Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список

Если вы заглянете в топ IMDb, то увидите там привычный набор: «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Шерлок». Эти сериалы давно разобрали на цитаты, их посмотрели даже те, кто вообще не смотрит сериалы.

Мы решили пойти другим путем: взять 5 лучших проектов с высочайшими оценками, но отложить в сторону «избитую классику». И вот что получилось.

5. «Больница Питт»

IMDb: 8.9

Свежак в десятке лучших сериалов за всю историю рейтинга IMDb. «Больница Питт» — смесь «Скорой помощи» и «24 часов». Не случайно: шоу создал Р. Скотт Геммилл, работавший над «Скорой помощью», а главную роль сыграл Ноа Уайли, для которого медицинская драма — знакомая территория.

Фишка проекта — действие в реальном времени. Каждая серия — часть одной 15-часовой смены, и зритель буквально проваливается в ад больничного хаоса: сложные операции, личные драмы, постоянный риск. Сериал напряженный, тяжелый, но оторваться сложно.

4. «Сопрано»

IMDb: 9.2

«Сопрано» часто называют сериалом, с которого началась «золотая эра телевидения». И это правда: проект показал, что сериалы могут быть не дешевым развлечением, а настоящим искусством.

История Тони Сопрано (гениальный Джеймс Гандольфини) — мафиози, который параллельно ходит к психотерапевту, борется с паническими атаками и пытается управлять семьей.

Баланс между криминальной драмой и комедией делает шоу уникальным. За шесть сезонов «Сопрано» прошли путь от статусного проекта HBO до культурного феномена.

3. «Прослушка»

IMDb: 9.3

Если «Сопрано» — драма про человека, то «Прослушка» — драма про целый город. Балтимор здесь показан с беспощадным реализмом: полиция, наркокартели, чиновники, журналисты — каждый сезон расширяет масштаб.

Сериал не объясняет происходящее в лоб: зрителя бросают в гущу событий, и нужно самому ловить ритм. Но если зацепит, то «Прослушка» раскроется как один из самых глубоких и честных сериалов о том, как устроена жизнь внизу и наверху общества. Это проект, который требует усилий во время просмотра — но старания окупаются с лихвой.

2. «Чернобыль»

IMDb: 9.3

Мини-сериал HBO, который в пяти сериях раскрыл трагедию Чернобыльской аварии. Здесь нет растянутых сезонов и ненужных линий — только событие, его причины и последствия.

Авторы показали, как человеческая ошибка и политика переплетаются, и как страх ломает судьбы. Визуально — это почти кино уровня лучших режиссеров Голливуда, со сдержанным, холодным стилем.

«Чернобыль» — не просто сериал, а опыт, который невозможно забыть.

1. «Братья по оружию»

IMDb: 9.4

Самый рейтинговый сериал в нашем списке и абсолютный эталон военной драмы. «Братья по оружию» рассказывают о бойцах роты Easy, прошедших всю Вторую мировую — от Нормандии до Германии.

Проект вышел больше 20 лет назад, но до сих пор выглядит свежо. Его постановка соперничает с крупнобюджетным кино, а эмоциональное воздействие сравнимо с лучшими военными фильмами.

У шоу было продолжение («Тихий океан», «Властелины воздуха»), но оригинал так и остался непревзойденным.

IMDb всегда спорный ориентир: рейтинги колеблются, а вкусы у зрителей разные. Но факт остается фактом: эти проекты пережили хайп и время.

И если вы уже давно ищете, что посмотреть после «Игры престолов» и «Во все тяжкие» — вот вам список, где скучно точно не будет.

