришь. Ты думаешь, я не понимаю, после всего, что видел там? Думаешь, я хотел бы сказать, что виноват один плохой парень? Нет! Виноваты мы все!
Diana Prince Я — нет!
Steve Trevor А может, я — да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ares Я РАЗРУШУ ТЕБЯ!
[метает молнию в Диану]
Diana Prince Прощай, брат.
[отражает молнию Ареса обратно в него]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludendorff Кто ты?
Wonder Woman Скоро узнаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этта Кэнди Этот меч не подходит к наряду.
Стив Тревор Совсем нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Hippolyta Какая у тебя миссия?
Steve Trevor Остановить войну!
Diana Prince Какую войну?
Steve Trevor Войну, что положит конец всем войнам! Оружие гораздо смертоноснее, чем ты можешь представить! Кто бы ты ни был, ты в большей опасности, чем думаешь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс [видит пару]
Стив Тревор Эээ... Наверное, потому что они вместе.
[Диана пытается взять Стива за руку]
Стив Тревор Нет, нет, нет. Мы не вместе. Я имею в виду, не в таком смысле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Вы имеете в виду репродуктивную биологию?
Steve Trevor Да.
Diana Prince Да, я знаю. Я всё об этом знаю.
Steve Trevor Я имею в виду это и кое-что ещё.
Diana Prince Удовольствия плоти?
Steve Trevor Ты об этом знаешь?
Diana Prince Я прочитала все 12 томов «Трактатов о телесных удовольствиях» Клео.
Steve Trevor Все двенадцать, да? Ты не взяла их с собой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Hippolyta [дарит Диане диадему Антиопы] Это принадлежало величайшему воину, который когда-либо жил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс [танцуем со Стивом] Мы не танцуем, просто покачиваемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Diana Раньше я хотела спасти мир. Это прекрасное место. Но тогда я знала очень мало. Это земля красоты и чудес, которую стоит беречь во всех её проявлениях. Но чем ближе ты подходишь, тем больше видишь, как внутри томится великая тьма. А человечество? Человечество — совсем другая история.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Hippolyta [надевает лассо правды на Стива] Кто ты?
Steve Trevor [пытается обойти вопрос, но не выходит] Я шпион!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Может, тебе и лучше без меня, да?
Diana Prince [улыбается] Нет, Чарли. Кто же тогда будет для нас петь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Что это за место? Кто вы такие?
Diana Prince Мы — мост к большему пониманию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Диана впервые видит снег]
Steve Trevor Это, эээ... просто снег идёт. Потрогай.
Diana Prince [смеётся] Это волшебно!
Steve Trevor Да, правда, волшебно, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludendorff [танцует с Дианой] Ты знаешь своих древних греков? Они понимали, что война — это бог. Бог, который требует человеческих жертв. И взамен война даёт человеку цель. Смысл. Шанс подняться над своей мелкой смертной сущностью. Быть храбрым. Благородным. Лучшим.
Diana Prince Только один из многих богов в это верил. И он ошибался.
Ludendorff Ты ничего не знаешь о богах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Лудендорфф травит газом немецкий кабинет и оставляет им всем одну противогазную маску]
Dr. Maru Эта маска им не поможет!
Ludendorff Они об этом не знают.
[они смеются и бегут]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Где она?
Etta Candy Она примеряет наряд номер 226.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Я убила его, почему они продолжают это делать? Почему они всё ещё воюют?
Steve Trevor Потому что, может, это они! Может, люди не всегда хорошие, есть Арей или нет Арея. Может, это просто их природа.
Diana Prince Нет... После всего, что я увидела, этого не может быть. Не может! Они убивали друг друга! Убивали тех, кого не видят! Детей. Детей! Нет, это должен был быть он, не они!
Steve Trevor Диана, люди...
Diana Prince [в слезах] Она была права, моя мать была права... она говорила, что мир людей не достоин тебя, они не заслуживают нашей помощи...
