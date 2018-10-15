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Анна Матисон
Анна Матисон
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Анна Матисон
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Дата рождения
8 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер
Личные связи
Сергей Безруков
в браке с 2016 года
Биография Анны Матисон
Родилась 8 июля 1983 года. Иркутск, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Матисон
Папы
комедия, семейный
2022, Россия
4.0
Заповедник
драма, комедия
2018, Россия
4.0
Нищеброды
комедия
2017, Россия
0.0
ПРОКОФЬЕВ: во время пути
документальный
2016, Россия
0.0
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Млечный путь
комедия
2015, Россия
5.0
Мариинский театр и Валерий Гергиев
документальный
2013, Россия
0.0
Сатисфакция
драма
2010, Россия
7.0
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