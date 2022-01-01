Прокатчик Bazelevs Distribution

Прокатная компания Bazelevs Distribution создана в 2010 году, и её основная деятельность связана с дистрибуцией фильмов, произведённых студией BAZELEVS. Она была образована Тимуром Бекмамбетовым ещё в 1994 году и с тех пор стала одним из безусловных лидеров на отечественном рынке кинопроизводства.

BAZELEVS является группой компаний, осуществляющих весь спектр услуг по производству фильмов самого разного масштаба. Помимо этого у компании есть рекламное подразделение, направленное на сотрудничество с агентствами по всему миру и на внедрение известных брендов в кино.

Bazelevs Distribution выпускает картины как в отечественный прокат, так и в зарубежный, а также является партнёром компании «Двадцатый Век Фокс СНГ». В числе самых известных фильмов Bazelevs Distribution такие, как «Ёлки», «Горько!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Хардкор» и другие.