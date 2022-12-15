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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2014

Рейтинг фильмов 2014 года

Грань будущего
1 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Исчезнувшая
2 Исчезнувшая
триллер, драма 2014, США
8.3
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Хоббит: Битва Пяти Воинств
3 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Лучшее во мне
4 Лучшее во мне
мелодрама, драма 2014, США
8.2
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Обитель проклятых
5 Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.2
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Стражи Галактики
6 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Интерстеллар
7 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Город героев
8 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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С любовью, Рози
9 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Как приручить дракона 2
10 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Посвященный
11 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Дурак
12 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Джон Уик
13 Джон Уик
боевик, триллер 2014, США
7.9
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Василиса
14 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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Воровка книг
15 Воровка книг
драма 2014, США
7.9
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Кто я
16 Кто я
триллер 2014, Германия
7.8
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Судья
17 Судья
драма 2014, США
7.8
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Астерикс: Земля Богов
18 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Kingsman: Секретная служба
19 Kingsman: Секретная служба
триллер 2014, Великобритания
7.8
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Территория
20 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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Великий уравнитель
21 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Первый мститель: Другая война
22 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
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Оно
23 Оно
детектив, ужасы 2014, США
7.5
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Отель
24 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
25 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Бегущий в лабиринте
26 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
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Ночь в музее: Секрет гробницы
27 Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.5
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Кухня в Париже
28 Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.5
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Избави нас от лукавого
29 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
30 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Смешанные
31 Смешанные
комедия 2014, США
7.5
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Дракула
32 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Малефисента
33 Малефисента
фэнтези 2014, США
7.4
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Приключения Паддингтона
34 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
35 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Рио 2
36 Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация 2014, США
7.4
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Бёрдмэн
37 Бёрдмэн
комедия 2014, США
7.4
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Прежде, чем я усну
38 Прежде, чем я усну
триллер, детектив 2014, Великобритания
7.4
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Игра в имитацию
39 Игра в имитацию
триллер, биография, драма 2014, США
7.4
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Наруто: Последний фильм
40 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Трансформеры: Эпоха истребления
41 Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.4
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Пингвины Мадагаскара
42 Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.4
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Люси
43 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
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Дикие истории
44 Дикие истории
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
7.4
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Другая женщина
45 Другая женщина
комедия 2014, США
7.3
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Дивергент
46 Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик 2014, США
7.3
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Вселенная Стивена Хокинга
47 Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма 2014, Великобритания
7.3
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Проклятие Аннабель
48 Проклятие Аннабель
ужасы 2014, США
7.3
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Виноваты звезды
49 Виноваты звезды
драма 2014, США
7.2
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Превосходство
50 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Драйвер на ночь
51 Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.2
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Черепашки-ниндзя
52 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Академия вампиров
53 Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.1
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
54 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.1
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Ярость
55 Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
7.1
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Магия лунного света
56 Магия лунного света
комедия, драма 2014, США
6.9
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Ной
57 Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.9
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Робокоп
58 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
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Мачо и ботан 2
59 Мачо и ботан 2
комедия, боевик 2014, США
6.8
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Батальонъ
60 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
61 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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Неудержимые 3
62 Неудержимые 3
боевик 2014, США / Франция
6.7
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Навстречу шторму
63 Навстречу шторму
триллер 2014, США
6.7
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Одержимость
64 Одержимость
драма 2014, США
6.7
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Газгольдер: Фильм
65 Газгольдер: Фильм
криминал, боевик 2014, Россия
6.7
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Левиафан
66 Левиафан
драма 2014, Россия
6.6
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Чемпионы
67 Чемпионы
спорт, драма 2014, Россия
6.6
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Солнечный удар
68 Солнечный удар
драма 2014, Россия
6.5
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Исход: Цари и Боги
69 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Быстрее, чем кролики
70 Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.2
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Все и сразу
71 Все и сразу
комедия 2014, Россия
6.1
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
72 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
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Планета обезьян: Революция
73 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
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Паранормальное явление: Метка дьявола
74 Паранормальное явление: Метка дьявола
ужасы 2014, США
5.9
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Вий 3D
75 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Чем дальше в лес...
76 Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл 2014, США
5.8
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Три богатыря. Ход конем
77 Три богатыря. Ход конем
анимация 2014, Россия
5.7
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Годзилла
78 Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.7
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8 новых свиданий
79 8 новых свиданий
комедия 2014, Россия
5.5
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Ёлки 1914
80 Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.4
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Легок на помине
81 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
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Восхождение Юпитер
82 Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.2
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Друзья друзей
83 Друзья друзей
комедия 2014, Россия
5.1
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Скорый
84 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
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Выпускной
85 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
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Горько! 2
86 Горько! 2
комедия 2014, Россия
4.5
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Саботаж
87 Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма 2014, США
4.4
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Корпоратив
88 Корпоратив
комедия 2014, Россия
3.8
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Кавказская пленница!
89 Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.5
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