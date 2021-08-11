Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дмитрий Киселев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дмитрий Киселев
Режиссер. Родился 5 июня 1978 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Дмитрий Киселев
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный
2023, Россия
0.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер
2019, Россия
6.0
Начало. Легенда о самбо
спорт, биография
2018, Россия
0.0
Елки новые
комедия, семейный
2017, Россия
6.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия
2012, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Москве начались съемки фильма-катастрофы «Мира» Дмитрия Киселева
Премьера запланирована на 2023 год.
Написать
11 августа 2021 16:23
На Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Китае пройдут показы российских фильмов
IV Международный кинофестиваль «Шелковый путь» пройдет с 28 ноября по 3 декабря в Китае в городе Фучжоу. В рамках фестиваля состоятся показы современных российских фильмов. Они будут
Написать
27 ноября 2017 15:43
Неделя российского кино пройдет в Великобритании
19 ноября в Великобритании стартует 2-ой фестиваль «Неделя российского кино», в рамках которого пройдут премьерные показы, выставки и благотворительные мероприятия. По итогам будет
Написать
11 октября 2017 14:46
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас