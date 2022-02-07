Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Connie Nielsen
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Конни Нильсен
Connie Nielsen
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Фредериксхавн, Дания
Рост
178 см
Биография Конни Нильсен
Родилась 3 июля 1965 года. Фредериксхавн, Дания.
Развернуть
Фильмография Конни Нильсен
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
8.0
Никто
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.0
Темное наследие
триллер
2020, США
5.0
Морские паразиты
ужасы, фантастика
2019, Ирландия / США / Великобритания
5.0
Шпионская игра
драма, военный, биография
2018, США
6.0
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Али и Нино
мелодрама, исторический
2016, Великобритания / Азербайджан
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Ромео и Джульетта» в условиях Второй мировой: вышел трейлер мелодрамы «Я тебя найду»
В картине сыграли Стеллан Скарсгард, Конни Нильсен, Стивен Дорфф.
Написать
7 февраля 2022 16:30
Конни Нильсен теряет память в трейлере триллер-сериала «Рядом со мной»
Шоу дебютирует 16 декабря.
Написать
23 ноября 2021 16:19
Конни Нильсен считает, что переносы поставили «Чудо-женщину: 1984» в безвыходную ситуацию
По мнению актрисы, именно переносы являются причиной холодного приема фильма.
Написать
1 апреля 2021 16:48
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас