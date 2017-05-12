Спасатели Малибу, 2017

- Сериал «Спасатели Малибу» впервые получил полнометражную версию, спустя почти 20 лет после выхода сериала

- Приянка Чопра, сыгравшая главную злодейку, сообщила, что эта роль изначально была написана для мужчины, однако после встречи с актрисой было принято решение переписать её под женщину

- Александра Даддарио и Дуэйн Джонсон играют вместе во второй раз. До этого они снимались в картине «Разлом Сан-Андреас»

- По слухам, Джастин Тимберлейк, Джастин Бибер и Джессика Симпсон могли сыграть в фильме

- Дуэйн Джонсон является десятым по счёту профессиональным рестлером, который появится в «Спасателях Малибу»

- Роберт Бен Гарант («Шары ярости», «Адское дитя») мог стать режиссёром фильма

- Ли Ходж действительно является спасателем, а съёмки фильма «Спасатели Малибу» начались на том самом пляже, где он работал