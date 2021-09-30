Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу»

Вадим Галыгин рассказал о своей новой роли в многообещающей комедии «Друг на продажу», в которой так же снялись Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева и Антон Пампушный. По сценарию он - кандидат в мэры небольшого города.