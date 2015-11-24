Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Ёлки 1914 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Ёлки 1914. Трейлер

Ёлки 1914. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 декабря 2014
Ёлки 1914 – 100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы – все было по-другому, за исключением … праздника. Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Alessia 24 ноября 2015, 00:44
Мне фильм не понравился, неинтересный и скучный.

Предыдущие фильмы были гораздо лучше, особенно хороший был Елки 2 - и смешной, и трогательный одновременно.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
publik1 25 ноября 2015, 00:20
Оценка
Фильм классный, добрый, инересный. Правда его нельзя рассматривать как комедию, это скорее драма, приключение. Понравился, рекомендую. Но не рассчитывайте, что будет смешно.
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Bbbugl 27 ноября 2015, 01:45
Оценка
Фильм разительно отличается от предыдущих частей.Сами понимаете,начало прошлого века-территория не для светлаковскоургантовского юмора

Получидась этакая лубочная рождественская сказка,добрая и душевная
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
um007 28 ноября 2015, 21:46
Оценка
Без актерских изысков, без сбивающего с ног юмора, но добрый фильм. Подходит для просмотра всей семьей. Полностью ложится в стилистику и идею предыдущих серий. Концовка дает надежду, что это последний опус на данную тему. Хотя рука Тимура Бекмамбетова колоть иголками ещё не устала.
28 ноября 2015, 21:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.0 Ёлки 1914
Ёлки 1914 комедия, 2014, Россия
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше