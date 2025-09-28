Меню
Сериалы
Во все тяжкие
Статьи
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло
Идея уж слишком заманчивая.
1 комментарий
28 сентября 2025 12:48
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Гиллиган лишь сдобрил их истории драматическими элементами.
Написать
26 сентября 2025 11:21
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Гениальный злодей, почти наверняка, работал на две стороны.
Написать
25 сентября 2025 19:34
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
В первом сезоне всего 8 серий, и оценить можно уже две из них.
Написать
25 сентября 2025 08:56
«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)
Забавная задумка режиссеров оказалась чересчур локальной.
Написать
23 сентября 2025 15:42
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
Оценки у отдельных эпизодов драмы просто запредельные.
Написать
22 сентября 2025 14:44
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Давно пора их объединить в одну вселенную.
Написать
16 сентября 2025 13:17
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 комментариев
13 сентября 2025 13:17
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Одна из сцен в последней серии на такой итог вполне конкретно намекала.
Написать
25 августа 2025 10:52
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Готов приступить к съемкам хоть завтра.
Написать
25 августа 2025 08:27
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
Написать
15 августа 2025 17:09
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Их можно понять — когда работа не в радость.
Написать
15 августа 2025 12:19
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Многие зрители повзрослели, поумнели и оценили ситуацию объективно. Многие, но не все.
2 комментария
13 августа 2025 14:44
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
Проекты, смотря которые теряешь ход времени.
3 комментария
8 августа 2025 16:40
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
Надо ли кому-то после такого доказывать, что Винс Гиллиган — гений?
Написать
6 августа 2025 19:05
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Сериал закончился 12 лет назад, но ничего круче с тех пор так и не вышло.
Написать
6 августа 2025 18:36
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Как говорится, беда не приходит одна. Иногда она приходит с добром.
Написать
4 августа 2025 15:13
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей
Конечно, схожие моменты есть у многих сериалов — но ведь не в таких количествах.
Написать
3 августа 2025 16:11
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга
Если вы без ума от криминальных драм, то проходите мимо.
1 комментарий
2 августа 2025 19:05
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон
Без этого мужчины не было бы самого опасного учителя по химии.
Написать
2 августа 2025 08:56
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название
Тут намеки и на политическую сатиру, и на возможный сюжет.
1 комментарий
27 июля 2025 13:46
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось
Сразу несколько альтернативных версий финала: одни посмеяться, другие поплакать.
Написать
2 июля 2025 20:03
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение
Постановщик до сих пор официально не отказался от идеи.
Написать
2 июля 2025 19:05
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка
Многие могли ее пропустить, а зря.
2 комментария
1 июля 2025 14:15
6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия»
Вершина телевизионной драмы, эпизод, равных которому нет.
1 комментарий
26 июня 2025 18:36
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов
Даже у Ганнибала Лектера есть чувства
Написать
26 июня 2025 14:44
«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин
История семейки Бердов заслуживает куда большего внимания.
8 комментариев
20 июня 2025 18:07
«С нас хватит»: дом Уолтера Уайта выставили на продажу — владельцам больно аукнулись съемки в «Во все тяжкие»
Даже не догадывались, к каким последствиям приведет договор с AMC.
Написать
14 июня 2025 18:36
Замечали в «Во все тяжкие» книжку Стивена Кинга? Ее показали целых два раза — и она предсказала мрачную судьбу Уолта и Гейла
Впервые сборник зрители увидели за пару мгновений до кошмарной трагедии.
Написать
12 июня 2025 13:46
Каникулы в пустыне и испанский стыд: у Аарона Пола 2 любимых серии в «Во все тяжкие» — первую фанаты не забудут никогда
Че кого, фанаты Альбукерке.
3 комментария
10 июня 2025 14:15
«Вот цена его бизнеса»: эту сцену в «Во все тяжкие» зрители считают одной из самых кошмарных — зато Крэнстон души в ней не чает
Пересматривать сериал на 5 сезоне становится особенно тяжело.
Написать
1 июня 2025 19:05
Актриса из «Друзей» была рада тому, что ее не взяли на одну из главных ролей — по простой причине
В культовом ситкоме актриса сыграла второстепенного персонажа, подарившего всему сериалу один из важнейших сюжетных поворотов.
Написать
30 мая 2025 07:00
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино»
Задумка была хорошей, но реализация помножила труды авторов идеи на ноль.
2 комментария
25 мая 2025 07:00
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Написать
20 мая 2025 17:38
Сказ о том, как Густаво построил империю: сериал про Фринга никогда не выйдет — причина в «Лучше звоните Солу»
AMC бы и рады снять еще один спин-офф и получить миллионы, но сами загнали себя в угол.
Написать
20 мая 2025 09:25
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
Список западных обозревателей получился на редкость спорным.
1 комментарий
19 мая 2025 07:29
«Новый акт драмы»: психиатр разложил по полочкам судьбу героев «Во все тяжкие» после финала, и детям Уолтера не позавидуешь
Вы ведь тоже не верили в полноценный хэппи-энд, правда?
Написать
28 апреля 2025 17:09
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 комментариев
26 апреля 2025 09:54
Я тебя породил, я тебя и убью: почему Джесси предал Уолтера Уайта, а тот хотел его убрать
«Во все тяжкие» поднял острую тему наставника и учителя.
