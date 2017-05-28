Выбравшись из своего райского острова, где целая куча женщин и ни одного мужчины, Диана оказывается посреди Первой Мировой войны. Движимая благородной целью и несколько идеализированной верой в человечество, будущая мисс Америка при помощи Стива Трэвора пытается добраться до генерала Людендорффа и его подчиненной Доктора Яда, уверенная, что именно он – Арес, и, стоит убить его, как войны на земле прекратятся. Вооружившись лассо Истины, мечом-убийцей богов и щитом, Диана не забывает…
Из плюсов: очень динамичный, ни одного нарекания к игре актерского состава, нет излишнего пафоса, персонажи (люди) не ведут себя как бессмертные, чего следовало бы ожидать. Персонажам хочется сочувствовать, переживать за них, драматическая часть прописана хорошо. Не слишком похоже на привычное супергеройское кино. Отдаёт в сторону Тора, но по-серьезнее. В общем практически не к чему придраться, очень приятно на фоне последних больших кинолент, вроде Стражей, Пиратов и особенно Чужого.. бррр...
Из минусов: саундтрека на мой взгляд, слишком много; в самом начале фильма какой-то неправильно долгий диалог; туповато завершается битва с финальным злодеем (не вся битва, а именно её завершение); и пожалуй не хватило еще 10-15 минут в конце фильма, досказать про Диану в настоящем, что она делает нынче (а то как "флешбек" посмотрели двухчасовой) или хотя бы показать вернулась ли она "домой", а то ушла на войну, война кончилась, а про дом не слова - в общем осталась недосказанность, но это мелочь !
Очень советую сходить, лично мне фильм сильно поднял планку после неудачных "Бэтмен против Супера" и "Отряд Самоубийц". 9\10
Главное - не включать мозг вообще, иначе рискуете захлебнуться в возмущении и логических нестыковках, а также в отсутствии элементарного обоснуя, например, почему, если немцы якобы одержимы богом войны, и они по сути хорошие, она безжалостно их убивает? Почему она решила, что хорошие эти, а плохие те, когда она сама весь фильм говорит о том, что плохой только Арес. Ну и все в таком духе. А уж про то что нормально так покрали из "Первого Мстителя" и говорить не стоит. Но в целом, смотрибельно. А главное украшение - это Галь Гадот. Она какая-то будто ненастоящая, слишком красивая, чтобы быть правдой. И как минимум можно смотреть только на нее, если остальное не впечатляет. Довольно затянутый фильм, но для DC несомненно удачный.
Единственное светлое пятно - невообразимая Галь, от которой просто не оторвать глаз. В остальном - промежуточный бабл для DC, надеюсь, бессиквельный.
Компания DC переживает не лучшие времена. Низкие, даже отвратительные рейтинги, «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости». Шквал критики в сторону Зака Снайдера за его неумение показать достойную картину о двух могущественных героях, огромный и неправильный обрез киноленты. Затем «Отряд самоубийц», получившийся неплохим в отдельности, но отвратительным вместе. Сейчас появились новости о том, что Зак Снайдер покидает пост режиссёра «Лиги справедливости» (из-за чрезвычайной ситуации в семье), а его место займёт Джосс Уидон. Как отразится замена на картине - неизвестно, но в любом случае, то, что изначально планировалось Заком - не будет реализовано полностью. «Чудо-женщина» - фильм, на который компания возлагала большие надежды. И не только компания. Фанаты, чьи прихоти изголодались по фильмам любимой компании, с большим предвкушением ждали фильм.
«Чудо-женщина» - первый фильм среди экранизаций кинокомиксов, где режиссёром выступает женщина. Пэтти Дженкинс, начала свою карьеру в двух тысячи первом году. И спустя десять лет получила заветную награду Гильдии режиссёров США за пилотный эпизод сериала «Убийство» за лучшую режиссуру драматического сериала. Над созданием фильма задумались в девяностых годах, когда контракт на написание сценария и съёмки фильма был подписан с Айваном Райтманом. За девятнадцать лет проект потерял пять сценаристов и режиссёров, что, несомненно, является отрицательным фактом. К счастью, в октябре 2014 года была утверждена главная актриса и режиссер, который займётся производством картины.
