Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови

25 сентября 2025 08:56
В первом сезоне всего 8 серий, и оценить можно уже две из них.

«Подноготная» стартовала 23 сентября и уже успела влететь в ряды самых обсуждаемых премьер года. На Rotten Tomatoes у него — внушительные 96%, а критики на Западе уже не скупятся на сравнения с лучшими сериалами всех времен.

В центре сюжета — фигура, которая как будто сошла со страниц хроник о потерянных героях американской глубинки: Ли Рэйбон в исполнении Итана Хоука.

Его персонаж — неудачливый журналист, самопровозглашённый «труисториан», то есть человек, ищущий истину любой ценой, пусть и сомнительными методами. Вечно с подбитым глазом, с потрёпанной репутацией и кучей врагов, Ли лезет туда, куда не стоит, и именно этим притягивает зрителя. Ему не всё равно, даже если проще закрыть глаза.

Создатель сериала Стерлин Харджо, известный по «Псам резервации», снова опирается на родную Оклахому. Но теперь он превращает Талсу в декорацию нуар-триллера.

Здесь и наследие расовой резни 1921 года, и призраки белого супрематизма, и семейные тайны местной элиты. Всё завязано на загадочной смерти Дейла Вашберга, после которой его брат, амбициозный политик в исполнении Кайла Маклоклена, оказывается под подозрением.

Стиль «Подноготной» — смесь регионального криминального расследования и меланхоличного нео-нуара. Длинные поездки на раздолбанных машинах, сигаретный дым, разговоры о правде и цене, которую приходится за неё платить.

Это не обычное «шоу о расследовании» — это погружение в атмосферу города, где прошлое и будущее ведут войну прямо на улицах.

«Пресная, сухая среда Талсы отточена безупречным выбором режиссуры, похожим на визуальный стиль “Во все тяжкие” или “Лучше звоните Солу”» — раздает авансы картине портал CBR.

Итан Хоук в главной роли выдаёт один из своих лучших перформансов: его Ли одновременно жалкий, обаятельный, смешной и трагичный. Такой герой бесит и восхищает — в лучших традициях «антигероев» эпохи «Во все тяжкие».

Ранее мы писали: «Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Подноготная»
