Статьи о сериале «Во все тяжкие»

Статьи о сериале «Во все тяжкие»
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло
1 комментарий
28 сентября 2025 12:48
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
26 сентября 2025 11:21
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
25 сентября 2025 19:34
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
25 сентября 2025 08:56
«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)
«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)
23 сентября 2025 15:42
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
22 сентября 2025 14:44
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
16 сентября 2025 13:17
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
6 комментариев
13 сентября 2025 13:17
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
25 августа 2025 10:52
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
25 августа 2025 08:27
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
15 августа 2025 17:09
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
15 августа 2025 12:19
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
2 комментария
13 августа 2025 14:44
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
3 комментария
8 августа 2025 16:40
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
6 августа 2025 19:05
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
6 августа 2025 18:36
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
4 августа 2025 15:13
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей
3 августа 2025 16:11
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга
1 комментарий
2 августа 2025 19:05
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон 
2 августа 2025 08:56
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название
1 комментарий
27 июля 2025 13:46
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось
2 июля 2025 20:03
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение
2 июля 2025 19:05
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка
2 комментария
1 июля 2025 14:15
6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия»
6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия» 
1 комментарий
26 июня 2025 18:36
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов
26 июня 2025 14:44
Кадр из сериала «Озарк» и «Во все тяжкие»
«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин
8 комментариев
20 июня 2025 18:07
Уолтер Уайт
«С нас хватит»: дом Уолтера Уайта выставили на продажу — владельцам больно аукнулись съемки в «Во все тяжкие»
14 июня 2025 18:36
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Замечали в «Во все тяжкие» книжку Стивена Кинга? Ее показали целых два раза — и она предсказала мрачную судьбу Уолта и Гейла
12 июня 2025 13:46
Аарон Пол
Каникулы в пустыне и испанский стыд: у Аарона Пола 2 любимых серии в «Во все тяжкие» — первую фанаты не забудут никогда 
3 комментария
10 июня 2025 14:15
«Вот цена его бизнеса»: эту сцену в «Во все тяжкие» зрители считают одной из самых кошмарных — зато Крэнстон души в ней не чает
«Вот цена его бизнеса»: эту сцену в «Во все тяжкие» зрители считают одной из самых кошмарных — зато Крэнстон души в ней не чает
1 июня 2025 19:05
Кадр из сериала «Друзья»
Актриса из «Друзей» была рада тому, что ее не взяли на одну из главных ролей — по простой причине
30 мая 2025 07:00
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино»
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино»
2 комментария
25 мая 2025 07:00
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
20 мая 2025 17:38
Густаво Фринг
Сказ о том, как Густаво построил империю: сериал про Фринга никогда не выйдет — причина в «Лучше звоните Солу»
20 мая 2025 09:25
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
1 комментарий
19 мая 2025 07:29
«Новый акт драмы»: психиатр разложил по полочкам судьбу героев «Во все тяжкие» после финала, и детям Уолтера не позавидуешь
«Новый акт драмы»: психиатр разложил по полочкам судьбу героев «Во все тяжкие» после финала, и детям Уолтера не позавидуешь
28 апреля 2025 17:09
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
5 комментариев
26 апреля 2025 09:54
Я тебя породил, я тебя и убью: почему Джесси предал Уолтера Уайта, а тот хотел его убрать
Я тебя породил, я тебя и убью: почему Джесси предал Уолтера Уайта, а тот хотел его убрать  
29 марта 2025 11:21
Уолтер Уайт
«Во все тяжкие» по полочкам: какой диагноз поставили Уайту в начале сериала, и что у него за расстройство
28 марта 2025 20:32
Анна Ганн
Не хэппи-енд, а постапокалипсис: что стало со Скайлер после смерти Уолта — в «Лучше звоните Солу» лишь мимолетом намекнули
28 марта 2025 18:36
Хэнк Шрейдер