Что хочется отметить - так это то, что минусы доминируют в картине, нежели плюсы. Сюжетные неурядицы, которые приводят в ступор, либо поведение героев, меняющееся слишком часто. Всё это - такая мелочь, которая, по сути, не должна привлекать внимания, делает это, постоянно заостряя на себе мелкие детали фильма. Но, несомненно, такие вещи, как экшн и CGI - лучшее, что есть в фильме. Хореография боев выглядит привлекательно, а качество картинки сочно. Последняя, кстати, в точности ротируется, сменяя красочные и эффектные пейзажи Фемискиры на тёмные (как это любит DC) окопы Первой Мировой войны. «На заре...» зачастую страдала из-за высокой концентрации серьёзности. Госпожа Дженкинс извлекла из этого урок и соблюла в картине эффект «слишком много ха-ха». «Чудо-женщина», в отличие от всё того же «Бэтмена против Супермена», смешна, но уровень юмора умерен, что позволяет не делать из неё глупую комедию. А вот графика порой режет глаза. Финальная сцена перенасыщена яркими, даже очень, яркими красками, которые ухудшают качество картинки.
Стив Тревор (Крис Пайн) - лётчик Британской разведки. Находясь под прикрытием, Стив узнаёт, что Германия готовится к распространению ядовитого газа по всему миру. Конечно же, не допуская мысли, кроме как выкрасть данные, он делает это, сбегая на чужом самолёте. Роль Стива Тревора досталась талантливому Крису Пайну, чье лицо стало популярным после съёмки в нескольких частях «Стартрека». Крис - храбрый разведчик. Не побоявшись критических последствий, он одним из первых выдвинул свою кандидатуру для внедрения во враждебную территорию. Крис Пайн - мировое обаяние для девушек каждой страны, неоднократно доказывал, что он актёр, причем очень хороший. «Чудо-женщина» - отличный пример для того, чтобы это подтвердить. Крис не переигрывает, что порой делает Галь. Его персонаж - это адекватный разведчик, который сначала обдумает ситуацию, а уже затем начнёт предпринимать возможные шаги. Пайн - это человек, которому не впервой играть подобных персонажей, поэтому с игрой в «Чудо-женщине» не должно было быть никаких проблем. Крис как по учебнику штамбирует ситуации, где стоит, а где не стоит выключаться из игры. Стоит отметить, что каждый мужской персонаж в фильме - это отдельная страница с восхищениями, которые доставляют зрителям. Каждый из них уникален и от каждого получаешь удовольствие.
Галь Гадот - некогда гонщица и преступница, а отныне могущественная женщина. Появившись однажды в «На заре справедливости», Галь подняла всеобщий восторг. Фанаты оживились, узнав о съёмках сольной картины, а популярность достигла максимума, подписав контракт на участие в фильмах DC. Диана - принцесса Фемискиры и слишком наивная девушка. Наслушавшись историй о том, что за каждой войной стоит Арес (Бог войны), Диана считает, что конфликты прекратятся, если Бог умрёт. Жительница Фемискиры - человек из разряда «сделать-подумать». В первую очередь, Диана сделает, нежели подумает. Полна желанием истребить источник всех войн, Диана не видит сути - люди и есть войны. Единственное желание Дианы настолько окрыляет её мысли, что она не способна думать о чём-то другом. Галь Гадот прекрасна, без вопросов. Она искусно изображает жительницу своего рода - невдумчивую и не понимающую людей. Персонаж, впервые попавший в мир людей, должен быть таковым. Диана не понимает самих людей, их мысли и то, что ими движет. Заслуга такой игры, несомненно, кроется в особенностях Гадот. Её актёрский профессионализм чудно изобразил амазонку.
