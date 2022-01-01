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Андрей Кавун
Андрей Кавун
О персоне
Фильмография
Андрей Кавун
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Дата рождения
9 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Андрея Кавуна
Родился 9 декабря 1969 года. Львов, СССР (Украина).
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Фильмография Андрея Кавуна
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Детям до 16...
мелодрама
2010, Россия
7.0
Кандагар
боевик, драма
2010, Россия
7.0
Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик
2006, Россия
7.0
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