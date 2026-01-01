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Мария Порошина
Мария Порошина Mariya Poroshina
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Гоша Куценко состояли в браке
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Мария Порошина

Mariya Poroshina

Дата рождения
1 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Марии Порошиной

Родилась 1 ноября, 1973 года. Москва, СССР.

Связи Марии Порошиной
Гоша Куценко
состояли в браке Гоша Куценко

Популярные фильмы

Родители 7.9
Родители (2015)
Бригада 7.8
Бригада (2002)
Анна Герман. Тайна белого ангела 7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела (2013)

Фильмография Марии Порошиной

Чудо-доктор
Чудо-доктор
комедия, драма 2025, Россия
Море на двоих 7.1
Море на двоих More na dvoikh
комедия, мелодрама 2025, Россия
Смотреть трейлер
Школа Бабы-Яги 7.3
Школа Бабы-Яги
семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Княжна милосердия
исторический, мелодрама 2024, Россия
Родители родителей 6.9
Родители родителей
комедия 2024, Россия
Всем по 50 6.7
Всем по 50
мелодрама 2023, Россия
Французы под Москвой
Французы под Москвой
комедия 2022, Россия
Анна Медиум 5.2
Анна Медиум
детектив 2021, Россия
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Другие проекты Марии Порошиной
Ищу мужа
12+

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Билеты
Идеальная жена
16+

Идеальная жена

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Все сначала
12+

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Новости о Марии Порошиной
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