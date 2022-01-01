Фильмы про Деда Мороза

Самой важной фигурой в Новый год является, конечно же, Дед Мороз! И пока мы с нетерпением ожидаем его приближения (а что более важно, подарков), не помешает под рукой у себя иметь список фильмов про Деда Мороза. Эта фигура дарит радость не только детям, но и взрослым. Ведь даже если вы не верите в существование сказочного персонажа, с его участием получаются очень забавные и увлекательные истории. В нашей подборке вы найдете кинокартины, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Этот большой и добрый дедушка точно обеспечит вам веселые праздники!