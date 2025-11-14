Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

Все тот же бэкграунд, все та же борьба против зла. Но в этот раз речь не о криминале.

Когда в «Эль Камино» Джесси Пинкман уезжал в снежную Аляску с новой личностью и письмом для мальчика, чью жизнь разрушил, казалось – все, точка. История закончена, герой получил прощение, а зритель – катарсис. Но прошло всего несколько лет, и на Hulu вышел сериал «Путь» (The Path).

Тут Аарон Пол снова играет бывшего наркомана, который отчаянно ищет свет после мрака. Только теперь вместо «запрещенки» – вера, вместо наркоторговцев – духовные лидеры, вместо химии – эзотерика и ложные пророки.

Культ, который зовет «вверх по лестнице»

В центре сюжета – Эдди Лейн, приверженец вымышленного учения под названием майеризм. Оно обещает просветление, избавление от страданий и соединение с неким Светом, но шаг за шагом показывает зрителю классическую структуру культа: харизматичный лидер, контроль, изоляция и наказание за сомнение.

Эдди, прошедший через смерть брата и внутреннюю пустоту, находит в этом движении смысл – пока одна поездка на ретрит не разбивает его веру.

Во время ритуала с «запрещенкой» герой переживает видение, которое убеждает его, что никакого Света нет. От этого момента начинается распад и внутренний, и семейный.

Его жена Сара (Мишель Монахан) – фанатичная последовательница учения, а новый лидер Кал (Хью Дэнси из «Ганнибала»!) превращает сомнения Эдди в личную угрозу.

Создательница сериала Джессика Голдберг называет «Путь» историей не о религии, а о человеческой жажде принадлежности. Люди ищут смысл, хотят быть частью чего-то большего, а значит – уязвимы перед теми, кто обещает ответы.

Это не сатирический взгляд на сектантство, а погружение в саму логику веры, где любовь и власть неразделимы.

От криминального к духовному

После «Во все тяжкие» Аарону Полу, кажется, невозможно было уйти от тени Джесси Пинкмана. И «Путь» лишь усилил это чувство: Эдди Лейн – словно тот же парень, только постаревший и пытающийся выжить в новом аду.

Там он занимался крминалом, здесь – ищет спасение, но оба раз за разом оказываются между свободой и зависимостью.

В одном из интервью Пол признавался, что во время съемок чувствовал «дежавю эмоциональной боли». Разница лишь в том, что в «Пути» зависимость – духовная.

Его герой не убегает от вины, а зарывается в нее через религию, которая обещает очищение.

Сравнение не случайно. В «Эль Камино» Джесси получил шанс исчезнуть, начать заново – стать мистером Дрисколлом где-то в холодной пустыне.

В «Пути» этот человек будто снова всплыл, только теперь не в метафорической Аляске, а в секте, где люди убеждают себя, что спасутся, если просто поверят сильнее.

Свет, которого нет

«Путь» избегает привычных штампов о культах. Здесь нет злобных проповедников в мантиях и безумных ритуалов с ножами – есть пугающая обыденность веры, где люди искренне верят, что делают добро.

Герой Дэнси говорит правильные вещи о любви и единстве, но каждое его слово окрашено контролем. Сара – не фанатичка, а женщина, которая не знает, кем быть без своей веры. Даже когда движение совершает насилие, участники видят в нем благо.

Каждый эпизод заставляет зрителя выбирать: где проходит грань между духовностью и самообманом?

Там, где кончается дорога

У «Пути» не было громких наград, но критики отметили его атмосферу – гнетущую, тихую, с почти физическим чувством тревоги. На Rotten Tomatoes у шоу 77 %, и это редкий случай, когда психологическая драма не требует ни взрывов, ни скандалов.

Эдди Лейн – это человек, который снова ищет спасение, только теперь не от криминала, а от самого себя. В финале «Эль Камино» он уехал за горизонт, но «Путь» будто перехватил его на полпути.

