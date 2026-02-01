Россияне чаще всего пересматривают 3 культовых сериала: самая низкая оценка здесь – 8.7, но «Друзей» в топе не ждите

Если так и не глянули что-то из списка, самое время наверстать. Вдруг затянет?

Вы когда-нибудь задумывались, какие сериалы люди готовы смотреть снова и снова? Оказывается, больше половины из нас – 52% – охотно возвращаются к уже знакомым историям. Такие данные показал недавний опрос, проведённый онлайн-кинотеатром «Кион» и музыкальным сервисом «Кион Музыка».

А когда респондентов спросили о конкретных названиях, в ответах чаще всего звучали три проекта. Если вы до сих пор не знакомы с этими сериалами, возможно, пришло время наверстать упущенное и понять, почему именно их так любят пересматривать.

«Игра престолов»

Рейтинг Кинопоиска: 9.0 | IMDb: 9.2

Эпическая сага о борьбе за Железный трон Вестероса, основанная на книгах Джорджа Мартина. Здесь есть всё: масштабные битвы, сложные политические интриги, магия и неожиданные сюжетные повороты, которые обсуждали всем миром. Сериал стал культурным феноменом 2010-х, и даже неоднозначный финал не помешал ему остаться в топе для пересмотра – настолько яркими получились мир и персонажи.

«Доктор Хаус»

Рейтинг Кинопоиска: 8.8 | IMDb: 8.7

История циничного, брюзгливого, но гениального диагноста Грегори Хауса и его команды. Каждая серия предлагает вместе с героями разгадать загадку болезни, но главная изюминка проекта, конечно, в персонажах. Хаус стал культовым антигероем, а его остроумие и скепсис до сих пор заставляют пересматривать серии даже спустя годы.

«Во все тяжкие»

Рейтинг Кинопоиска: 8.9 | IMDb: 9.5

Один из самых влиятельных сериалов в истории. Скромный школьный учитель химии Уолтер Уайт, узнав о смертельном диагнозе, решает обеспечить семью, начав производство запрещенных веществ. Его путь от обычного человека до криминального авторитета держит зрителя в напряжении до последней минуты.