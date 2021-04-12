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Александр Паль
Александр Паль
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Александр Паль
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Дата рождения
16 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Челябинск, СССР (Россия)
Рост
188 см
Биография Александра Паля
Родился 16 декабря 1988 года. Челябинск, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Паля
ҚАШ
2022,
0.0
Дело
драма
2021, Россия
4.0
День мертвых
драма
2021, Россия
0.0
Глубже!
комедия
2020, Россия
4.0
Верность
драма
2019, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 1
короткометражный
2018, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 4
короткометражный, драма, комедия
2018, Россия
5.0
Жизнь впереди
комедия
2017, Россия
6.0
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Премьера состоится 18 марта.
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11 февраля 2021 09:42
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26 апреля 2021 16:26
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