В картине Пэтти Дженкинс интересен практически каждый персонаж. Исключением является - Арес. Являющийся одним из самых мощных антагонистов в комиксах, Арес откровенно жалко «слит» в фильме. Не имея чётких мотивов и цели, Арес становится самым бесполезным персонажем во всей экранизационной серии комиксов. Другие представители недружелюбной организации - Доктор Яд и генерал Людендорф также не блещут чем-то особенным. В отличие от Ареса, у дуэта есть цель, которой они добиваются всевозможными результатами. Актёры, что сыграли их роли неплохи, и здесь уже претензии к сценаристам, нежели к исполнителям.
Вердикт. «Чудо-женщина» - бесспорно, лучший фильм в киновселенной. Обаяние Гадот и мужественность Пайна делают из фильма потрясающую конфетка, которая будет съедобна каждому. Фильм портит обильное количество красок и главный злодей, которого, в общем-то, нет. Феминизм, поднятый вокруг фильма здесь абсолютно не к месту.
Ты посмотри, я всего-лишь подтолкнул их к этому. Война – это их рук дело.
Приятного просмотра!
Нельзя сказать, что у киновселенной DC дела идут хорошо, их отчаянные попытки максимально быстро наверстать конкурента за максимально сжатые сроки сказываются на производстве далеко не лучшим образом. Следствием подобного подхода становятся бесконечные доработки, а то и пересъёмки, которые приобрели по-настоящему впечатляющий размах в свете слухов о повторном съёмочном процессе фильма «Лига Справедливости», что сама студия Warner упорно опровергает. Но что гораздо страшнее, спешка является далеко не единственной проблемой для киновселенной, которая и так не может твёрдо устоять на своих двоих. Как показали релизы прошлого года, ни Зак Снайдер, ни Дэвид Эйр категорически не годятся на то, чтобы занять режиссёрское кресло для съёмок комикс-мэйнстрима. Один в силу своих амбиций и нездорового зуда по наполнения скрытыми смыслами, чьи «библейские мотивы» стали притчей во языцех, а второй просто из-за отсутствия понимания комикса как такового, творческой безвкусицы и попыток спекулировать на чужих идеях. На этом печальном фоне ожидать выхода «Чудо-женщины» было откровенно беспокойно: идея фильма казалась второразрядной, да и трейлеры не прибавляли оптимизма. Чуть ли не единственным источником надежды оставалась сама Галь Гадот, чьё появление в «Бэтмен против Супермена» я рискну назвать лучшим, что случилось за всю картину. Но вот фильм на экранах, более того, он даже успел снискать себе звание лучшего фильма киновселенной, вот только оправданы ли такие оценки и стоит ли он внимания? Вне всяких сомнений, фильм получился неоднозначным, но, в отличие от своих предшественников, он получился.
По части структуры повествования «Чудо-женщина» выбрала более приземлённый вектор развития, нежели высокопарный фильм Снайдера, но и не стала опускаться до локального балагана Эйра. В каком-то смысле, перед нами типичный супергеройский дебют в стиле студии Marvel, когда мы получаем этакий «базовый комплект», состоящий из небольшого бэкграунда, объяснения мотивации и последующего выхода на основную сюжетную колею, по итогам которой мы увидим созревание персонажа и задел на будущие проекты с его участием. Этот подход нельзя назвать чем-то выдающимся, но в чём ему отказать нельзя, так это в работоспособности, ведь подобное введение, длинною в фильм, помогает укрепить основы для развития всей франшизы. Благодаря этому, фильм не вызывает вопросов по части структуры, кроме, пожалуй, одного общего вопроса для всей линейки DC: почему же нельзя было начать с сольных фильмов раньше, идя более долгой, но уверенной дорогой? Ответ мы оставим на совесть студии Warner.
