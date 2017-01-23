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Екатерина Телегина
Екатерина Телегина
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Екатерина Телегина
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Карьера
Режиссер, Актриса
Биография Екатерины Телегиной
Родилась в Омске, Россия.
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Фильмография Екатерины Телегиной
Баку
2017, Россия
0.0
Килиманджара
комедия, мелодрама
2017, Россия
5.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
Привычка расставаться
комедия, мелодрама
2013, Россия
5.0
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