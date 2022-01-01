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Фильмы про Деда Мороза
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Фильмы про Деда Мороза

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SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
5.0
комедия, семейный
2015, Россия
Мой друг Дед Мороз
Мой друг Дед Мороз
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6.0
комедия
2014, Франция / Бельгия
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
5.0
комедия
2011, Россия
Откройте, Дед Мороз!
Откройте, Дед Мороз!
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4.0
комедия, мелодрама
2007, Россия
Кто приходит в зимний вечер...
Кто приходит в зимний вечер...
5.0
комедия
2007, Россия
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Самой важной фигурой в Новый год является, конечно же, Дед Мороз! И пока мы с нетерпением ожидаем его приближения (а что более важно, подарков), не помешает под рукой у себя иметь список фильмов про Деда Мороза. Эта фигура дарит радость не только детям, но и взрослым. Ведь даже если вы не верите в существование сказочного персонажа, с его участием получаются очень забавные и увлекательные истории. В нашей подборке вы найдете кинокартины, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Этот большой и добрый дедушка точно обеспечит вам веселые праздники!

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