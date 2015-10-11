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Разлом Сан-Андреас Разлом Сан-Андреас
Киноафиша Фильмы Разлом Сан-Андреас Отзывы о фильме «Разлом Сан-Андреас»
San Andreas Разлом Сан-Андреас 2015 / США
7.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Разлом Сан-Андреас»

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Наша рецензия

«Разлом Сан-Андреас» дал старт череде летних блокбастеров. А это значит, что сезон завершается и впереди череда отпусков. Следовательно — отдых, развлечения и никакого мозгового штурма. А с этой функцией фильм-катастрофа Брэда Пейтона как раз справляется на «отлично». Это всего лишь аттракцион и ничего более. И в этом смысле можно порадоваться за его создателей — фильм сразу же встаёт на дыбы и мчится с места в карьер, показывая нам героя двухчасового экшена…

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ленка 11 октября 2015, 23:36
❗️ ❗️ ❗️
11 октября 2015, 23:36 Ответить
ииии 13 октября 2015, 00:23
13 октября 2015, 00:23 Ответить
ангиое 13 октября 2015, 00:23
13 октября 2015, 00:23 Ответить
JAYSON 13 октября 2015, 00:25
НА ОДИН ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАЗ.

ЭФФЕКТЫ И СЪЁМКИ ПОТРЯСАЮЩИЕ.

ПОДОБИЕ 2012 И ПОСЛЕЗАВТРА.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Леший 13 октября 2015, 00:25
Хороший жизнеутверждающий фильм, приятно видеть гибель янки в огромных количествах. Калифорния маст дай.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Гелнара 13 октября 2015, 00:25
Любителям апокалипсиса - вам сюда :)
13 октября 2015, 00:25 Ответить
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