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Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
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Виктор Вержбицкий
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Дата рождения
21 сентября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Виктор Вержбицкий
Родился 21 сентября 1959 года. Ташкент, УССР.
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Фильмография Виктор Вержбицкий
Декоратор
драма, детектив, триллер
2023, Россия
0.0
Мистер нокаут
спорт
2022, Россия
8.0
TheatreHD. Золотая Маска: Ходжа Насреддин
спектакль
2022, Россия
0.0
Барон. Возвращение
криминал, драма
2020, Россия
0.0
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения
2017, Россия
7.0
Барон
боевик
2016, Россия / Узбекистан
5.0
Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик
2015, Россия
3.0
Вакантна жизнь шеф-повара
драма
2015, Россия
7.0
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10 июня 2021 12:00
Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» озвучат Иван Охлобыстин и Виктор Вержбицкий
Команда, работающая над созданием нового отечественного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», закончила работу над озвучиванем. Свои голоса для персонажей картины подарили молодые
Написать
3 июня 2017 00:42
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