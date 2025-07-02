«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение

Если вы вдруг думали, что в мире «Во все тяжкие» уже не осталось пороха в пороховницах — держите вести, которые могут слегка взорвать и без того не самую спокойную криминальную вселенную Винса Гиллигана. Финал «Лучше звоните Солу» расставил точки над i, собрал все крошки хлеба, рассыпанные в пустыне Альбукерке и вроде бы окончательно отпустил всех персонажей. Но, как оказалось, кое-какие скелеты всё ещё могут вывалиться из шкафа.

Всё началось с финальной пресс-конференции во время показа заключительных серий спин-оффа «Во все тяжкие», где шоураннер Питер Гулд, Боб Оденкёрк и Рэй Сихорн слегка приоткрыли дверь в мир альтернативных финалов. И тут, среди прочего, всплыла идея, которую фанаты могли бы проглотить, не моргнув — спин-офф про Ким и Мари.

Гулд не скрывал, что обожает Бетси Брандт, а саму концепцию «бадди-коп» с Рея Сихорн он обрисовал как личную мечту. На что Сихорн моментально откликнулась кратким и многозначительным «Я в деле!». Как и миллионы фанатов франшизы, смеем предположить.

Чем закончилась великая криминальная сага мы знаем. Но вот с чего может начаться история, где вдова агента Шрейдера и адвокат с поломанным моральным компасом объединяются в детективный дуэт — это вопрос, от которого продюсеры ещё могут проснуться посреди ночи в холодном поту в ближайшем будущем.

Гулд дипломатично намекал — вселенная закончена, но «никогда не говори никогда». А мы и не говорим. Мы просто держим наготове попкорн и тихо верим, что это потухшкее пламя в Альбукерке ещё можно раздуть.

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