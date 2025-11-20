«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

Звучит как шутка, но сейчас это статистический факт: культовые «Во все тяжкие» (96% на Rotten Tomatoes) официально стали самым низко оцененным сериалом Винса Гиллигана. Все дело в новом проекте автора — шоу «Из многих» для Apple TV+, которое после выхода трех серий получило безупречный рейтинг 100%.

Идеальный старт против проверенной классики

«Из многих» (2025): 100%

100% «Лучше звоните Солу» (2015-2022): 98%

98% «Во все тяжкие» (2008-2013): 96%

Такой расклад вызвал иронию и оживленные дискуссии среди фанатов. В комментариях шутят о том, что идеальную картину «Тяжких» испортил один эпизод и призывают сравнивать сериалы на долгой дистанции:

«Согласитесь, звучит невероятно, когда твой худший сериал лучше абсолютного большинства всех остальных сериалов в XXI веке», «Это все из-за серии про муху», «Время покажет — 3 серии еще не показатель. Но, как минимум, забавно».

В чем феномен «Из многих»?

Пока рано судить, удержит ли загадочный «Плурибус» высший балл. Однако его старт подтверждает уникальное место Гиллигана в индустрии.

Он создал целую вселенную качественного сторителлинга, где каждый следующий шаг лишь укрепляет его репутацию. Ситуация, когда «худшая» работа автора по-прежнему превосходит почти все на телевидении, лишь подчеркивает его высочайший уровень.

Так что, если «Во все тяжкие» — это эталон, который уже многие годы пытаются повторить, то «Плурибус» бросает вызов самому эталону. Пусть и пока только в цифрах на авторитетном агрегаторе.

