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Александр Котт — Режиссер

Александр Котт — “Спитак”

Александр Котт и Анна Цуканова

Российский режиссер, актер и сценарист Александр Константинович Котт родился 22 февраля 1973 года в Москве, РСФСР. Его брат-близнец Владимир также является режиссером.

Александр окончил школу эстетического воспитания при Театре на Красной Пресне. Затем работал фотографом, его работы были представлены на фотовыставках “Галерея на Пироговке”, в музее ГИТИСа и в Академии культуры.

Александр учился во ВГИКе, в мастерской режиссуры игрового кино под руководством Владимира Хотиненко. В 1997 году прошел режиссерский курс Анджея Вайды в Кракове, Польша.

Александр Котт — Режиссер

Режиссерскую карьеру Котт начал с учебных короткометражных картин. Его первыми опытными работами стали ленты “Путешествие”, “Веревка” и “Фотограф”. У фильма “Фотограф” удачно сложилась фестивальная судьба: картина объездила около 30 международных кинофестивалей и получила несколько наград.

Полнометражной игровой работой Александра Котта стала лента “Ехали два шофера” (2001). Действие фильма разворачивается в послевоенное время на дорогах Урала, где встречаются два водителя грузовиков — парень и девушка. Фильм стал дебютным в карьере актера Павла Деревянко. Лента получила приз кинофестиваля “Киношок” за лучшую режиссуру.

Затем Александр Котт взялся за крупный проект — многосерийный военный телефильм “Конвой pq-17” (2004) по мотивам романа Валентина Пикуля.

В 2006 году вышел многосерийный телефильм “Герой нашего времени”, экранизация классического произведения Михаила Лермонтова. Несмотря на некоторые сюжетные неточности и расхождения фильма с книгой, критики положительно отметили игру актеров и общую обстановку ленты.

Большим успешным проектом Котта стал фильм “Брестская крепость” (2010), рассказывающий об обороне крепости в самом начале Великой Отечественной войны. В проекте задействованы российские и белорусские актеры: Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Геннадий Гарбук. Картина была положительно встречена критиками и получила ряд номинаций российских кинофестивалей.

Александр стал одним из режиссеров франшизы “Ёлки”: он присоединился к проекту со второй части серии и затем участвовал во всех последующих фильмах, кроме “Елки последние”.

В нашумевшем сериале “Троцкий” с Константином Хабенским в главной роли Александр Котт выступил сорежиссером. Работа подверглась разгромной критике профессиональных историков. В то же время кинокритики отметили хорошую игру Хабенского. Сериал получил три премии “ТЭФИ” и 10 призов Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Александр Котт — “Спитак”

На 40-ом Московском кинофестивале Александр Котт представил исторический фильм-катастрофу “Спитак”. Лента повествует о масштабном землетрясении 1988 года в Армении, унесшем жизни сотен тысяч человек. Главный герой картины — армянин Гор, который давно обосновался в Москве. Он узнает о трагедии и возвращается на родину, чтобы отыскать жену и детей. В фильме снялись: Александр Кузнецов, Армен Мурадян, Эрмине Степанян и Лерник Арутюнян.

Александр Котт и Анна Цуканова

Александр Котт женат на актрисе Анне Цукановой. Супруги воспитывают сына Михаила и дочь Лею.