Сам сюжет картины начинается с краткого рассказа о детстве Дианы и довольно быстро подводит нас к раскрытию образа жизни местных амазонок, ликвидируя тем самым «хвосты» и позволяя истории брать разгон. Стоит отметить, что данное введение подаётся в образе местной мифологии, это наводит на некоторые ассоциации с фильмом «Тор», но не вызывает неприятия и настраивает на необходимую, несколько сказочную тональность. Главной отправной точкой всего приключения становится крушение самолета с британским шпионом Стивом Тревором, которой привёл за собой хвост из войск кайзера, а в дальнейшем, после сражения с иноземными солдатами, поведал на допросе о том, что в Европе полыхает самая страшная война за всю историю и ему необходимо вернуться с важным посланием, которое поможет предотвратить использование нового химического оружия Германии. Молодая Диана видит в этом не что иное, как символ возвращения древнего врага – Ареса, чьим главным помыслом является, согласно местной мифологии, уничтожение человечества при помощи войны. Получив благословение матери и облачившись в костюм, известный всему миру, Диана отправляется со Стивом в Британию, а затем и на передовую, где им предстоит сразится против сумрачного германского гения и кое-кого пострашнее. На этом можно завершить краткий экскурс в саму историю, которая, по вполне очевидным причинам, укладывается в рамки типично комиксовой. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на форму, в какой эта история подана. Будучи невероятно предсказуемым и банальным, сюжет не старается от этого дистанцироваться, а напротив, как бы подчёркивает подобную условность, создавая довольно оригинальную атмосферу, в стиле золотого и серебряного века комиксов, когда герои и злодеи были абсолютными архетипами, без сложных мотиваций. Никаких серых тонов, только чёрное и белое. Конечно, кто-то скажет, что комиксы давно шагнули вперёд, но на экране мы и привыкли видеть комиксы такими, какими они стали в последние десятилетия, а то, что «Чудо-женщина» напомнила нам о былом, только играет фильму на руку. Само собой, сценарий, даже учитывая всё условности фильма-комикса, имеет и свою слабину, которая сильнее всего проявляется в последних тридцати минутах фильма. Именно в финале сценаристы дали промах, очень сильно перебрав по части диалогов, ставших неким бадминтоном, состоящим из почти односложных, но неимоверно пафосных фраз, перекидываемых между Дианой и антагонистом. К счастью, это ощущение чрезмерности несколько скрадывается, во многом благодаря тому, что фильм лишает наш слащавости на финальных кадрах.
Что касается зрелищности, то здесь картину можно условно поделить на две неравные части: выдержанные в едином стиле первые два часа, и, в очередной раз, последние тридцать минут. Может показаться странным, но фильм действительно имеет некий водораздел, словно последние полчаса были сняты отдельно, под влиянием другого режиссёра (тут должны быть намёки на Снайдера). Первые два часа не заваливают вас спецэффектами и намеками на эпохальность, там всё достаточно лаконично, но не без изюминки. В столкновениях чувствуется жёсткость, которую всё тот же Marvel уже изрядно растерял, выдвинув на первый план акробатику и эпилептическую мешанину из постобработок. «Чудо-женщина» не перенапрягает ваш зрительный центр, а подчеркивает только самое необходимое – чего только стоит сцена, в которой Диана ломает винтовку о поясницу. Плюсом будет и то, как был использован антураж Первой мировой, своей серостью и грязью создающий яркий контраст для ослепительно красивой Дианы, еще больше акцентируя внимание на её божественном происхождении. Единственным, за что можно немного пожурить эту часть фильма, так это за явный перебор с замедлением времени, которое запихнули почти везде, где смогли. А вот что касается финала, то здесь всё достаточно грустно. Как и в случае со сценарием, главным словом, описывающим происходящее, будет чрезмерность. В какой-то момент вы просто испытаете дежавю, словно вернувшись в финальное противостояние из «Бэтмен против Супермена»: снова полыхающий фон, снова прыжки и кидание друг в друга предметами, снова лазеры/молнии/вспышки (нужное подчеркнуть). Всё это не портит общего впечатления, но слишком выкручивает градус крутизны, тем самым создавая небольшое противоречие с духом самого фильма и, совершенно непостижимым образом, делает сражение довольно скучным. Именно поэтому студии Warner стоило бы срочно переосмыслить свой подход к съёмке эпических финальных сцен, которые, пока что, можно назвать очень слабыми.
