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Киноафиша Дистрибьютеры Bazelevs Distribution

Прокатчик Bazelevs Distribution

О прокатчике

Прокатная компания Bazelevs Distribution создана в 2010 году, и её основная деятельность связана с дистрибуцией фильмов, произведённых студией BAZELEVS. Она была образована Тимуром Бекмамбетовым ещё в 1994 году и с тех пор стала одним из безусловных лидеров на отечественном рынке кинопроизводства.

BAZELEVS является группой компаний, осуществляющих весь спектр услуг по производству фильмов самого разного масштаба. Помимо этого у компании есть рекламное подразделение, направленное на сотрудничество с агентствами по всему миру и на внедрение известных брендов в кино.

Bazelevs Distribution выпускает картины как в отечественный прокат, так и в зарубежный, а также является партнёром компании «Двадцатый Век Фокс СНГ». В числе самых известных фильмов Bazelevs Distribution такие, как «Ёлки», «Горько!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Хардкор» и другие.

Фильмы
Воскресшие
фантастика 2022, Россия
0.0
Ёлки 9
комедия 2022, Россия
0.0
Потерянный и возвращенный мир
драма, биография 2020, Россия
0.0
Домино
Домино
триллер, криминал 2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
0.0
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Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
комедия 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Горько в Мексике
Горько в Мексике
комедия 2018, Мексика
0.0
Смотреть за 1 рубль
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Мой супер папа
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный 2017, Россия
0.0
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