Steve Trevor Дело не в заслуживании. Может, может, мы и не заслуживаем. Но дело не в этом, дело в том, во что ты веришь. Ты думаешь, я не понимаю после того, что видел там? Ты думаешь, я не хочу сказать тебе, что виноват один плохой парень? Это не так! Мы все виноваты!
Diana Prince Я — нет.
Steve Trevor А может, я и есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Menalippe Ты должна была ей сказать.
Queen Hippolyta Чем больше она знает, тем быстрее он её найдёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ares [как сэр Патрик] Ты права, Диана. Они тебя не заслуживают.
Diana Prince Ты... это ты.
Ares Да, это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ares Я не бог войны, Диана. Я бог истины!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fausta Grables [видит Чудо-женщину] Кем ты должна быть?
[Диана молча оценивает Фаусту]
Fausta Grables Что ты делаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludendorff Доктор.
Dr. Maru Генерал.
Ludendorff Прогресс?
Dr. Maru Недостаточно. Всё кончено, генерал. Германия сдаётся. Фон Гинденбург рекомендовал кайзеру подписать перемирие. Времени у нас больше нет.
Ludendorff Как только кайзер увидит новое оружие, он не подпишет перемирие.
Dr. Maru Но без моей книги...
Ludendorff Мы достанем твою книгу! Я верю в ТЕБЯ, а не в неё! Я знаю, что ты сможешь и добьёшься успеха. Это то, для чего ты создан на этой Земле.
Dr. Maru Вчера ночью ко мне пришла мысль. Другой вид газа для тебя. Чтобы вернуть тебе силы.
[Доктор Мару открывает баллон с газом, Людендорф вдыхает его и получает сверхсилу. Из-за этого один из испорченных записей доктора Мару сдвигается к ней. Она читает её.]
Dr. Maru Я понял. Я понял! И если это то, о чём я думаю, будет... ужасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс [осматривает корсет, выставленный в универмаге] Это у вас считается доспехами в вашей стране?
Этта Кэнди Доспехи? Да это мода. Помогает держать животики!
Диана Принс Зачем их держать?
Этта Кэнди Только женщина без живота может задать такой вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sameer Каждый сражается со своими проблемами, Диана. Как и ты со своими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Что ты делаешь?
Steve Trevor Я подумал, может, хочешь поспать.
Diana Prince А ты? Ты не спишь? Разве обычные мужчины не спят?
Steve Trevor Я — Да, мы спим. Мы действительно спим. Просто мы не спим с — э...
Diana Prince Ты не спишь с женщинами?
Steve Trevor Нет, я имею в виду, что сплю с женщинами. Сплю — да, сплю. Но вне — э — брака, это не принято, понимаешь.
Diana Prince Брак?
Steve Trevor Да, брак. У вас такого нет? Ты идёшь к судье и клянешься — э — любить, почитать и хранить верность до смерти.
Diana Prince А они? Любят друг друга до смерти?
Steve Trevor Очень редко. Нет.
Diana Prince Тогда зачем они это делают?
Steve Trevor Понятия не имею.
Diana Prince Значит, ты не можешь спать со мной, если я не выйду за тебя замуж?
Steve Trevor Я — я сплю с тобой! Если хочешь. Сплю — прямо здесь.
Diana Prince Места много.
Steve Trevor Тогда ладно, если ты не против.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sameer Многие не могут стать тем, кем хотят, Диана. Посмотри на меня. Я мечтал стать актёром, но у меня не тот цвет кожи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс [Застала Стива, когда он выходил из ванны] Ты бы сказала, что являешься типичным представителем своего пола?
Стив Тревор Я — выше среднего.
Диана Принс Что?
Стив Тревор [смотрит вниз] Это — э-э — О, это часы.
Диана Принс Часы?
Стив Тревор Да. Это часы. Они показывают время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Ладно, дай мне руку. Вот так. Я обниму тебя за спину. Вот так. И мы просто, как ты сказала? Качнёмся? Просто качнёмся.
Diana Prince Ты уж очень близко.
