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Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
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Дата рождения
5 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дмитрий Киселев

Режиссер. Родился 5 июня 1978 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Дмитрий Киселев
Мира
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2023, Россия
0.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер 2019, Россия
6.0
Начало. Легенда о самбо
спорт, биография 2018, Россия
0.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Время первых
Время первых
драма, исторический 2017, Россия
7.0
Ёлки 1914
Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.0
Ёлки 3
Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.0
Джентльмены, удачи!
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
5.0
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В Москве начались съемки фильма-катастрофы «Мира» Дмитрия Киселева Премьера запланирована на 2023 год.
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11 августа 2021 16:23
На Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Китае пройдут показы российских фильмов IV Международный кинофестиваль «Шелковый путь» пройдет с 28 ноября по 3 декабря в Китае в городе Фучжоу. В рамках фестиваля состоятся показы современных российских фильмов. Они будут
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27 ноября 2017 15:43
Неделя российского кино пройдет в Великобритании 19 ноября в Великобритании стартует 2-ой фестиваль «Неделя российского кино», в рамках которого пройдут премьерные показы, выставки и благотворительные мероприятия. По итогам будет
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11 октября 2017 14:46
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