Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

2 июля 2025 19:05
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

Постановщик до сих пор официально не отказался от идеи.

Если вы вдруг думали, что в мире «Во все тяжкие» уже не осталось пороха в пороховницах — держите вести, которые могут слегка взорвать и без того не самую спокойную криминальную вселенную Винса Гиллигана. Финал «Лучше звоните Солу» расставил точки над i, собрал все крошки хлеба, рассыпанные в пустыне Альбукерке и вроде бы окончательно отпустил всех персонажей. Но, как оказалось, кое-какие скелеты всё ещё могут вывалиться из шкафа.

Всё началось с финальной пресс-конференции во время показа заключительных серий спин-оффа «Во все тяжкие», где шоураннер Питер Гулд, Боб Оденкёрк и Рэй Сихорн слегка приоткрыли дверь в мир альтернативных финалов. И тут, среди прочего, всплыла идея, которую фанаты могли бы проглотить, не моргнув — спин-офф про Ким и Мари.

«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

Гулд не скрывал, что обожает Бетси Брандт, а саму концепцию «бадди-коп» с Рея Сихорн он обрисовал как личную мечту. На что Сихорн моментально откликнулась кратким и многозначительным «Я в деле!». Как и миллионы фанатов франшизы, смеем предположить.

Чем закончилась великая криминальная сага мы знаем. Но вот с чего может начаться история, где вдова агента Шрейдера и адвокат с поломанным моральным компасом объединяются в детективный дуэт — это вопрос, от которого продюсеры ещё могут проснуться посреди ночи в холодном поту в ближайшем будущем.

«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

Гулд дипломатично намекал — вселенная закончена, но «никогда не говори никогда». А мы и не говорим. Мы просто держим наготове попкорн и тихо верим, что это потухшкее пламя в Альбукерке ещё можно раздуть.

Ранее мы также писали: Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Читать дальше 21 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше