«Красавица и чудовище» и другие новинки кино на этой неделе в обзоре от «Киноафиши»

На этой неделе во всём своем блеске появляется долгожданная сказка «Красавица и чудовище», мастерски оживлённая (и монетезированная) студией грёз «Дисней». И в противовес ей,