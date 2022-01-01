Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»

Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено

«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа

Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения

Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова