«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

8 августа 2025 16:40
Проекты, смотря которые теряешь ход времени.

Есть сериалы, которые держат планку от первой серии до финальных титров. Ни падений, ни провалов, ни «ну ладно, этот сезон перетерпим, авось дальше станет получше». Просто стабильный кайф — и это в индустрии, где даже гиганты типа «Игры престолов» и «Во все тяжкие» оступались и выдавали посредственный контент.

«Лучше звоните Солу» — редкий спин-офф приквел, который смог затмить оригинал. Винс Гиллиган взял судьбу Джимми МакГилла и превратил её в шахматную партию, где каждая комбинация просчитана на годы вперёд. Лало, Говард, аферы, ограбления — здесь раскрывают предыстории многих криминальных элементов и при этом показывают, как Джимми стал алчным адвокатом Солом.

«Безумцы» — это не просто драма о 60-х и рекламном бизнесе, а учебник по медленному, но убийственно точному развитию персонажей. Дон Дрейпер меняется вместе с эпохой, и даже когда кажется, что он уже на дне, сценаристы находят новый поворот, заставляющий с открытым ртом сидеть у экрана.

«В лучшем мире» играет с формой и жанром так, что за четыре сезона успевает переродиться несколько раз. Начинается как комедия про рай, а превращается в философский аттракцион с шутками и слезами.

«Сопрано» — основа основ криминального телевидения, проект, благодаря которому существует большинство современных криминальных драм. Здесь нет проходных серий, даже если речь идет о галлюцинациях Тони или его снах — они то помогают лучше понять мотивацию героя, осознать, почему он решил устранить того или иного члена семьи.

И да, Тони Сопрано — злодей, которому вы будете сочувствовать, особенно после ссор с его семьей.

«Острые козырьки» — стиль, цыгане и Киллиан Мерфи. Шесть сезонов, и каждый — как затяжка сигареты Томми: медленно, с паузой, но с гарантированным эффектом. Напряжение растет от главы к главе, а в моменты, когда перестает хватать уличной драмы, создатели умело заземляют Шелби и возвращают героя на улицы.

Вот эти пять проектов держат уровень до последней секунды. Их можно смотреть залпом, устраивать марафоны или растягивать, как хорошее вино. Один минус с этими проектами, после просмотра хочется пойти по второму кругу.

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1. Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Сопрано»,«Лучше звоните Солу»,«Безумцы»,«В лучшем мире», «Острые козырьки»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
