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Разлом Сан-Андреас
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San Andreas
Разлом Сан-Андреас
2015 / США
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7.4
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33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вся информация о фильме
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