12 лет собирался с мыслями: Хэнк из «Во все тяжкие» объяснил уникальность лучшей серии в истории сериала
3 комментария
27 марта 2025 09:54
Александр Мясников
«Интерны» с «Доктором Хаусом»? Как бы не так! Лишь один современный сериал Мясников пересматривает, не отрываясь
26 марта 2025 18:36
Уолтер Уайт
Кровь, кристаллы, слезы: создатели «Во все тяжкие» оставили пасхалки в названии последней серии 
1 комментарий
26 марта 2025 15:13
Главные злодеи последнего сезона
Капля дегтя в море меда: кто худший персонаж «Во все тяжкие» — его добавили невесть зачем и испортили логику
1 комментарий
25 марта 2025 11:50
Кадры из сериалов «Лучше звоните Солу» и «В лучшем мире»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» — мимо кассы: 5 сериалов, в которых нет ни единого слабого сезона
9 комментариев
24 марта 2025 13:46
Кадры из сериала «Во все тяжкие»
Химик, плотник, король Альбукерке? Удивительная история настоящего Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»
18 марта 2025 13:46
Не выгоняли, денег не лишали: почему Уолтер из «Во все тяжкие» покинул «Серое вещество»
Не выгоняли, денег не лишали: почему Уолтер из «Во все тяжкие» покинул «Серое вещество»
13 марта 2025 17:38
Сол Гудман
В финале «Лучше звоните Солу» была важная пасхалка: единицы заметили, что Ким показала Джимми 
12 марта 2025 11:21
Кадры из фильма «Последний взмах флага»
Полюбили Крэнстона за роль Хайзенберга? В этой пронзительной недооцененной драме он сам на себя непохож, но сыграл не хуже
12 марта 2025 08:27
Хайзенберг
«Назови мое имя»-тест: на 5 вопросов по «Во все тяжкие» ответят лишь истинные фанаты Хайзенберга
2 комментария
11 марта 2025 21:30
Как «Во все тяжкие», но в Петербурге: рассказываем про крутой и недооцененный сериал с Эдельштейном и Минекаевым
Как «Во все тяжкие», но в Петербурге: рассказываем про крутой и недооцененный сериал с Эдельштейном и Минекаевым
26 февраля 2025 20:32
Уолтер Хайзенберг Уайт
«Смотрел, как умирает моя настоящая дочь»: одна сцена из «Во все тяжкие» сломала Хайзенберга
17 февраля 2025 09:25
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие»
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие»
12 февраля 2025 13:17
Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие»
На продажу выставили тот самый дом из «Во все тяжкие» — в нем стало невозможно жить Решение помочь съемочной команде много лет назад обернулось настоящим кошмаром, который длится и по сей день.
6 января 2025 20:32
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
17 декабря 2024 17:36
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
15 декабря 2024 08:27
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС Российский многосерийник оценили на очень высокий бал.
9 комментариев
13 декабря 2024 21:38
Считаете Скайлер из «Во все тяжкие» стервой? Давайте посмотрим на Хайзенберга ее глазами
Считаете Скайлер из «Во все тяжкие» стервой? Давайте посмотрим на Хайзенберга ее глазами Поверьте, вы воспримите героиню иначе.
12 декабря 2024 14:44
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности Высокие технологии не перестают удивлять.
10 ноября 2024 14:44
«Гарри Поттера» скрестили с «Во все тяжкие»: в криминальной драме о химике появилась капля магии
«Гарри Поттера» скрестили с «Во все тяжкие»: в криминальной драме о химике появилась капля магии Хайзенберг борется с картелем и злым волшебником.
7 октября 2024 09:45
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»  Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
6 сентября 2024 14:20
В «Во все тяжкие» была пикантная сцена с порнозвездой: вырезали на монтаже
В «Во все тяжкие» была пикантная сцена с порнозвездой: вырезали на монтаже В пятом сезоне решили обойтись без нее.
3 сентября 2024 17:00
Признайтесь, скучали? Самая трагичная звезда «Во все тяжкие» наконец возвращается в большую игру
Признайтесь, скучали? Самая трагичная звезда «Во все тяжкие» наконец возвращается в большую игру В США этот проект — и так уже хит, а теперь он станет только круче.
1 сентября 2024 12:45
Сколько длится сериал «Во все тяжкие»: хронометраж подсчитан с точностью до минуты
Сколько длится сериал «Во все тяжкие»: хронометраж подсчитан с точностью до минуты Если готовы устроить домашний киномарафон, то это шоу как раз для вас.
18 августа 2024 14:30
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма Картины, которые вписали свое имя в историю мирового кинематографа.
16 августа 2024 15:00
Денег нет, но вы держитесь: 5 самых жизненных и уморительных шуток из сериала «Во все тяжкие»
Денег нет, но вы держитесь: 5 самых жизненных и уморительных шуток из сериала «Во все тяжкие» Смотришь на них и хочется воскликнуть: «Да это же про меня!».
15 августа 2024 16:15
