Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мария Порошина
Мария Порошина
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Мария Порошина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Личные связи
Гоша Куценко
состояли в браке
Биография Марии Порошиной
Родилась 1 ноября, 1973 года. Москва, СССР.
Развернуть
Фильмография Марии Порошиной
Врач
драма
2016, Россия
6.0
Семейные обстоятельства
мелодрама
2016, Россия
0.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Три дня с придурком
комедия
2012, Россия
5.0
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.0
По следу Феникса
мелодрама
2009, Россия
2.0
Девочка
драма
2008, Россия
4.0
Главное – успеть
мелодрама
2007, Украина
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
5 причин, из-за которых 9 сезон убил любовь к «Склифосовскому»
Киноафиша собрала список главных недочетов «Склифа-9», из-за которых интерес к сериалу начал падать.
Написать
3 марта 2022 12:36
Все новости
Статьи о персоне
Порошина рассекретила связь с Куценко после разрыва: хватило нескольких слов
Знаменитости расстались больше 20 лет назад.
Написать
23 июня 2022 11:25
Наглая выходка Порошиной чуть не стоила ей карьеры
Актриса чуть не провалила вступительные испытания в театральный институт.
Написать
22 июня 2022 18:40
Вторая Ивлеева: блеснувшая на публике Порошина опозорилась на всю страну
Артистка не стесняется копировать чужие образы.
Написать
1 июня 2022 10:55
Все статьи
Связи
Гоша Куценко
состояли в браке
Все связи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось