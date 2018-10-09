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Александр Котт

Alexander Kott
Александр Котт
Александр Котт Alexander Kott
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Дата рождения
22 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
состоят в браке
Биография Александра Котт

Содержание:

Александр Котт — Режиссер
Александр Котт — “Спитак”
Александр Котт и Анна Цуканова

Российский режиссер, актер и сценарист Александр Константинович Котт родился 22 февраля 1973 года в Москве, РСФСР. Его брат-близнец Владимир также является режиссером.

Александр окончил школу эстетического воспитания при Театре на Красной Пресне. Затем работал фотографом, его работы были представлены на фотовыставках “Галерея на Пироговке”, в музее ГИТИСа и в Академии культуры.

Александр учился во ВГИКе, в мастерской режиссуры игрового кино под руководством Владимира Хотиненко. В 1997 году прошел режиссерский курс Анджея Вайды в Кракове, Польша.

Александр Котт Режиссер

Режиссерскую карьеру Котт начал с учебных короткометражных картин. Его первыми опытными работами стали ленты “Путешествие”, “Веревка” и “Фотограф”. У фильма “Фотограф” удачно сложилась фестивальная судьба: картина объездила около 30 международных кинофестивалей и получила несколько наград.

Полнометражной игровой работой Александра Котта стала лента “Ехали два шофера” (2001). Действие фильма разворачивается в послевоенное время на дорогах Урала, где встречаются два водителя грузовиков — парень и девушка. Фильм стал дебютным в карьере актера Павла Деревянко. Лента получила приз кинофестиваля “Киношок” за лучшую режиссуру.

Затем Александр Котт взялся за крупный проект — многосерийный военный телефильм “Конвой pq-17” (2004) по мотивам романа Валентина Пикуля.

В 2006 году вышел многосерийный телефильм “Герой нашего времени”, экранизация классического произведения Михаила Лермонтова. Несмотря на некоторые сюжетные неточности и расхождения фильма с книгой, критики положительно отметили игру актеров и общую обстановку ленты.

Большим успешным проектом Котта стал фильм “Брестская крепость” (2010), рассказывающий об обороне крепости в самом начале Великой Отечественной войны. В проекте задействованы российские и белорусские актеры: Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Геннадий Гарбук. Картина была положительно встречена критиками и получила ряд номинаций российских кинофестивалей.

Александр стал одним из режиссеров франшизы “Ёлки”: он присоединился к проекту со второй части серии и затем участвовал во всех последующих фильмах, кроме “Елки последние”.

В нашумевшем сериале “Троцкий” с Константином Хабенским в главной роли Александр Котт выступил сорежиссером. Работа подверглась разгромной критике профессиональных историков. В то же время кинокритики отметили хорошую игру Хабенского. Сериал получил три премии “ТЭФИ” и 10 призов Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Александр Котт — “Спитак”

На 40-ом Московском кинофестивале Александр Котт представил исторический фильм-катастрофу “Спитак”. Лента повествует о масштабном землетрясении 1988 года в Армении, унесшем жизни сотен тысяч человек. Главный герой картины — армянин Гор, который давно обосновался в Москве. Он узнает о трагедии и возвращается на родину, чтобы отыскать жену и детей. В фильме снялись: Александр Кузнецов, Армен Мурадян, Эрмине Степанян и Лерник Арутюнян.

Александр Котт и Анна Цуканова

Александр Котт женат на актрисе Анне Цукановой. Супруги воспитывают сына Михаила и дочь Лею.

Фильмография Александра Котт
Конец фильма
Конец фильма
комедия 2020, Россия
5.0
Последствия
драма 2019, Россия
0.0
Елки Последние
Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
Спитак
Спитак
драма 2018, Россия / Армения
6.0
День до
День до
драма 2017, Россия
5.0
Ковчег
драма 2017, Россия
0.0
Инсайт
Инсайт
мелодрама, драма 2016, Россия
7.0
Испытание
Испытание
драма 2014, Россия
7.0
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Связи
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
состоят в браке
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