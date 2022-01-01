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Александр Половцев

Александр Половцев
Александр Половцев
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Дата рождения
3 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
176 см
Биография Александра Половцева

Родился 3 января 1958 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Александра Половцева
Кроличья лапа
Кроличья лапа
мелодрама, драма 2020, Россия / Бельгия / Финляндия
0.0
Ёлки 1914
Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.0
Джунгли
Джунгли
приключения, комедия 2012, Россия
5.0
Служанка трех господ
Служанка трех господ
комедия, мелодрама 2008, Россия
5.0
Кука
Кука
драма, мелодрама 2007, Россия
7.0
Ленинград
Ленинград
исторический, военный, драма 2007, Россия / Великобритания
7.0
Женская собственность
Женская собственность
мелодрама 1999, Россия
7.0
Серебряные головы
Серебряные головы
фантастика, драма, комедия 1998, Россия
6.0
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