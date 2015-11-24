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Ёлки 1914 Ёлки 1914
Киноафиша Фильмы Ёлки 1914 Отзывы о фильме «Ёлки 1914»
Ёлки 1914 2014 / Россия
5.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Ёлки 1914»

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Alessia 24 ноября 2015, 00:44
Мне фильм не понравился, неинтересный и скучный.

Предыдущие фильмы были гораздо лучше, особенно хороший был Елки 2 - и смешной, и трогательный одновременно.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
publik1 25 ноября 2015, 00:20
Оценка
Фильм классный, добрый, инересный. Правда его нельзя рассматривать как комедию, это скорее драма, приключение. Понравился, рекомендую. Но не рассчитывайте, что будет смешно.
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Bbbugl 27 ноября 2015, 01:45
Оценка
Фильм разительно отличается от предыдущих частей.Сами понимаете,начало прошлого века-территория не для светлаковскоургантовского юмора

Получидась этакая лубочная рождественская сказка,добрая и душевная
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
um007 28 ноября 2015, 21:46
Оценка
Без актерских изысков, без сбивающего с ног юмора, но добрый фильм. Подходит для просмотра всей семьей. Полностью ложится в стилистику и идею предыдущих серий. Концовка дает надежду, что это последний опус на данную тему. Хотя рука Тимура Бекмамбетова колоть иголками ещё не устала.
28 ноября 2015, 21:46 Ответить
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