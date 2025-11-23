«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

В интервью на шоу Рича Айзена создатель вселенной «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган поразмышлял о том, как могли сложиться судьбы ключевых персонажей после финала сериала.

Сол Гудман (Джимми Макгилл)

Гиллиган рисует довольно яркую картину: Сол на свободе.

«Я думаю, Трамп его помиловал, я думаю, он на свободе, вот что я думаю. Похоже на правду, не правда ли?» — заявил Гиллиган.

И, что вполне в духе персонажа, вернулся к любимому делу: снимает рекламные ролики и «продаёт что‑то по ТВ в прайм-тайм». Словом, нашел способ использовать свою харизму, больше не попадая в переделки.

Ким Уэкслер

По мнению Гиллигана, после последней встречи с Джимми в тюрьме Ким не остановилась на достигнутом. Она оставила работу в компании по производству систем орошения во Флориде и вернулась к адвокатской практике — стала общественным защитником.

Деньги, говорит Гиллиган, её теперь не особо волнуют: она сознательно выбрала путь адвоката, который помогает тем, кому помощь нужна больше всего. При этом он допускает, что Ким рассталась с тем «добродушным простаком», с которым встречалась в финале, любовь к Солу оказалась сильнее.

Хьюэлл Бабино

Судьба верного помощника Сола остаётся слегка размытой, но Гиллиган склоняется к тому, что Хьюэлл просто… живёт своей жизнью. После того как Хэнк и Гомес велели ему «ждать здесь» и ушли в пустыню (откуда уже не вернулись), Хьюэлл, вероятно, завязал.

Уолтер Уайт

Тут без сюрпризов: Гиллиган подтверждает, что Уолтер мёртв. Его конец в нацистской лаборатории, где он оставляет кровавый отпечаток ладони на котле, — это финальная точка. Никаких «сна во сне» или альтернативных трактовок: то, что зрители увидели, и есть истина.

Скайлер и Уолтер‑младший (Флинн)

Гиллиган надеется, что мать и сын смогли наладить жизнь после катастрофы, которую устроил Уолтер. Скайлер, по его словам, — человек самостоятельный и целеустремлённый, так что она наверняка нашла способ встать на ноги.

Возможно, даже встретила кого‑то, кто оказался эмоционально здоровее и надёжнее, чем её бывший муж. Что до Уолтера‑младшего, то Гиллиган допускает, что тот мог бы написать книгу о своём отце или запустить подкаст — в конце концов, история Уайта слишком громкая, чтобы её забыть.

Джесси Пинкман

После финала «Эль Камино», где Джесси уезжает в глушь Аляски, Гиллиган мечтает о спокойном будущем для персонажа. Он предполагает, что Джесси сумел сохранить немного денег и теперь живёт, стараясь оставить прошлое позади.

Может быть, даже осуществил давнюю мечту стать пилотом — водит небольшой самолёт, возит туристов или охотников в отдалённые места. Главное, говорит Гиллиган, чтобы Джесси был счастлив: несмотря на всё, что он совершил, у него всегда было доброе сердце.

Гиллиган не отказывается от новых историй во вселенной сериала, но дает зрителям возможность представить, как могли бы жить герои.

