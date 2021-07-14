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Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
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Артур Смольянинов
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Дата рождения
27 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Артура Смольянинова
Родился 27 октября 1983. Москва, СССР (Россия)
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Фильмография Артура Смольянинова
Единица Монтевидео
драма
2022, Россия
0.0
Мария. Спасти Москву
военный, драма
2021, Россия
0.0
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.0
Всё или ничего
комедия, боевик
2018, Россия
5.0
Все или ничего
боевик, комедия
2018, Россия
5.0
Яна + Янко
семейный, комедия
2017, Россия
6.0
Жизнь впереди
комедия
2017, Россия
6.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
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Андрей Смоляков и Артур Смольянинов снимутся во 2 сезоне «Найден_жив» о добровольцах «ЛизаАлерт»
В основу сюжета интерактивного веб-сериала вновь лягут реальные истории из практики спасателей.
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14 июля 2021 13:58
Константин Хабенский выслеживает преступников в тизере сериала «За час до рассвета»
Сюжет криминального шоу во многом напоминает «Место встречи изменить нельзя».
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19 января 2021 11:00
120 тысяч процентов честности
Артур Смольянинов о роли координатора-добровольца, подключении к эмоциональной электросети и нелюбви к героическому кино.
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30 июля 2020 20:35
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Звезда «9 роты» прошелся по Гагариной и ее «Кукушке»
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9 мая 2022 12:45
Обрюзг и раздобрел: звезда «9 роты» Смольянинов шокировал фанатов
По мнению поклонников, внешность артиста изменилась далеко не в лучшую сторону.
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3 февраля 2022 11:00
"Мрак и депрессия": Мельникова тяжело переживает разрыв со Смольяниновым
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова осталась с двумя маленькими сыновьями на руках после расставания с актером Артуром Смольяниновым. На днях знаменитость решила рассказать, как развод повлиял на ее наследников.
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8 января 2022 18:44
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