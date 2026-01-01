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Мария Порошина
Mariya Poroshina
Связи Марии Порошиной
Гоша Куценко
состояли в браке
Киноафиша
Персоны
Мария Порошина
Мария Порошина
Mariya Poroshina
Дата рождения
1 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр на Таганке
Дворец искусств Ленинградской области
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Биография Марии Порошиной
Родилась 1 ноября, 1973 года. Москва, СССР.
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Связи Марии Порошиной
состояли в браке
Гоша Куценко
Популярные фильмы
7.9
Родители
(2015)
7.8
Бригада
(2002)
7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела
(2013)
Фильмография Марии Порошиной
Чудо-доктор
комедия, драма
2025, Россия
7.1
Море на двоих
More na dvoikh
комедия, мелодрама
2025, Россия
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7.3
Школа Бабы-Яги
семейный
2025, Россия
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6.4
Княжна милосердия
исторический, мелодрама
2024, Россия
6.9
Родители родителей
комедия
2024, Россия
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Всем по 50
мелодрама
2023, Россия
Французы под Москвой
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2022, Россия
5.2
Анна Медиум
детектив
2021, Россия
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