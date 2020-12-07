Евгений Пронин – российский актер, родился 8 ноября 1980 года в подмосковном Климовске. Родители не были связаны с искусством: мама – бухгалтер, а отец работал электриком. Детство было обычным для дворового парня: футбол, баскетбол с друзьями, зимой лыжи, позже добавилась «качалка» с самодельными тренажерами. О карьере актера задумался в старших классах, когда за участие в школьных постановках его стали хвалить.

После выпуска подал документы в Щукинское театральное училище. Без соответствующей подготовки и опыта в драмкружках Евгению было трудно соперничать с конкурентами, но поступить ему все-таки удалось благодаря спорту, который научил его концентрироваться, и врожденной харизме.

Первую роль на ТВ получил сразу после выпуска, это был небольшой эпизод. Но вскоре актера пригласили на съемки «Гарпаструма», фильма про двух братьев футболистов в дореволюционное время, где в дуэте с Данилой Козловским Евгений сыграл главную роль. Фильм был представлен публике Венецианского кинофестиваля. Эта работа показала, что выбор профессии оказался правильным.

Известность среди широкой публики принесли Евгению съемки в сериалах: он играл военных, журналистов, адвокатов и, конечно же, спортсменов.