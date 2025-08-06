Меню
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем

6 августа 2025 18:36
Сериал закончился 12 лет назад, но ничего круче с тех пор так и не вышло.

Когда человек, придумавший Красную свадьбу, утверждает, что видел нечто хуже, нужно насторожиться. Джордж Мартин, главный мучитель фанатов «Игры престолов», получил настоящую моральную травму, досматривая один из лучших сериалов современности. Настолько сильную, что решил: надо что-то менять.

Потому что Уолтер Уайт, который довел Мартина до такой реакции, показался писателю страшнее любого Ланнистера.

«Офигенная серия. Вот это удар под дых», — писал Мартин в своем блоге, обсуждая эпизод «Озимандия» из «Во все тяжкие».

А затем автор «Песни льда и огня» проронил фразу, после которой хочется взглянуть на семь королевств под другим углом:

«Уолтер Уайт — чудовище хуже любого в Вестеросе. (Надо что-то с этим делать)».

На секундочку, это сказал человек, придумавший Рамси Болтона. Человек, у которого целые семьи вырезают в один вечер под свадебные песни. У которого родители сжигают детей, а дети кончают с собой. И все же — даже на фоне Серсеи, Джоффри или Горы — химик из Альбукерке выглядит самым страшным.

Похвалой «Во все тяжкие» Мартин как бы признает поражение: его проняло, его впечатлило, его испугало. Так сильно, что он почувствовал: у него на троне недостаточно монстров. Кто знает, вдруг именно благодаря Уолтеру Уайту в «Ветрах зимы» появится кто-то пострашнее онкобольного учителя химии?

Ранее мы писали: Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
