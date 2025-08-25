Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Меню
25 августа 2025 08:27
Готов приступить к съемкам хоть завтра.

Боб Оденкерк уже неоднократно говорил, что образ Сола Гудмана стал поворотным для его карьеры. Но теперь актер пошел еще дальше — он прямо заявил, что готов вернуться к роли, если сценаристы «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» придумают новую историю. Правда, с одним условием.

Его герой должен оставаться за решеткой.

«Только если он не выйдет», — объяснил свою позицию Оденкерк.

Финал «Лучше звоните Солу» оставил Джимми МакГилла в тюрьме — и, казалось бы, точку поставили навсегда. Но сам Оденкерк признает, что если Винс Гиллиган и Питер Гулд решат вернуться во вселенную, он без колебаний согласится:

«Я отдал этой роли больше, чем чему-либо в жизни. Если они что-то придумают, конечно, я сделаю это».

Идея тюремного спин-оффа звучит парадоксально. С одной стороны, именно там мы и оставили героя, и логично было бы продолжить его путь в новых обстоятельствах. С другой — неясно, потянет ли сюжет отдельный сериал.

Ведь «Лучше звоните Солу» уже сделал невозможное: превратил комичного адвоката на подхвате в трагического антигероя, способного держать внимание шесть сезонов подряд не хуже, чем Уолтер Уайт и Джесси Пинкман.

Критики и фанаты на Reddit уже спорят: стоит ли вообще возвращать Гудмана. Одни ждут развития истории, другие уверены, что повторить магию второй раз не получится. Сам Оденкерк говорит дипломатично: все зависит от сценаристов. Но при этом подчеркивает — если будет продолжение, то только о том, как Сол выстраивает жизнь внутри тюрьмы.

Ранее мы писали: «Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