Steve Trevor В этом всё и дело.
Diana Prince Понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Диана Принс Этот газ убьёт всё. Каким же оружием убивают невинных?
Стив Тревор В этой войне — любым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Hippolyta Давным-давно, когда время было новым, а вся история — лишь мечтой, боги правили землёй, а Зевс был их царём. Зевс создал существ, которыми боги могли править. Существ, рожденных по его образу — справедливых и добрых, сильных и страстных. Он назвал своё творение: Человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Antiope Скорпион должен жалить. Волк должен охотиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sameer [Говорит по-испански] Твои глаза, такие же нежные, как и твоя улыбка...
Diana Prince [Говорит по-мандарински] И твои глаза будто что-то хотят.
Sameer [Говорит по-мандарински] Я тоже знаю китайский, хитрая ты девчонка.
Diana Prince [Говорит по-гречески] А ты можешь процитировать Сократа на древнегреческом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sameer Не у всех всегда получается быть тем, кем они хотят. Я — актёр. Я люблю играть. Я не хотел быть солдатом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Ты, наверное, думаешь, что я вчера родился.
Steve Trevor Знаю, звучит безумно, но это правда. Каждое слово.
Sameer Погоди, погоди. Там целый остров женщин, как она? И ни одного мужика? Как туда попасть? И она думает, что Людендорф — это Арес, бог войны?
Charlie И только убив его, война закончится? Да брось.
Sameer Ты видел, что там произошло. Как она накрыла этот пулемётный гнездо. Как она взяла башню? Может, это правда.
The Chief Я думаю, это правда. Я верю, что это правда.
Sameer Вот так!
Charlie Стивен, сынок, ты же не всерьёз веришь в эту чепуху?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Мы заключили сделку, Стив Тревор. А сделка — это обещание. А обещание — это святое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Эта война — настоящий бардак. И мы с тобой особо ничего с этим не поделать не можем. Мы можем вернуться в Лондон и попытаться достать тех, кто может.
Diana Prince Я — тот самый, кто может!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Лжец, убийца и теперь контрабандист. Прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludendorff [собирается ударить Чудо-женщину мечом] Как бы ты ни была великолепна, ты всё равно мне не соперница!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor Ты же без одежды. Пойдём купим тебе что-нибудь.
Diana Prince Что эти женщины носят в бою?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Trevor [Диане] Ты хочешь ещё что-то мне показать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Von Hindenberg Вы отсутствовали на заседании совета, Генерал.
Ludendorff Похоже, вы ведёте переговоры об условиях перемирия без меня.
Von Hindenberg От имени кайзера.
Ludendorff И по твоему настоянию. Мы могли бы легко выиграть эту войну, если бы у тебя было чуть-чуть веры.
Von Hindenberg Нет. Нехватка продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Каждый час задержки стоит тысяч немецких жизней.
Ludendorff Одна атака — и мир может быть наш. Пока мы говорим, мой химик...
Von Hindenberg Мы стоим против тебя и твоей... ведьмы. Людендорф, достаточно! Через 24 часа эта война закончится. Всё кончено.
Ludendorff Тебе конец.
[поворачивается и выходит]
Ludendorff Вам всем конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince Я даже просила отправить меня с тобой. Или кого-нибудь. Амазонку. Амазонок.
Steve Trevor Амазонок?
Diana Prince Это наш святой долг — защищать мир. Я хочу пойти. Но моя мать не позволит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Люси Дэвис
Люси Дэвис
Lucy Davis
Галь Гадот
Галь Гадот
Gal Gadot
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Крис Пайн
Крис Пайн
Chris Pine
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
Саид Тагмауи
Саид Тагмауи
Saïd Taghmaoui
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Елена Анайя
Елена Анайя
Elena Anaya
Lisa Loven Kongsli
Lisa Loven Kongsli
Робин Райт
Робин Райт
Robin Wright
Юджин Брейв Рок
Eugene Brave Rock
Райнер Бок
Райнер Бок
Rainer Bock
