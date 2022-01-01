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Александр Половцев
Александр Половцев
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Александр Половцев
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Дата рождения
3 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
176 см
Биография Александра Половцева
Родился 3 января 1958 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Александра Половцева
Кроличья лапа
мелодрама, драма
2020, Россия / Бельгия / Финляндия
0.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Джунгли
приключения, комедия
2012, Россия
5.0
Служанка трех господ
комедия, мелодрама
2008, Россия
5.0
Кука
драма, мелодрама
2007, Россия
7.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Женская собственность
мелодрама
1999, Россия
7.0
Серебряные головы
фантастика, драма, комедия
1998, Россия
6.0
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