Написать
29 марта 2025 11:21
«Во все тяжкие» по полочкам: какой диагноз поставили Уайту в начале сериала, и что у него за расстройство
Есть мнение, что, помимо легких, пострадала и психика героя.
Написать
28 марта 2025 20:32
Не хэппи-енд, а постапокалипсис: что стало со Скайлер после смерти Уолта — в «Лучше звоните Солу» лишь мимолетом намекнули
Даже такая «бесячая» героиня не заслужила подобного.
Написать
28 марта 2025 18:36
12 лет собирался с мыслями: Хэнк из «Во все тяжкие» объяснил уникальность лучшей серии в истории сериала
Если у вас после прочтения появится желание пересмотреть — мы вас понимаем.
3 комментария
27 марта 2025 09:54
«Интерны» с «Доктором Хаусом»? Как бы не так! Лишь один современный сериал Мясников пересматривает, не отрываясь
И да, вы этот криминальный шедевр тоже наверняка смотрели.
Написать
26 марта 2025 18:36
Кровь, кристаллы, слезы: создатели «Во все тяжкие» оставили пасхалки в названии последней серии
Один из лучших финалов в истории современных сериалов, который закончил историю учителя и грозы криминального мира Альбукерке.
1 комментарий
26 марта 2025 15:13
Капля дегтя в море меда: кто худший персонаж «Во все тяжкие» — его добавили невесть зачем и испортили логику
Без него криминальная драма стала бы только лучше, хотя казалось бы — куда еще-то.
1 комментарий
25 марта 2025 11:50
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» — мимо кассы: 5 сериалов, в которых нет ни единого слабого сезона
Эти сериалы идеальны от начала и до конца.
9 комментариев
24 марта 2025 13:46
Химик, плотник, король Альбукерке? Удивительная история настоящего Уолтера Уайта из «Во все тяжкие»
Создатель лишь вдохновлялся историей товарища, но в то же время действовал реальный Хайзенберг.
Написать
18 марта 2025 13:46
Не выгоняли, денег не лишали: почему Уолтер из «Во все тяжкие» покинул «Серое вещество»
Основал огромную компанию и ушел преподавать в школу с пустыми карманами.
Написать
13 марта 2025 17:38
В финале «Лучше звоните Солу» была важная пасхалка: единицы заметили, что Ким показала Джимми
Объясняла, как героиня на самом деле относится к экс-возлюбленному.
Написать
12 марта 2025 11:21
Полюбили Крэнстона за роль Хайзенберга? В этой пронзительной недооцененной драме он сам на себя непохож, но сыграл не хуже
Уолтер Уайт и Морфеус спешат на похороны.
Написать
12 марта 2025 08:27
«Назови мое имя»-тест: на 5 вопросов по «Во все тяжкие» ответят лишь истинные фанаты Хайзенберга
В нашей викторине не будет простых вопросов, вам реально нужно было смотреть сериал внимательно.
2 комментария
11 марта 2025 21:30
Как «Во все тяжкие», но в Петербурге: рассказываем про крутой и недооцененный сериал с Эдельштейном и Минекаевым
Классическая музыка, рэп-баттлы и опасный бизнес.
Написать
26 февраля 2025 20:32
«Смотрел, как умирает моя настоящая дочь»: одна сцена из «Во все тяжкие» сломала Хайзенберга
Исполнитель главной роли был словно выжатый лимон.
Написать
17 февраля 2025 09:25
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие»
При этом далеко не все американцы остались в восторге от «хайпового» проекта.
Написать
12 февраля 2025 13:17
На продажу выставили тот самый дом из «Во все тяжкие» — в нем стало невозможно жить
Решение помочь съемочной команде много лет назад обернулось настоящим кошмаром, который длится и по сей день.
Написать
6 января 2025 20:32
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
Написать
17 декабря 2024 17:36
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
Написать
15 декабря 2024 08:27
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС
Российский многосерийник оценили на очень высокий бал.
9 комментариев
13 декабря 2024 21:38
Считаете Скайлер из «Во все тяжкие» стервой? Давайте посмотрим на Хайзенберга ее глазами
Поверьте, вы воспримите героиню иначе.
Написать
12 декабря 2024 14:44
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности
Высокие технологии не перестают удивлять.
Написать
10 ноября 2024 14:44
«Гарри Поттера» скрестили с «Во все тяжкие»: в криминальной драме о химике появилась капля магии
Хайзенберг борется с картелем и злым волшебником.
Написать
7 октября 2024 09:45
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
Написать
6 сентября 2024 14:20
В «Во все тяжкие» была пикантная сцена с порнозвездой: вырезали на монтаже
В пятом сезоне решили обойтись без нее.
Написать
3 сентября 2024 17:00
Признайтесь, скучали? Самая трагичная звезда «Во все тяжкие» наконец возвращается в большую игру
В США этот проект — и так уже хит, а теперь он станет только круче.
Написать
1 сентября 2024 12:45
Сколько длится сериал «Во все тяжкие»: хронометраж подсчитан с точностью до минуты
Если готовы устроить домашний киномарафон, то это шоу как раз для вас.
Написать
18 августа 2024 14:30
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма
Картины, которые вписали свое имя в историю мирового кинематографа.
Написать
16 августа 2024 15:00
Денег нет, но вы держитесь: 5 самых жизненных и уморительных шуток из сериала «Во все тяжкие»
Смотришь на них и хочется воскликнуть: «Да это же про меня!».
Написать
15 августа 2024 16:15