Перед тем как подвести итог, можно еще добавить несколько слов о феминизме, который сейчас так активно обсуждается в контексте фильма, вызывая противостояния, достойные блокбастера. Дистанцируясь от подобных склок, я хочу отметить только одно, фильму удалось сделать всё правильно: здесь нет картинно слабых или омерзительных мужчин, как это было заметно в сериале «Джессика Джонс», нет глупых и кукольных женщин, как в бесчисленном множестве блокбастеров, здесь, что удивительно, все оказываются такими, какими они и должны быть. Такой феминизм в кино не выглядит искусственной надстройкой, ведь краеугольный камень в нём не бодипозитив, квоты или социальный конструкт, а сила духа и умение стоять наравне, без оглядок на половую принадлежность.
Резюмируя всё вышесказанное, можно констатировать, что у Пэтти Дженкинс, хоть и не полностью, но получилось преодолеть не самое удачное влияние наследства, скопленного студией Warner, знатно добавляя иронии этим фактом (действительно, где не справились мужчины, справилась женщина). Фильм не лишён ряда недостатков, но эти недостатки не так вызывающе критичны, особенно на фоне предшественников. Самым же главным достоинством картины, как бы это странно не звучало в формате комикса, является то, что его интересно смотреть, а это не такое частое явление сейчас. Поэтому, если вы надеялись на новый фильм линейки DC или просто ждали летнего блокбастера, «Чудо-женщина» станет для вас стопроцентным попаданием.
Киновселенная DC изначально оказалась в довольно неудобном положении, ведь к моменту выхода их первого фильма «Человек из стали» в мире кино уже прочно закрепили своё главенство Marvel Studios. А позиция догоняющего всегда невыгодна: если идти тем же путём - обвинят в повторении, если изменить схему - станут ругать за излишнюю сложность. Но DC, а точнее режиссёр Зак Снайдер когда-то рискнули, и вторым фильмом сразу выпустили крупный кроссовер «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». Как и ожидалось, фильм был принят весьма неоднозначно, а последовавший за ним «Отряд самоубийц», хоть и окупился в прокате, но был обруган практически всеми критиками.
Но пришло время и DC снова выпустили простой и прямолинейный фильм о происхождении персонажа. И «Чудо-женщина» стала самой успешной картиной в нынешней киновселенной.
Ещё до выхода фильм оказался в центре всевозможных скандалов: одни говорили, что он станет пропагандой феминизма, другие наоборот, придирались к слишком гладким подмышкам (увы, это не шутка) главной героини. Но смысл оказался совсем в другом. Да, Диана удивлена подчинённым положением женщин в реальном мире, а на острове амазонок – Темискире считается, что мужчины, кроме зачатия детей, больше ни для чего не нужны. Но пропаганда феминизма, как в серьёзном, так и в шутливом ключе, в общем сюжете отходит на второй, а то и третий план. «Чудо-женщина» не о конфронтации полов и даже не о любви. Она, в первую очередь, об ужасах войны. Незамутненный взгляд Дианы на нашу реальность позволяет почувствовать насколько война грязна и отвратительна. И в этом плане фильм даёт сто очков вперед «Первому мстителю», с которым его многие сравнивают. Сюжет и правда похож: война, команда друзей спасает мир от жуткого оружия. Но здесь акценты расставлены жёстче и мрачнее. И не менее важной в итоге оказывается мораль: нет единого суперзлодея, который всё это устроил, люди сами виноваты в войнах. Но и остановить войну под силу этим же людям.
Видеоряд в фильме сделан очень приятно, типичная для DC неяркость и мрачность нашего мира сильно контрастирует с красотой Темискиры. Сцены драк и сражений не слишком «рваные», чем грешил «Бэтмен против Супермена», многое снято с слоу-мо и даёт возможность хорошо рассмотреть и насладиться динамикой и движениями. Спецэффекты где-то проигрывают последним блокбастерам и кажутся слишком мультяшными, но может просто нужно принять правила игры и воспринимать это как приближение к комиксам. То же самое относится и к финальной битве, которая визуально больше напоминает набор рисунков, чем динамичные сцены фильмов-комиксов последних лет. Но нестандартность антагониста вполне компенсирует это, ведь в реальности зло чаще всего так же стоит в стороне, подталкивая других.
