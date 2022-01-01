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Дато Бахтадзе
Дато Бахтадзе
Dato Bakhtadze
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Дато Бахтадзе
Dato Bakhtadze
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Дата рождения
20 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Дато Бахтадзе
Родился 20 мая 1966 года. Тбилиси, СССР (Грузия).
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Фильмография Дато Бахтадзе
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия
2012, Россия
5.0
Фантом
фантастика, триллер
2011, США
6.0
Особо опасен!
боевик
2008, США
7.0
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