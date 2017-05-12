Спасатели Малибу, 2017

Помните культовый сериал 90-х «Спасатели Малибу», который прославил модель Памелу Андерсон? Почти 20 лет спустя он возвращается! Ответственность за его адаптацию взял на себя Сет Гордон, режиссёр фильмов «Четыре Рождества», «Несносные боссы» и «Поймай толстуху, если сможешь». Главные роли исполнили молодые дарования: Александра Даддарио («Перси Джексон и похититель молний», «Настоящий детектив») и Зак Эфрон («Классный мюзикл», «Соседи. На тропе войны»). Также ключевую роль в картине играет Дуэйн Джонсон («Форсаж 5», «Сокровище Амазонки»). К актёрскому составу присоединится также сама Памела Андерсон.
Сюжет фильма «Спасатели Малибу» расскажет о двух юнцах (Эфрон и Даддарио), которые больше всего на свете мечтают встать на защиту обитателей пляжа. Но для начала им предстоит пройти долгий и тернистый путь, сопровождаемый непредсказуемыми и весёлыми ситуациями.
- Сериал «Спасатели Малибу» впервые получил полнометражную версию, спустя почти 20 лет после выхода сериала
- Приянка Чопра, сыгравшая главную злодейку, сообщила, что эта роль изначально была написана для мужчины, однако после встречи с актрисой было принято решение переписать её под женщину
- Александра Даддарио и Дуэйн Джонсон играют вместе во второй раз. До этого они снимались в картине «Разлом Сан-Андреас»
- По слухам, Джастин Тимберлейк, Джастин Бибер и Джессика Симпсон могли сыграть в фильме
- Дуэйн Джонсон является десятым по счёту профессиональным рестлером, который появится в «Спасателях Малибу»
- Роберт Бен Гарант («Шары ярости», «Адское дитя») мог стать режиссёром фильма
- Ли Ходж действительно является спасателем, а съёмки фильма «Спасатели Малибу» начались на том самом пляже, где он работал
Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах
Сериал «Спасатели Малибу» без преувеличения можно назвать легендой девяностых. Почти все, кто рос в эти годы, без труда… Читать дальше…
Не секрет, что киноиндустрия — это бизнес, а любому бизнесу нужно зарабатывать деньги.… Читать дальше…