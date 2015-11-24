Ёлки 1914
– 100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества.
Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы – все было по-другому, за исключением … праздника.
Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!
Предыдущие фильмы были гораздо лучше, особенно хороший был Елки 2 - и смешной, и трогательный одновременно.
Получидась этакая лубочная рождественская сказка,добрая и душевная
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