Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

23 ноября 2025 09:25
«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

Чем сейчас занимаются герои лучшей криминальной саги.

В интервью на шоу Рича Айзена создатель вселенной «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган поразмышлял о том, как могли сложиться судьбы ключевых персонажей после финала сериала.

Сол Гудман (Джимми Макгилл)

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

Гиллиган рисует довольно яркую картину: Сол на свободе.

«Я думаю, Трамп его помиловал, я думаю, он на свободе, вот что я думаю. Похоже на правду, не правда ли?» — заявил Гиллиган.

И, что вполне в духе персонажа, вернулся к любимому делу: снимает рекламные ролики и «продаёт что‑то по ТВ в прайм-тайм». Словом, нашел способ использовать свою харизму, больше не попадая в переделки.

Ким Уэкслер

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

По мнению Гиллигана, после последней встречи с Джимми в тюрьме Ким не остановилась на достигнутом. Она оставила работу в компании по производству систем орошения во Флориде и вернулась к адвокатской практике — стала общественным защитником.

Деньги, говорит Гиллиган, её теперь не особо волнуют: она сознательно выбрала путь адвоката, который помогает тем, кому помощь нужна больше всего. При этом он допускает, что Ким рассталась с тем «добродушным простаком», с которым встречалась в финале, любовь к Солу оказалась сильнее.

Хьюэлл Бабино

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

Судьба верного помощника Сола остаётся слегка размытой, но Гиллиган склоняется к тому, что Хьюэлл просто… живёт своей жизнью. После того как Хэнк и Гомес велели ему «ждать здесь» и ушли в пустыню (откуда уже не вернулись), Хьюэлл, вероятно, завязал.

Уолтер Уайт

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

Тут без сюрпризов: Гиллиган подтверждает, что Уолтер мёртв. Его конец в нацистской лаборатории, где он оставляет кровавый отпечаток ладони на котле, — это финальная точка. Никаких «сна во сне» или альтернативных трактовок: то, что зрители увидели, и есть истина.

Скайлер и Уолтер‑младший (Флинн)

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

Гиллиган надеется, что мать и сын смогли наладить жизнь после катастрофы, которую устроил Уолтер. Скайлер, по его словам, — человек самостоятельный и целеустремлённый, так что она наверняка нашла способ встать на ноги.

Возможно, даже встретила кого‑то, кто оказался эмоционально здоровее и надёжнее, чем её бывший муж. Что до Уолтера‑младшего, то Гиллиган допускает, что тот мог бы написать книгу о своём отце или запустить подкаст — в конце концов, история Уайта слишком громкая, чтобы её забыть.

Джесси Пинкман

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

После финала «Эль Камино», где Джесси уезжает в глушь Аляски, Гиллиган мечтает о спокойном будущем для персонажа. Он предполагает, что Джесси сумел сохранить немного денег и теперь живёт, стараясь оставить прошлое позади.

Может быть, даже осуществил давнюю мечту стать пилотом — водит небольшой самолёт, возит туристов или охотников в отдалённые места. Главное, говорит Гиллиган, чтобы Джесси был счастлив: несмотря на всё, что он совершил, у него всегда было доброе сердце.

Гиллиган не отказывается от новых историй во вселенной сериала, но дает зрителям возможность представить, как могли бы жить герои.

Здесь и виды Альбукерке, и Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» — все же сходится: автор «Во все тяжкие» долго хранил секрет про свой новый сериал.

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», кадр из фильма «El Camino: Во все тяжкие» (2018)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше