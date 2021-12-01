Иван Ургант – российский шоумен, актер, телеведущий, музыкант и продюсер, родился 16 апреля 1978 в Ленинграде. Иван – актер в третьем поколении: он родился в семье актеров Андрея Львовича Урганта и Валерии Ивановны Киселевой и является внуком актеров Нины Ургант и Льва Милиндера. Спустя год после рождения будущей знаменитости его родители разошлись, после чего он проживал с матерью и отчимом, ленинградским актером Дмитрием Ладыгиным. После окончания гимназии Ургант поступил в Петербургскую академию театрального искусства, куда его приняли сразу на второй курс. На сцене Иван дебютировал еще в годы обучения в академии, вместе с Алисой Фрейндлих сыграв в ГАБДТ им. Г. А. Товстоногова в спектакле «Макбет». Получив актерское образование, Ургант не сразу пошел работать в театр, так как участие в постановках приносило очень скромный доход, и он начал работать официантом, барменом, а затем и ведущим ночных шоу в клубах. В 1999 году Ивана приняли на работу несколько петербургских радиостанций. Кроме того он выступал и на телевидении, работая ведущим программы «Петербургский курьер» на Пятом канале. Через некоторое время Ургант решил перебраться в Москву, где его пригласили работать сначала на «Русское радио», а затем на «Хит-ФМ».

Иван Ургант на телевидении

Первое появление Ивана Урганта на телевидении состоялось в 2001 году на телеканале «MTV Россия» в шоу «Бодрое утро», которое он вел вместе с Ольгой Шелест и Антоном Комоловым. С 2002 года, после ухода первоначальной команды виджеев «MTV Россия», Иван стал ведущим передач «Тотальное шоу» и «Экспрессо». С 2003 по 2005 год Ургант работал на телеканале «Россия» ведущим телешоу «Народный артист» и «Пирамида». В 2003 году Иван стал победителем в номинации «Открытие года-2003».

В 2005 году Ургант ушел с канала «России» на «Первый канал» ради работы ведущим нового шоу «Большая премьера» вместе со своим отцом. Шоу выходило на экраны год, после чего было закрыто в связи с плотным графиком Андрея Урганта и его невозможностью присутствия на съемках, в то время как зрителям полюбился именно дуэт отца и сына. После этого «Первый канал» выпустил авторское шоу «Весна с Иваном Ургантом», параллельно с ним Иван также снимался в документальном проекте «Одноэтажная Америка» в дуэте с Владимиром Познером. В 2006 году Ургант был назначен на место бессменного ведущего кулинарной передачи «Смак» Андрея Макаревича, эту передачу он ведет до сих пор.

Иван Ургант - «Прожекторперисхилтон»

Одним из самых ярких телепроектов, которые ведет Иван Ургант, является юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон». Вместе с Ургантом в команду ведущих программы входят Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. В передаче ведущие обсуждают злободневные истории, комментируют свежие цитаты политиков в форме импровизации. В «Прожекторперисхилтон» побывало много звездных гостей, включая голливудских знаменитостей Антонио Бандераса, Хью Джекмана и Микки Рурка. Передача закрылась в 2012 году и была перезапущена марте 2017, однако через несколько месяцев снова пропала из сетки вещания, после чего Александр Цекало заявил о ее возможном возобновлении осенью 2017 года. Спустя четыре года после закрытия программы «Прожекторперисхилтон» ведущие программы вновь собрались вместе, на этот раз на сцене Театра им. Пушкина в Москве. Они обсуждали актуальные новости, отвечали на вопросы зрителей из зала, а в качестве приглашенного гостя была Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина. Выручка с продажи билетов на концерт пошла в Благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Иван Ургант - «Большая разница»

В 2008 году в эфире «Первого канала» появилась еще одна юмористическая передача с Иваном Ургантом и Александром Цекало под названием «Большая разница». В программе передачи были пародийные скетчи, при этом человек, которого пародировали, чаще всего присутствовал на передаче и смотрел на себя со стороны. Проект выходил на экраны до 2012 года.

Иван Ургант - «Вечерний Ургант»

Огромной популярностью пользуется шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант», которое начало выходить в эфир после закрытия проекта «Прожекторперисхилтон». Соведущими передачи являются Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев. Передача является первой на российском телевидении сделанной в популярном в США формате «Late Night Show», когда в каждый выпуск приглашается знаменитость, которая участвует в чаще всего странной беседе или соревновании. В передаче есть несколько авторских рублик, таких как «Пойдем в кино, Оксана», «Острый репортаж» и «Селфи с незнакомцем», но большую часть времени состоит из коротких рубрик, которые проводит сам Иван.

Очень часто Иван Ургант является ведущим различных концертов и фестивалей. В 2010 году Ургант вместе с Ксенией Собчак вел церемонию вручения премии Муз-ТВ, а вместе с Владимиром Познером он был ведущим проектов «Тур де Франс», «Их Италия», «Англия в общем и в частности» и «Еврейское счастье».

Фильмы с Иваном Ургантом

Фильмография Ивана насчитывает немного фильмов, однако большинство из них являются довольно известными. Дебютировал в кино Ургант в 1996 году в фильме «Жесткое время». В 2004 он засветился в известном комедийном телепроекте «33 квадратных метра», а спустя год сыграл друга главного героя в картине Александра Стриженова «180 см и выше». Затем Иван появился в картинах «Жесть» (2006), «Неваляшка» (2006) и в центральных ролях в «Он, она и я» (2007) и «Трое и Снежинка» (2007). Самым популярным проектом в его фильмографии является серия новогодних комедий «Елки», на данный момент состоящая из шести частей (2010-2017). В 2011 году Иван Ургант исполнил одну из главных ролей в мелодраматической комедии «Выкрутасы», где его партнерами стали Константин Хабенский и Милла Йовович.

Личная жизнь Ивана Урганта

Первый раз Иван женился, едва достигнув совершеннолетия. Несмотря на возражения родителей, он заключил брак с 22-летней Кариной Авдеевой, но после полутора лет отношений супруги осознали, что пока не готовы к таким серьезным изменениям в их жизни и развелись, а Карина оставила себе фамилию Ургант. После этого Иван Ургант около пяти лет был в гражданском браке с телеведущей Татьяной Геворкян. Их отношения распались вскоре после перехода Ивана на Первый канал. Сегодня Иван Ургант официально женат на бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе, у которой от первого брака есть дочь Эрика и сын Нико. В мае 2008 года у Ивана и Натальи родился первый ребенок, дочка Нина, а семь лет спустя на свет появилась вторая дочь Валерия. Пара узаконила свои отношения в 2015 году после долгих лет совместной жизни.