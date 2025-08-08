«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

Есть сериалы, которые держат планку от первой серии до финальных титров. Ни падений, ни провалов, ни «ну ладно, этот сезон перетерпим, авось дальше станет получше». Просто стабильный кайф — и это в индустрии, где даже гиганты типа «Игры престолов» и «Во все тяжкие» оступались и выдавали посредственный контент.

«Лучше звоните Солу» — редкий спин-офф приквел, который смог затмить оригинал. Винс Гиллиган взял судьбу Джимми МакГилла и превратил её в шахматную партию, где каждая комбинация просчитана на годы вперёд. Лало, Говард, аферы, ограбления — здесь раскрывают предыстории многих криминальных элементов и при этом показывают, как Джимми стал алчным адвокатом Солом.

«Безумцы» — это не просто драма о 60-х и рекламном бизнесе, а учебник по медленному, но убийственно точному развитию персонажей. Дон Дрейпер меняется вместе с эпохой, и даже когда кажется, что он уже на дне, сценаристы находят новый поворот, заставляющий с открытым ртом сидеть у экрана.

«В лучшем мире» играет с формой и жанром так, что за четыре сезона успевает переродиться несколько раз. Начинается как комедия про рай, а превращается в философский аттракцион с шутками и слезами.

«Сопрано» — основа основ криминального телевидения, проект, благодаря которому существует большинство современных криминальных драм. Здесь нет проходных серий, даже если речь идет о галлюцинациях Тони или его снах — они то помогают лучше понять мотивацию героя, осознать, почему он решил устранить того или иного члена семьи.

И да, Тони Сопрано — злодей, которому вы будете сочувствовать, особенно после ссор с его семьей.

«Острые козырьки» — стиль, цыгане и Киллиан Мерфи. Шесть сезонов, и каждый — как затяжка сигареты Томми: медленно, с паузой, но с гарантированным эффектом. Напряжение растет от главы к главе, а в моменты, когда перестает хватать уличной драмы, создатели умело заземляют Шелби и возвращают героя на улицы.

Вот эти пять проектов держат уровень до последней секунды. Их можно смотреть залпом, устраивать марафоны или растягивать, как хорошее вино. Один минус с этими проектами, после просмотра хочется пойти по второму кругу.

