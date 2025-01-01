Диана ПринсРаньше я хотела спасти мир. Положить конец войнам и принести человечеству мир. Но потом я увидела тьму, что живёт в их свете. Я поняла, что в каждом из них всегда есть и то, и другое. Выбор, который каждый должен сделать сам — то, что не сможет победить ни один герой. Я прикоснулась к тьме, что живёт между светом. Видела худшее и лучшее в этом мире. Видела ужасные вещи, что люди делают друг другу во имя ненависти, и на что они готовы ради любви. Теперь я знаю — только любовь может спасти этот мир. Поэтому я остаюсь. Я борюсь и отдаю всё... ради мира, которым он может стать. Это моя миссия. Навсегда.
Diana PrinceЯ уезжаю, мать. Я не могу стоять в стороне, пока гибнут невинные. Если никто другой не защитит мир от Ареса, значит, должна я. Я должна уйти.
Queen HippolytaЯ знаю. Или, по крайней мере, знаю, что не смогу тебя остановить.
Steve TrevorЭто ничья земля, Диана! Это значит, что никто не может её перейти, понял? Этот батальон здесь уже почти год, и они едва продвинулись на дюйм. Понял? Потому что на другой стороне — немецкие солдаты с пулемётами, направленными на каждый квадратный метр. Это невозможно перейти.
Steve TrevorТехнически, война там. Но сначала нам нужно пойти сюда...
Diana Prince[в слезах]Она была права, моя мать была права... она говорила, что мир мужчин не достоин тебя, они не заслуживают нашей помощи...
Steve TrevorДело не в том, кто чего заслуживает. Может быть, и не заслуживаем. Но дело не в этом, а в том, во что ты веришь. Ты думаешь, я не понимаю, после всего, что видел там? Думаешь, я хотел бы сказать, что виноват один плохой парень? Нет! Виноваты мы все!
Диана Принс[танцуем со Стивом]Мы не танцуем, просто покачиваемся.
[первые слова]
DianaРаньше я хотела спасти мир. Это прекрасное место. Но тогда я знала очень мало. Это земля красоты и чудес, которую стоит беречь во всех её проявлениях. Но чем ближе ты подходишь, тем больше видишь, как внутри томится великая тьма. А человечество? Человечество — совсем другая история.
Ludendorff[танцует с Дианой]Ты знаешь своих древних греков? Они понимали, что война — это бог. Бог, который требует человеческих жертв. И взамен война даёт человеку цель. Смысл. Шанс подняться над своей мелкой смертной сущностью. Быть храбрым. Благородным. Лучшим.
Diana PrinceТолько один из многих богов в это верил. И он ошибался.
Queen HippolytaДавным-давно, когда время было новым, а вся история — лишь мечтой, боги правили землёй, а Зевс был их царём. Зевс создал существ, которыми боги могли править. Существ, рожденных по его образу — справедливых и добрых, сильных и страстных. Он назвал своё творение: Человек.
AntiopeСкорпион должен жалить. Волк должен охотиться.
Sameer[Говорит по-испански]Твои глаза, такие же нежные, как и твоя улыбка...
Diana Prince[Говорит по-мандарински]И твои глаза будто что-то хотят.
Sameer[Говорит по-мандарински]Я тоже знаю китайский, хитрая ты девчонка.
Diana Prince[Говорит по-гречески]А ты можешь процитировать Сократа на древнегреческом?
SameerНе у всех всегда получается быть тем, кем они хотят. Я — актёр. Я люблю играть. Я не хотел быть солдатом.
CharlieТы, наверное, думаешь, что я вчера родился.
Steve TrevorЗнаю, звучит безумно, но это правда. Каждое слово.
SameerПогоди, погоди. Там целый остров женщин, как она? И ни одного мужика? Как туда попасть? И она думает, что Людендорф — это Арес, бог войны?
CharlieИ только убив его, война закончится? Да брось.
SameerТы видел, что там произошло. Как она накрыла этот пулемётный гнездо. Как она взяла башню? Может, это правда.
The ChiefЯ думаю, это правда. Я верю, что это правда.