Но во всей этой «положительности» и правильности фильма кроется один важный недостаток. Всё слишком стандартно, сделано именно так, чтобы угодить абсолютно всем. Такими же были, например, второй «Тор» или второй «Железный человек», кто их сейчас вспоминает? Они не вызывают каких-то необычных мыслей и сомнений, в них нет сложности и противоречий. Обсуждая «Бэтмен против Супермена» можно спорить до хрипоты, доказывая, что фильм был хорошим и глубоким или наоборот, что это полный провал. «Чудо-женщина» забудется довольно быстро, оттуда нечего цитировать, шутки весьма простые, сюжет прямолинеен, даже саундтрек остаётся просто фоном, пока не взрывается тема Ханса Циммера, написанная ещё к прошлому фильму. В целом картину можно назвать «самым Марвэловским фильмом из киновселенной DC». Но это не так уж и плохо, если только студия не решит всё делать в подобном ключе. Спокойные и прямолинейные «Ориджины» (истории персонажей) могут хорошо дополнять более сложные кроссоверы в духе «Бэтмена против Супермена» или предстоящей «Лиги Справедливости».
В целом, фильм, без сомнения стоит посмотреть, причём лучше в кинотеатре. Интересные впечатления, эмоции и мораль по итогу обеспечены. Но вряд ли он сильно западёт в душу на годы.
8 из 10 баллов.
В этом году нас ожидает много крупных и дорогих кинопроектов, фильмы по комиксам занимают лидирующие позиции в рейтингах самых кассовых. В последнее время я начала разочаровываться в таких блокбастерах, потому что уже давно ушло ощущение новизны, а ничего оригинального эти ребята предложить не могут. Поэтому я была приятно удивлена фильмом Чудо-женщина (Wonder Woman, 2017, Пэтти Дженкинс). Этот фильм рассказывает нам историю принцессы амазонок Дианы - маленькой девочки, которая росла вместе с воительницами и верила в мифы и легенды о греческих богах. Она с раннего детства мечтала сражаться, спасти людей от бога войны. Диана не подозревала о своих сверхспособностях, но всю жизнь тренировалась вместе с другими амазонками. Все изменилось, когда около их острова потерпел крушение маленький самолет и она спасла жизнь пилота. Стив Тревор рассказал амазонкам о бесконечной войне, в которой умирают миллионы людей (Первая мировая война), так что Диана оставила родной дом и отправилась в самую гущу событий, чтобы убить бога войны и остановить кровопролитие. Во-первых, здесь правда есть сюжет, за которым интересно наблюдать. Фильм идет без малого 2,5 часа, но действие на экране захватывает настолько, что этого не замечаешь. Если задуматься, за последние лет 10 не было ни одного фильма с женщиной супергероем. И она нас не подвела: выглядит Галь Гадот как настоящая богиня, отражает пули и эффектно управляется с Лассом Истины. Она немного наивная, смешная и жутко целеустремленная, так что ей можно восхищаться и умиляться ее прямолинейных взглядов. Не знаю, как им это удалось, но все громкие речи о спасении человечества не звучат слишком патетично, как у Капитана Америки, например. Возможно, ключ к успеху в том, что режиссерское кресло занимала Пэтти Дженкинс, а не специалист по дорогом блокбастерам. Она сняла в 2004 году фильм Монстр, за который Шарлиз Терон получила Оскар. Так что в этом фильме есть переживание, актерская игра, а не только компьютерная графика на зеленом экране. Но и она, кстати, тоже не подкачала - все вокруг взрывается, как надо. Всем любителям DC Comics советую, у них давно не выходили такие стоящие фильмы. Очень надеюсь, что Чудо-женщина вместе с Джейсоном Мома в роли Аквамена спасут предстоящий уже в ноябре фильм Лига Справедливости.
фильм понравился в большей степени благодаря актрисе - милая и обворожительная!
хотя много компьютерной графики и абсурдности в сюжете.
актёры все очень хорошо играют, приятно было видеть старых знакомых - профессор Люпин стал богом! повышение ;)) Крас Пайн из звездного флота всё выше и выше поднимает планку профессионализма! (так же он очень хорош в "И грянул шторм"
8 баллов из 10ти!
рекомендую посмотреть, кто еще не смотрел!
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