Лучшие российские фильмы, похожие на «Елки», собраны редакцией Киноафиши в одной статье, чтобы настроить своих читателей на новогодний лад и развлечь их в зимние каникулы. «Елки» – это целая киноэпопея, впервые вышедшая на экраны страны в 2010 году, но уже успевшая стать праздничной классикой, наравне с «Иронией судьбы» и «Карнавальной ночью». Сюжет охватывает одновременно несколько городов и целую галерею ярких персонажей: от простого студента до поп-звезды, от детдомовской девочки до бизнесмена, и от дворника кавказской национальности до ближайшего помощника президента России. Каждый герой в канун Нового года оказывается в непростой ситуации, но только вместе они смогут преодолеть все сложности. А познакомиться и вовремя прийти на подмогу друг другу им поможет «теория шести рукопожатий», согласно которой все люди на Земле знакомы друг с другом через шесть человек. Фильмы, похожие на «Елки», также напомнят зрителям о семье, любви, дружбе и других по-настоящему важных для каждого человека вещах.