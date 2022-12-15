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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.4
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2
Исчезнувшая
триллер, драма
2014, США
8.3
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3
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.2
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4
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.2
Оцените
5
Обитель проклятых
триллер
2014, США
8.2
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6
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.1
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7
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
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8
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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9
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
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10
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
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11
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези
2014, США
8.0
Оцените
12
Дурак
драма
2014, Россия
7.9
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13
Джон Уик
боевик, триллер
2014, США
7.9
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14
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.9
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15
Воровка книг
драма
2014, США
7.9
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16
Кто я
триллер
2014, Германия
7.8
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17
Судья
драма
2014, США
7.8
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18
Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения
2014, Франция
7.8
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19
Kingsman: Секретная служба
триллер
2014, Великобритания
7.8
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20
Территория
драма, приключения
2014, Россия
7.7
Оцените
21
Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик
2014, США
7.7
Оцените
22
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
7.6
Оцените
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23
Оно
детектив, ужасы
2014, США
7.5
Оцените
24
Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма
2014, США / Германия
7.5
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25
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези
2014, США
7.5
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26
Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика
2014, США
7.5
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27
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
7.5
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28
Кухня в Париже
комедия
2014, Россия
7.5
Оцените
29
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.5
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30
Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал
2014, США
7.5
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31
Смешанные
комедия
2014, США
7.5
Оцените
32
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
Малефисента
фэнтези
2014, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
35
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер
2014, США
7.4
Оцените
36
Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Бёрдмэн
комедия
2014, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
38
Прежде, чем я усну
триллер, детектив
2014, Великобритания
7.4
Оцените
39
Игра в имитацию
триллер, биография, драма
2014, США
7.4
Оцените
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40
Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме
2014, Япония
7.4
Оцените
41
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик
2014, США
7.4
Оцените
42
Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный
2014, США
7.4
Оцените
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43
Люси
фантастика, боевик
2014, Франция
7.4
Оцените
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44
Дикие истории
драма, комедия, триллер
2014, Аргентина / Испания
7.4
Оцените
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45
Другая женщина
комедия
2014, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
46
Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик
2014, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
47
Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма
2014, Великобритания
7.3
Оцените
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48
Проклятие Аннабель
ужасы
2014, США
7.3
Оцените
49
Виноваты звезды
драма
2014, США
7.2
Оцените
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50
Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика
2014, Великобритания / США / Китай
7.2
Оцените
51
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия
2014, США
7.2
Оцените
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52
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.1
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53
Академия вампиров
фэнтези
2014, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.1
Оцените
55
Ярость
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Магия лунного света
комедия, драма
2014, США
6.9
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Смотреть за 1 рубль
57
Ной
драма, фэнтези
2014, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Робокоп
фантастика, боевик, криминал
2014, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Мачо и ботан 2
комедия, боевик
2014, США
6.8
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60
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.8
Оцените
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61
13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал
2014, Франция / Канада
6.8
Оцените
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62
Неудержимые 3
боевик
2014, США / Франция
6.7
Оцените
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63
Навстречу шторму
триллер
2014, США
6.7
Оцените
64
Одержимость
драма
2014, США
6.7
Оцените
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65
Газгольдер: Фильм
криминал, боевик
2014, Россия
6.7
Оцените
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66
Левиафан
драма
2014, Россия
6.6
Оцените
67
Чемпионы
спорт, драма
2014, Россия
6.6
Оцените
68
Солнечный удар
драма
2014, Россия
6.5
Оцените
69
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
6.5
Оцените
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70
Быстрее, чем кролики
комедия
2014, Россия
6.2
Оцените
71
Все и сразу
комедия
2014, Россия
6.1
Оцените
72
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма
2014, США
6.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
Оцените
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74
Паранормальное явление: Метка дьявола
ужасы
2014, США
5.9
Оцените
75
Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
Оцените
76
Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл
2014, США
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
77
Три богатыря. Ход конем
анимация
2014, Россия
5.7
Оцените
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78
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
5.7
Оцените
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79
8 новых свиданий
комедия
2014, Россия
5.5
Оцените
80
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.4
Оцените
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81
Легок на помине
фантастика, комедия
2014, Россия
5.4
Оцените
82
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика
2014, США
5.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
83
Друзья друзей
комедия
2014, Россия
5.1
Оцените
84
Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения
2014, Россия
4.8
Оцените
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85
Выпускной
комедия, приключения
2014, Россия
4.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
86
Горько! 2
комедия
2014, Россия
4.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
87
Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма
2014, США
4.4
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88
Корпоратив
комедия
2014, Россия
3.8
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89
Кавказская пленница!
комедия
2014, Россия
1.5
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