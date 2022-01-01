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Фильмы похожие на «Елки»
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Фильмы похожие на «Елки»

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7.0
комедия
2020, Россия
Семь ужинов
Семь ужинов
5.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Яна + Янко
Яна + Янко
6.0
семейный, комедия
2017, Россия
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Ёлки 5
Ёлки 5
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, мелодрама
2016, Россия
Ёлки 1914
Ёлки 1914
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2014, Россия
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2014, Россия
Ёлки 3
Ёлки 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2013, Россия
Горько!
Горько!
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, комедия
2013, Россия
Игра в правду
Игра в правду
7.0
комедия
2013, Россия
Ёлки 2
Ёлки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2011, Россия
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины
7.0
комедия
2011, Россия
О чем говорят мужчины
О чем говорят мужчины
8.0
комедия
2010, Россия
Ирония Судьбы. Продолжение
Ирония Судьбы. Продолжение
6.0
комедия, мелодрама
2008, Россия
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
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Лучшие российские фильмы, похожие на «Елки», собраны редакцией Киноафиши в одной статье, чтобы настроить своих читателей на новогодний лад и развлечь их в зимние каникулы. «Елки» – это целая киноэпопея, впервые вышедшая на экраны страны в 2010 году, но уже успевшая стать праздничной классикой, наравне с «Иронией судьбы» и «Карнавальной ночью». Сюжет охватывает одновременно несколько городов и целую галерею ярких персонажей: от простого студента до поп-звезды, от детдомовской девочки до бизнесмена, и от дворника кавказской национальности до ближайшего помощника президента России. Каждый герой в канун Нового года оказывается в непростой ситуации, но только вместе они смогут преодолеть все сложности. А познакомиться и вовремя прийти на подмогу друг другу им поможет «теория шести рукопожатий», согласно которой все люди на Земле знакомы друг с другом через шесть человек. Фильмы, похожие на «Елки», также напомнят зрителям о семье, любви, дружбе и других по-настоящему важных для каждого человека вещах.

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