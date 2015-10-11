Наша рецензия

«Разлом Сан-Андреас» дал старт череде летних блокбастеров. А это значит, что сезон завершается и впереди череда отпусков. Следовательно — отдых, развлечения и никакого мозгового штурма. А с этой функцией фильм-катастрофа Брэда Пейтона как раз справляется на «отлично». Это всего лишь аттракцион и ничего более. И в этом смысле можно порадоваться за его создателей — фильм сразу же встаёт на дыбы и мчится с места в карьер, показывая нам героя двухчасового экшена…