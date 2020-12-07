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Евгений Пронин

Евгений Пронин
Евгений Пронин
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Дата рождения
8 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Климовск, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Евгения Пронина

Евгений Пронин – российский актер, родился 8 ноября 1980 года в подмосковном Климовске. Родители не были связаны с искусством: мама – бухгалтер, а отец работал электриком. Детство было обычным для дворового парня: футбол, баскетбол с друзьями, зимой лыжи, позже добавилась «качалка» с самодельными тренажерами. О карьере актера задумался в старших классах, когда за участие в школьных постановках его стали хвалить.

После выпуска подал документы в Щукинское театральное училище. Без соответствующей подготовки и опыта в драмкружках Евгению было трудно соперничать с конкурентами, но поступить ему все-таки удалось благодаря спорту, который научил его концентрироваться, и врожденной харизме.

Первую роль на ТВ получил сразу после выпуска, это был небольшой эпизод. Но вскоре актера пригласили на съемки «Гарпаструма», фильма про двух братьев футболистов в дореволюционное время, где в дуэте с Данилой Козловским Евгений сыграл главную роль. Фильм был представлен публике Венецианского кинофестиваля. Эта работа показала, что выбор профессии оказался правильным.

Известность среди широкой публики принесли Евгению съемки в сериалах: он играл военных, журналистов, адвокатов и, конечно же, спортсменов.

Интересные факты о Евгении Пронине
  • После восьмого класса актер планировал уйти в Суворовское училище, но его не взяли из-за легкого варикоза, который он получил, играя в футбол.
  • Евгений с детства обожал игру Андрея Миронова, поэтому поступать решил в «Щуку», ведь там когда-то учился его кумир.
  • В 2020 году актер принял участие в съемках передачи «Ледниковый период», в которой его партнершей была Татьяна Волосожар.
  • Актер с 2014 работает с несколькими театрами. На его счету в том числе роли в спектаклях, которые строятся на современном прочтении Шекспира, классической пьесе «Горе от ума», постановках по пьесам Вампилова.
  • Евгению нравится экстремальный отдых: серфинг, гонки на мотоцикле.
Фильмография Евгения Пронина
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.0
Московские тайны. Проклятие Мастера
Московские тайны. Проклятие Мастера
криминал 2019, Россия
0.0
Московские тайны. Графский парк
Московские тайны. Графский парк
детектив 2019, Россия
0.0
Московские тайны. Бедная Лиза
Московские тайны. Бедная Лиза
детектив 2019, Россия
0.0
Московские тайны. Либерея
Московские тайны. Либерея
детектив 2019, Россия
2.0
Московские тайны. Тринадцатое колено
Московские тайны. Тринадцатое колено
детектив 2019, Россия
3.0
Московские тайны. Семь сестер
Московские тайны. Семь сестер
детектив 2018, Россия
2.0
Московские тайны. Гостья из прошлого
Московские тайны. Гостья из прошлого
криминал 2018, Россия
3.0
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Статьи о персоне
«Бриться налысо нам не придется»: Волосожар и Пронин покинули «Ледниковый период» Тренер актера нашла плюс вылета из проекта.
Написать
7 декабря 2020 12:53
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