Наша рецензия

Выбравшись из своего райского острова, где целая куча женщин и ни одного мужчины, Диана оказывается посреди Первой Мировой войны. Движимая благородной целью и несколько идеализированной верой в человечество, будущая мисс Америка при помощи Стива Трэвора пытается добраться до генерала Людендорффа и его подчиненной Доктора Яда, уверенная, что именно он – Арес, и, стоит убить его, как войны на земле прекратятся. Вооружившись лассо Истины, мечом-убийцей богов и щитом, Диана не забывает…