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Люси Дэвис
Люси Дэвис
Lucy Davis
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Люси Дэвис
Lucy Davis
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Дата рождения
2 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Люси Дэвис
Родилась 2 января 1973 года. Солихалл, Великобритания.
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Фильмография Люси Дэвис
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
6.0
Телевизор
драма, комедия
2006, США
5.0
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия
2004, Великобритания / Франция / США
7.0
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24 января 2022 15:07
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13 декабря 2021 12:22
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27 октября 2020 12:21
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