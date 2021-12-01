Иван Ургант – российский шоумен, актер, телеведущий, музыкант и продюсер, родился 16 апреля 1978 в Ленинграде. Иван – актер в третьем поколении: он родился в семье актеров Андрея Львовича Урганта и Валерии Ивановны Киселевой и является внуком актеров Нины Ургант и Льва Милиндера. Спустя год после рождения будущей знаменитости его родители разошлись, после чего он проживал с матерью и отчимом, ленинградским актером Дмитрием Ладыгиным. После окончания гимназии Ургант поступил в Петербургскую академию театрального искусства, куда его приняли сразу на второй курс. На сцене Иван дебютировал еще в годы обучения в академии, вместе с Алисой Фрейндлих сыграв в ГАБДТ им. Г. А. Товстоногова в спектакле «Макбет». Получив актерское образование, Ургант не сразу пошел работать в театр, так как участие в постановках приносило очень скромный доход, и он начал работать официантом, барменом, а затем и ведущим ночных шоу в клубах. В 1999 году Ивана приняли на работу несколько петербургских радиостанций. Кроме того он выступал и на телевидении, работая ведущим программы «Петербургский курьер» на Пятом канале. Через некоторое время Ургант решил перебраться в Москву, где его пригласили работать сначала на «Русское радио», а затем на «Хит-ФМ».
Первое появление Ивана Урганта на телевидении состоялось в 2001 году на телеканале «MTV Россия» в шоу «Бодрое утро», которое он вел вместе с Ольгой Шелест и Антоном Комоловым. С 2002 года, после ухода первоначальной команды виджеев «MTV Россия», Иван стал ведущим передач «Тотальное шоу» и «Экспрессо». С 2003 по 2005 год Ургант работал на телеканале «Россия» ведущим телешоу «Народный артист» и «Пирамида». В 2003 году Иван стал победителем в номинации «Открытие года-2003».
В 2005 году Ургант ушел с канала «России» на «Первый канал» ради работы ведущим нового шоу «Большая премьера» вместе со своим отцом. Шоу выходило на экраны год, после чего было закрыто в связи с плотным графиком Андрея Урганта и его невозможностью присутствия на съемках, в то время как зрителям полюбился именно дуэт отца и сына. После этого «Первый канал» выпустил авторское шоу «Весна с Иваном Ургантом», параллельно с ним Иван также снимался в документальном проекте «Одноэтажная Америка» в дуэте с Владимиром Познером. В 2006 году Ургант был назначен на место бессменного ведущего кулинарной передачи «Смак» Андрея Макаревича, эту передачу он ведет до сих пор.
Одним из самых ярких телепроектов, которые ведет Иван Ургант, является юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон». Вместе с Ургантом в команду ведущих программы входят Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. В передаче ведущие обсуждают злободневные истории, комментируют свежие цитаты политиков в форме импровизации. В «Прожекторперисхилтон» побывало много звездных гостей, включая голливудских знаменитостей Антонио Бандераса, Хью Джекмана и Микки Рурка. Передача закрылась в 2012 году и была перезапущена марте 2017, однако через несколько месяцев снова пропала из сетки вещания, после чего Александр Цекало заявил о ее возможном возобновлении осенью 2017 года. Спустя четыре года после закрытия программы «Прожекторперисхилтон» ведущие программы вновь собрались вместе, на этот раз на сцене Театра им. Пушкина в Москве. Они обсуждали актуальные новости, отвечали на вопросы зрителей из зала, а в качестве приглашенного гостя была Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина. Выручка с продажи билетов на концерт пошла в Благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
В 2008 году в эфире «Первого канала» появилась еще одна юмористическая передача с Иваном Ургантом и Александром Цекало под названием «Большая разница». В программе передачи были пародийные скетчи, при этом человек, которого пародировали, чаще всего присутствовал на передаче и смотрел на себя со стороны. Проект выходил на экраны до 2012 года.
Огромной популярностью пользуется шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант», которое начало выходить в эфир после закрытия проекта «Прожекторперисхилтон». Соведущими передачи являются Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев. Передача является первой на российском телевидении сделанной в популярном в США формате «Late Night Show», когда в каждый выпуск приглашается знаменитость, которая участвует в чаще всего странной беседе или соревновании. В передаче есть несколько авторских рублик, таких как «Пойдем в кино, Оксана», «Острый репортаж» и «Селфи с незнакомцем», но большую часть времени состоит из коротких рубрик, которые проводит сам Иван.
Очень часто Иван Ургант является ведущим различных концертов и фестивалей. В 2010 году Ургант вместе с Ксенией Собчак вел церемонию вручения премии Муз-ТВ, а вместе с Владимиром Познером он был ведущим проектов «Тур де Франс», «Их Италия», «Англия в общем и в частности» и «Еврейское счастье».
Фильмография Ивана насчитывает немного фильмов, однако большинство из них являются довольно известными. Дебютировал в кино Ургант в 1996 году в фильме «Жесткое время». В 2004 он засветился в известном комедийном телепроекте «33 квадратных метра», а спустя год сыграл друга главного героя в картине Александра Стриженова «180 см и выше». Затем Иван появился в картинах «Жесть» (2006), «Неваляшка» (2006) и в центральных ролях в «Он, она и я» (2007) и «Трое и Снежинка» (2007). Самым популярным проектом в его фильмографии является серия новогодних комедий «Елки», на данный момент состоящая из шести частей (2010-2017). В 2011 году Иван Ургант исполнил одну из главных ролей в мелодраматической комедии «Выкрутасы», где его партнерами стали Константин Хабенский и Милла Йовович.
Первый раз Иван женился, едва достигнув совершеннолетия. Несмотря на возражения родителей, он заключил брак с 22-летней Кариной Авдеевой, но после полутора лет отношений супруги осознали, что пока не готовы к таким серьезным изменениям в их жизни и развелись, а Карина оставила себе фамилию Ургант. После этого Иван Ургант около пяти лет был в гражданском браке с телеведущей Татьяной Геворкян. Их отношения распались вскоре после перехода Ивана на Первый канал. Сегодня Иван Ургант официально женат на бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе, у которой от первого брака есть дочь Эрика и сын Нико. В мае 2008 года у Ивана и Натальи родился первый ребенок, дочка Нина, а семь лет спустя на свет появилась вторая дочь Валерия. Пара узаконила свои отношения в 2015 году после долгих лет совместной жизни.
- Иван Ургант - музыкант-мультиинструменталист: он играет на гитаре, фортепиано, аккордеоне, блок-флейте и ударных. Также он умеет петь баритоном.
- В 1998 году Ургант под псевдонимом Внуук записал альбом «Звезда» вместе с Максимом Леонидовым из квартета «Секрет». Но альбом так и не поступил в продажу, а весь тираж разошелся по друзьям артиста.
- В июне 2017 года Ургант принял участие в новом популярном формате выступлений видеоблоггеров. В эфире «Первого канала» он и рок-музыкант Сергей Шнуров устроили Versus Battle, на котором зачитывали рэп-заготовки и импровизировали, стараясь задеть друг друга, и даже использовали нецензурную лексику.
- Голосом Ивана в российском прокате говорят персонажи Родди Джеймс из мультфильма «Смывайся!» и Барри из фильма «Особо опасен».