Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей комедии «Елки»

«Елки 1914», 2014.

Спин-офф серии фильмов показывает Российскую Империю 1914 года. Фильм состоит из шести новелл, персонажи которых – люди из маленьких и больших городов, живущие в роскошных усадьбах или бедных домиках. У каждого героя – свои проблемы, но Рождество должно показать решение и сотворить чудо для каждой семьи.

«Елки», 2010.

Варя – девочка-сирота из Калининграда. Перед Новым годом она под давлением сверстников говорит, что ее отец на самом деле – российский Президент, и обещает, что папа поздравит ее. Она понимает, что это невозможно, но ее единственный друг предлагает помощь. Он рассказывает Варе о теории, по которой все люди на Земле знакомы через шесть рукопожатий. Дети запускают последовательность событий, чтобы получить заветный привет от президента, и в это оказываются втянуты все персонажи фильма.

«Елки 2», 2012.

Перед Новым годом Боря неожиданно теряет память, и единственная ниточка, за которую можно зацепиться – странная надпись на его руке. Тем временем служащий полиции запирает свою дочь в камере, пытаясь препятствовать ее. Пилоты пытаются посадить на давно заброшенный аэродром самолет в аварийном состоянии. Настя мечтает познакомиться со своим отцом, лыжник и сноубордист, знакомые по первой части, сталкиваются с новыми приключениями, а Веру Брежневу возле курантов ждет влюбленный в нее таксист. Все герои надеются на чудо.

Елки 3, 2013.

Женя и Боря умудряются в канун Нового года оказаться в психиатрии благодаря сыновьям и постоянным конфликтам. Маленькой Насте не до праздника – она запускает во всемирную паутину «бумеранг добра», чтобы спасти двух влюбленных друг в друга собак. Лыжнику Григорию и сноубордисту Димону дед Мороз принес повестку. Любвеобильный профессор из Екатеринбурга попадает в невероятную ситуацию из-за очередной избранницы, а врач травматологии Денис планирует встречать Новый год одиноко. Непохожие истории соединяются невидимой нитью, и бумеранг добра должен навестить каждого.

«Елки лохматые», 2015.

На этот раз главные герои – собаки Йоко и Пират. Настя оставляет животных в специальном отеле, чтобы слетать с бабушкой в Питер. Макар, сотрудник отеля, и Леха, продающий щенков на рынке, хотят обокрасть богатые дома хозяев пушистых постояльцев, в том числе и жилье Настиных родителей. Пират и его пассия сбегают из неприятного места и добираются домой, собираясь спать на постели хозяев и наедаться вдоволь. Но к дому подкрадываются воры…

«Елки 5», 2016.

Борис пытается восстановить отношения с супругой и сыном. Ловелас Андрей в конце концов остепенился, но еще не ясно, как у ревнивца сложатся отношения с женой. Лыжник и сноубордист заняты важнейшим вопросом – где найти елку, чтобы праздник был полноценным. Костя верит, что проведет год так, как его встретит, и пытается отговорить свою возлюбленную от свадьбы с другим. А Варя и Вова обучают бабу Маню пользоваться компьютером.

«Елки новые», 2017.

Дружба Бори и Жени висит на волоске из-за бытовых конфликтов. Беременная Снегурочка отправляется на заработки в семьях Нижнего Новгорода. Галя, дочь милиционера, влюбленная в доктора, совершает отчаянную попытку привлечь к себе внимание. А юноша из Тюмени совершает экстремальную вылазку за елкой. Герои фильма снова влюбляются, конфликтуют и мирятся, совершают подвиги и делают ошибки, но все они надеются на чудеса новогодней ночи.

Завершает франшизу фильм «Елки последние», вышедший в 2018 году.